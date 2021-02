Bill Gates upozorio na nove pošasti: Dolazi vrijeme robota i bioterorizma, ljudi će umirati

U svom najnovijem intervjuu, milijarder i filantrop Bill Gates (65), upozorio na još dvije katastrofe koje će 'vrlo vjerojatno ugroziti svijet' - gotovo šest godina nakon što je 'predvidio' pandemiju virusa nalik ovom s kojim se danas borimo, prenosi CNBC.com.

Osnivač Microsofta za kanal Veritasium kazao je i kako svijet neće biti spreman za pojavu novog smrtonosnog virusa u narednim godinama. Napomenuo je i kako vjeruje da su najveća prijetnja čovječanstvu klimatske promjene te bioterorizam.

- Nije dobar osjećaj kada za ovakvo što možeš kazati 'Rekao sam vam...'. Možda sam trebao biti uvjerljiviji? Postoje brojni respiratorni virusi i s vremenom na vrijeme doći će još jedan. Respiratorne bolesti su strašne jer još uvijek možete šetati naokolo, putovati avionom ili autobusom dok ste zarazni - za razliku od nekih drugih bolesti poput ebole gdje zalegnete u bolnički krevet.

- Zašto se nije više napravilo po pitanju zaštite? Postoje rizici poput potresa koji se stalno ponavljaju, ili ratovi, požari, uragani... Pandemije ne dolaze toliko redovito i misli se da idućih godina neće biti problem pa da se ne treba ulagati toliko novaca u to. Ova pandemija će nas natjerati da shvatimo kako to treba biti prioritet - kazao je.

Gates, koji sa svojom suprugom Melindom vodi zakladu Gates, koja pomaže iskorijeniti zarazne bolesti diljem svijeta, komentirao je i glavne prijetnje s kojima se danas suočavamo, a na njih nismo spremni.

- Jedno su klimatske promjene. Svake godine umirat će više ljudi nego što je umrlo u ovoj pandemiji - kazao je pa dodao:

- Bioterorizam. Netko tko želi prouzročiti štetu može umjetno stvoriti virus, što znači da je šansa za time puno veća nego za prirodne epidemije kao što je ova trenutna - rekao je i zaključio kako čovječanstvo nema dovoljnu moć da zaustavi pandemije.

- Ipak, možemo napraviti više kako bi bili spremni za iduću pa da smrtnost nikada više ne bude ovolika kao danas - dodao je.

Ranije je Gates upozorio i na inteligentne robote koji će ugroziti čovječanstvo.

- Strah me umjetne inteligencije. Prvo će obavljati poslove umjesto ljudi i to će biti dobro, no nekoliko desetljeća kasnije bit će toliko inteligentni da će biti zabrinjavajuće - kazao je Gates.