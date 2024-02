Bila je to najspektakularnija pljačka u povijesti te zemlje, a onda su napravili glupost zbog koje su otkriveni

Počinili su najspektakularniju pljačku u povijesti Velike Britanije, zbog čega su postali miljenici tamošnjih medija, a onda su pali zbog igranja – Monopolija.

Neki su završili u zatvoru, a neki su, poput Ronnieja Biggsa, proveli 35 godina u bijegu pred zakonom, uživajući na toplom sucu Rio de Jainera. O njima su ispisane tone tekstova, snimljeno je više filmova i paradoksalno, postali su dio moderne pop-kulture. A oni su skupina od 15 razbojnika koji su 8. kolovoza 1963. orobili vlak koji je novac britanske pošte prevozio iz Glasgowa u London. Ukrali su 2,6 milijuna funti, a ta je priča desetljećima nakon samog događaja intrigirala javnost jer ukradeni novac nikada nije vraćen. Tek 2014., 51 godinu nakon onog što je postalo poznato kao velika pljačka vlaka, doznalo se kako je sve počelo. Jedan od sudionika pljačke, Douglas Gordon Goody, tada je, dvije godine prije svoje smrti, javnosti otkrio ime osobe koja je ekipi dala informacije o vlaku.

Sreli smo se tri puta. Nisam mu znao ime, no slučajno sam ga pročitao na kutiji naočala koja mu je ispala dok nam je svima išao kupiti sladoled. Zvao se Patrick McKenna – rekao je Goody britanskim novinarima u intervjuu koji im je dao u Španjolskoj u kojoj je živio nakon što je odslužio 12 od dosuđenih mu 30 godina kazne.

Tada se doznalo da je McKenna navodno bio Ulsterman, misteriozni doušnik koji je Ronnieju Biggsu, Goodyju i ostalima dao sve potrebne informacije kako da isplaniraju prepad na vlak. Radio je kao poštar u londonskoj četvrti Islington i do najsitnijih detalja znao sve što lopovima treba, poput najboljeg vremena i mjesta za prepad te podatka kada se u vlaku nalazi najviše novca. A taj dan bio je 8. kolovoza 1963. godine, nekoliko minuta nakon tri sata, kada je skupina pljačkaša počela provoditi pomno isplaniranu akciju. Bandu je vodio Bruce Reynolds, čovjek koji je sve isplanirao. Bio je trgovac starinama koji je vozio Aston Martin i volio se hvalisati bogatstvom. Za bandu je radio i John Wheater, pravni savjetnik iz visoke klase, koji je Reynoldsu i ostalima na raspolaganje stavio svoju kuću na farmi u kojoj su se skrivali nakon prepada na vlak. Član bande bio je i Buster Edwards, bivši boksač, kao i Charlie Wilson, inače nakladnik.

Među tada manje bitnim članovima bande bio je i Biggs, u to vrijeme neiskusni kriminalac, koji će ući u kriminalnu legendu. Banda je vlak presrela odjevena u kombinezone kakve nose pružni radnici, a vlak su zaustavili uz pomoć privremenih, svjetlosnih signala. Struju potrebnu za to crpili su iz akumulatora, a kada je vlak naišao, strojovođa je pred sobom ugledao crveno svjetlo, što mu je bio znak da se zaustavi. Kada je vlak stao, iz njega je izašao vatrogasac David Whitby, kako bi vidio u čemu je problem i tada se suočio s banditima. Shvatio da je posrijedi pljačka, pa se nije ni pokušao oduprijeti. Nakon njega je iz vlaka izašao strojovođa Jack Mills, kojeg su banditi napali i pretukli željeznim šipkama.

On je tada bio teško ozlijeđen, zbog tih je ozljeda imao problema do svoje smrti, a mediji koji su kasnije događaj opisivali kao “romantično, smiono djelo, koje je izvelo londonsko podzemlje te u kojem nije bilo žrtava”, tu neugodnu činjenicu oportunistički su zaboravili. Mills je zbog udaraca pao u nesvijest, no tu nije bio kraj njegovim mukama. Naime, Biggs je sa sobom poveo umirovljenog strojovođu, koji je vlak trebao odvesti do mjesta predviđenog za prekrcaj novca. No taj strojovođa nije znao upravljati modernim vlakom pa je na koncu krvavi i teško ozlijeđeni Mills to morao učiniti. Kada su došli na mjesto istovara, banditi su formirali ljudski lanac kako bi istovarili stotine vreća s novcem, nakon čega su pobjegli.

Skrivali su se na Wheaterovoj farmi, gdje su, kaže legenda, pili čaj i igrali Monopoli s pravim novčanicama iz pljačke vlaka. I to ih je upropastilo jer je policija u jednom trenutku došla na farmu, a banditi su se razbježali. No iza sebe su ostavili puno tragova, na temelju kojih je uskoro 13 od 15 članova bande identificirano, uhićeno i osuđeno, Reynolds je bježao pet godina prije nego što je uhićen, Edwards je pobjegao u Meksiko, da bi se kasnije sam predao, Wilson je pobjegao iz zatvora u Kanadu gdje se skrivao dok mu policija nije ušla u trag jer je njegova supruga nazvala obitelj u Englesku.

Nakon godinu dana odslužene kazne iz zatvora je pobjegao i Biggs, koji je potom plastičnim operacijama promijenio svoj izgled da bi mogao putovati po svijetu. Na kraju se skrasio u brazilskom Rio de Jaineru, sve do pred samu smrt kad je najavio povratak u domovinu da bi u njoj umro 2014. godine