'Bit ću potpredsjednik Vlade zadužen za rješavanje isitne o zločinima počinjenim u režiji Komunističke partije'

Medijski napisi o uspostavljanju nekakvog ureda za ideologiju su čista izmišljotina i takvo što ne postoji. Rekao je to danas u Vukovaru predsjednik DP-a Ivan Penava komentirajući broje napise kako on od predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića traži uspostavljanje jednog takvog ureda kojem bi on bio na čelu.

-Cijela ta priča nastala iz potrebe medija da imaju vijest, s druge strane postoje pojedinci koji su uzimaju za pravo pričati o nečemu što nije istina tako da 95 posto toga što čitamo zadnjih dana nema veze s istinom – kazao je Penava.

Prema njegovim riječima koalicijski sporazum DP-a i HDZ nisu poremetili niti slabi rezultati na lokalnim izborima, ni gubitak vlasti u Vukovaru kao niti manji broj zastupnika. Penava tvrdi kako će DP u Vladi i dalje imati tri ministra kao i potpredsjednika Vlade što bi trebao on postati. Novost je da je Penava premijeru predložio da on kao potpredsjednik Vlade bude zadužen za rješavanje isitne o zločinima koje su počinjeni u režiji Komunističke partije. Smatra kako je to važno pitanje za dobar do građana Hrvatske kao i vruć krumpir s kojim se nitko do sada nije ozbiljno bavio.

-Ne radimo to da bi nekoga proganjala ali pokretali lov na vještice nego da donesemo i osiguramo dostojanstvo ljudima i obiteljima čiji su preci ubijeni, a takvih je na desetine tisuća. To radimo i za zdravije hrvatsko društvo, kvalitetniju sadašnjost budućnost. U bivšoj državi i režimu zločini fašista i nacista su ne samo detektirano nego i često multiplicirani kako bi se prikrili zločini drugog režima. Ne mislimo raditi nikakvu reviziju povijesnih udžbenika niti išta slično – rekao je Penava.

Dodaje i kako bi tehnički detalji tog nekog novog ureda, odjela ili ministarstva, odnosno što god to bilo, trebali biti poznati do kraja tjedna. Najavio je i kako će se s tim pitanjima, unatoč proteklih 80 godina, baviti stručno, smireno i kvalitetno.

Na upit utječu li na razgovore s premijerom i lošiji izborni rezultati DP-a i gubitak vlasti u Vukovaru Penava kaže kako to ništa ne remeti, odnosno da je dogovor između DP-a i HDZ-a sročen prije godinu dana. Ukazuje i na kvalitetnu i dobru suradnju s HDZ-om, potpisan Sporazum o koaliciji, dobru i otvorenu suradnju s premijerom kao i da su u DP-u izuzetno zadovoljni s radom njihova tri ministra. Govoreći o svojim planovima kazao i da svi oni koji ga znaju isto tako znaju i da njega osobno nikakva funkcija ne interesira ako mu ona nije osobito privlačna, odnosno ako se ne prepozna u njoj i u istoj ne pronađe energiju i emociju.