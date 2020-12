Bijeli Božić u Hrvatskoj: Stiže velika promjena za Badnjak, snijeg se očekuje i na moru

Prvi dan astronomskog početka zime neće se znatno razlikovati od vikenda - u Dalmaciji će prevladavati sunčano, a u sjevernijim će krajevima biti oblačnije, često čak i potpuno oblačno, uz maglu, ponegdje i rosulju i slabu kišu, piše HRT.

Od utorka do Badnjaka - u južnijim krajevima još i početkom Božića - slijedi južina, s njom i porast temperature te povećanje vjerojatnosti za sunčana razdoblja i u nizinama, ali i za češću iako ne i obilnu kišu na Jadranu i područjima uz njega.

Snijeg na Božić! Da - ponegdje, ali bit će i jake i olujne bure... Tijekom blagdana je pad temperature siguran, kao i kiša, često i obilna, ponegdje i u obliku pljuskova praćenih grmljavinom.

A na pitanje: "Hoćemo li ove godine nakon svega - imati za Božić i snijega?" - odgovor je već sada potvrdan za gorje, gdje će biti i novog snježnog pokrivača, a velika je vjerojatnost padanja snijega i po nekim nizinama sjeverne Hrvatske, te u unutrašnjosti Istre i osobito Dalmacije. Štoviše, uz jaku i olujnu buru, mjestimice i s orkanskim udarima, pahulje su moguće i gdjegod uz more...

No, o vremenu tijekom blagdana detaljnije i pouzdanije prognoze tek slijede. Prva već u ponedjeljak, na 62. obljetnicu prvih vremenskih prognoza na ovim prostorima. Tada se prognoziralo ispred ploče s magnetima, malo kasnije i ispred zida s papirima i štapom, a u ponedjeljak, 21. prosinca 2020., prije i poslije Dnevnika u 19 sati gledajte nešto sasvim drukčije... Tehnološki naprednije te meteorološki znatno pouzdanije nego prije. Ali naravno, uvijek može bolje...

"I ponedjeljak na istoku Hrvatske oblačan, tmuran, često i maglovit, uz mjestimičnu rosulju ili slabu kišu. Vjetar slab, a temperatura zraka će s jutarnjih 1 do 2 °C, danju porasti na 4 ili 5 °C. Podjednaka će temperatura biti i u središnjoj Hrvatskoj, uz također oblačno i maglovito vrijeme. Povremeno su moguće i slabe oborine, a u višem gorju i sunce, barem nakratko.

U gorju i na sjevernom Jadranu umjereno i pretežno oblačno, uz slab vjetar te mjestimičnu rosulju ili slabu kišu. Magle i smanjene vidljivosti, osim u gorju, može biti i na sjevernom Jadranu, ponajprije ujutro na otvorenome moru, gdje će tijekom dana puhati do umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 5 °C u Gorskom kotaru i Lici te između 7 i 11 °C u Istri i uz more. Dnevna u gorju i Istri od 5 do 11 °C, a na sjevernom Jadranu između 12 i 14 °C.

U Dalmaciji će biti barem djelomice sunčano, samo će na širem zadarskom području, uz više oblaka, ponegdje pasti poneka kap kiše. Temperatura će rasti i do 17 °C, koliko će biti u hladu meteorološke kućice i na krajnjem jugu Hrvatske. Na suncu će biti i toplije. Vjetar slab promjenjiva smjera, na otvorenom sjeverozapadni, pa će more biti mirno ili malo valovito. Sunčanih će razdoblja i idućih dana biti uglavnom u Dalmaciji, iako će oblaka uzduž cijeloga Jadrana biti sve više, a sredinom tjedna sve češće kiše. Pritom će i vjetar biti slab do srijede, nakon koje će jačati jugozapadnjak pa jugo.

U unutrašnjosti će, pak, već od utorka jačati jugozapadnjak, najprije na zapadu, te će postupno rastjerati oblake u nizinama unutrašnjosti, ali istodobno ih gomilati u gorju, gdje će u srijedu i osobito u četvrtak biti povremeno kiše. Južina će podignuti i temperaturu zraka te najaviti promjenu vremena, koja stiže već potkraj Badnjaka.", prognozirala je za HRT dr. sc. Tanja Renko iz DHMZ-a.