BiH tvrtka gradi brzu cestu kroz Hrvatsku, ovo je strateška dionica, evo kad će biti završetak radova

Na prometnicu koja od Okučana ide prema Bosni i Hercegovini s osobitim zanimanjem gledaju i žitelji BiH koji će je koristiti u sklopu putovanja autocestom Banja Luka - Gradiška, a njezinom izgradnjom ovaj će se dio BiH spojiti na autocestu Zagreb - Beograd, odnosno koridor X. Bh. kompanija Integral inženjering iz Laktaša izvođač je radova na izgradnji brze ceste kroz Hrvatsku, odnosno dionice Okučani - granica Bosne i Hercegovine. Kompanija radi na izgradnji druge i treće faze projekta, piše biznisinfo.ba.

Nadalje, projekt je podijeljen u tri faze, a prva se odnosila na izgradnju mosta preko Save, druga se odnosi na prometnicu od Save do čvora Novi Varoš, dok ona treća podrazumijeva prometnicu od čvora Novi Varoš do naplatnih kućica Okučani na autocesti prema Zagrebu. Potonja je duga 3,7 kilometara, radovi su počeli ove godine, a trebali bi biti završeni do ljeta 2026. godine.

Završetak cjelokupne prometnice s hrvatske strane značit će i da će novi most Gradiška u svojem punom kapacitetu moći doprinositi podizanju razine prometne povezanosti Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Most su zajednički financirali Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska, a donosi niz prednosti za obje države, kako u prometnom tako i gospodarskom smislu. Trenutak u kojemu je radnik povezao dvije strane bio je i simboličan čin povezivanja dviju država - jedne članice Europske unije, a druge koja teži to postati - te najavio nastavak suradnja na realizaciji strateški važnih infrastrukturnih projekata kojima će dvije države modernizirati i podići razinu sigurnosti prometa. Putnici koji idu iz smjera Banje Luke, umjesto kroz Gradišku preko starog graničnog prijelaza, put prema Zagrebu ili Beogradu kod Čatrnje nastavit će izravno postojećom autocestom iz Banje Luke prema graničnom prijelazu i novoizgrađenom mostu.

