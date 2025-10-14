Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 44
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
POBUNA U GRČKOJ

Bijes na ulicama diljem zemlje: Vlada im ukida osmosatno radno vrijeme, kod privatnika će raditi i 13 sati?

Pro-Palestinian protest in front of the Israeli embassy in Athens
Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
1/2
VL
Autor
Sanja Pucak/Hina
14.10.2025.
u 08:56

Vlada tvrdi da će zakon stvoriti učinkovitije i fleksibilnije tržište rada te da štiti radnike od otkaza ako odbiju raditi prekovremeno

Grčki brodovi ostali su u luci, a željeznički promet je zaustavljen nakon što su radnici u utorak napustili posao prosvjedujući protiv planiranih reformi radnog prava koje uključuju produljenje radnog vremena na 13 sati u privatnom sektoru. Štrajk, drugi koji su ovog mjeseca organizirali najveći grčki sindikati javnog i privatnog sektora, tempiran je kako bi se poklopio s parlamentarnom raspravom i ovotjednim glasovanjem o vladinom nacrtu zakona o reformama.

Očekuje se da će radnici, uključujući bolničke liječnike i novinare javnih medija, marširati u podne do parlamenta zajedno s drugim prosvjednicima.Nacrt zakona omogućuje poslodavcima produljenje radnog vremena, daje im veću fleksibilnost u kratkoročnom zapošljavanju i mijenja pravila o godišnjem odmoru u privatnom sektoru.

Vlada tvrdi da će zakon stvoriti učinkovitije i fleksibilnije tržište rada te da štiti radnike od otkaza ako odbiju raditi prekovremeno. No sindikati kažu da zakon šteti pravima radnika, ukida osmosatno radno vrijeme i oduzima im pregovaračku moć u zemlji u kojoj su prosječne plaće još uvijek niske u usporedbi s drugim zemljama EU-a, unatoč povećanju plaća i nižoj nezaposlenosti nakon iscrpljujuće dužničke krize od 2009. do 2018.

Kupovna moć Grka među najnižima je u bloku Europske unije, pokazuju podaci Eurostata. „Umjesto povećanja prihoda radnika i jačanja javnih usluga, vlada se odlučuje za zakonsko propisivanje rada u korist poslodavaca i iscrpljujuće radno vrijeme“, rekli su u priopćenju glavni grčki sindikati javnog i privatnog sektora, ADEDY i GSEE.
Ključne riječi
radno vrijeme Grčka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još