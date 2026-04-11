Big Boss je Princa slao da izvadi kokain skriven među sladoledom, za marihuanu su se primale i reklamacije, u akciji Ice Cube su izgubili pošiljku....

Akcija Armagedon, koja je počela prije godinu dana upadom USKOK-a i policije na više adresa diljem Hrvatske, neki dan je okončana podizanjem optužnice protiv ukupno 20 osoba, koje je kako tvrdi USKOK, predvodio Kristijan Palić (39). Jedan praktički nevidljivi čovjek za kojeg je malo tko znao, dok nije u studenom 2023. u sklopu akcije Kartel 3 uhićen u Istanbulu. Da je uhićen tada je izvijestio osobno turski ministar unutarnjih poslova, kazavši da je ta akcija, kao i akcije Kartel 1 i 2, bio udar na narko kartel, pogotovo onaj Balkanski.

Akcija Kartel 1 bavila se Dritanom Rexhepijem, a akcija Kartel 2 Nenadom Petrakom. Rexhepi je Albanac koji je, kako smatraju Europol i DEA bio jedan od glavnih figura klana Kopmpania Bello, bio je "slavan" zbog svojih bezbrojnih bjegova iz raznih zatvora, a nakon uhićenja u Istanbulu, koji mjesec kasnije izručen je Albaniji. I Petrak je vrlo kratko nakon uhićenja u Istanbulu izručen Hrvatskoj u kojoj ga je USKOK optužio da je organizirao i vodio zločinačko udruženje od 25 osoba koje se tereti za krijumčarenje 1,2 tone kokaina, tonu marihuane i 100 kilograma hašiša, ukupne vrijednosti od 17,5 milijuna eura.

Nadalje, USKOK tvrdi i da je Petrakova skupina prodala najmanje 340 kilograma kokaina vrijednog više od 14 milijuna eura, oko 450 kilograma marihuane vrijednih 1,2 milijuna eura te 77 kilograma hašiša čija je vrijednost prelazila 300.000 eura. Ta je optužnica u studenom lani postala pravomoćna, a sada je optužnicu, kao organizator zločinačkog udruženja od 20 ljudi koje se tereti da su planirali krijumčarenje 6,6 tona marihuane te da su prokrijumčarili i prodali 1,7 tone marihuane zaradio i Palić. Koji za razliku od Rexepija i Petraka, nakon uhićenja u Istanbulu, nije tako brzo napustio Tursku. Naime, osim Hrvatske njegovo izručenje tražile su još neke zemlje, pa on Hrvatskoj izručen nije. Koliko je poznato. Je li izručen kome drugom, podatak je koji nije poznat.

Uglavnom, USKOK optužnicom koju je podigao u aferi Armagedon Palića tereti da je od listopada 2019. do travnja 2021. godine u Hrvatskoj, Španjolskoj, Italiji, Portugalu, Brazilu, Kolumbiji, Dominikanskoj Republici, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Albaniji i drugim zemljama ostale optuženike i više još uvijek nepoznatih ljudi povezao u zločinačko udruženje. Plan i cilj zločinačkog udruženja bila je zarada na krijumčarenju i preprodaju droge, a Palić se tereti da je zločinačko udruženje organizirao hijerarhijski i to tako da je svaki član imao svoju ulogu. Prema tvrdnjama USKOK-a, Ivan Mutavdžija je bio Palićava ruka, a među njegovim suoptuženicima je i Mario Gavrić, suvlasnik Ritza, koji je bio i jedan od optuženika u skupini Viktora Milakovića, no tamo je priznao krivnju te se nagodio s USKOK-om. Osim Gavrića, USKOK je optužio i stare znance policije i pravosuđa Svetozara Kačavendu i Branka Salapića.

Salapić je bio prijatelj Zlatka Bagarića, "kralja poker automata", u svojoj kriminalnoj prošlosti ima i pljačku 4,8 milijuna njemačkih maraka iz jednog kombija u Njemačkoj tijekom 90-ih zbog čega je bio osuđen na dvije godine zatvora. On je inače u kolovozu lani bio uhićen u Dubaiju, no nije poznato je li kasnije izručen Hrvatskoj. Među onima koje je USKOK optužio su još i Ivan i Antun Palić, Marko Grabovac, Dragutin Zajec, Igor Jakovina, Dragan Ždravac, Darko Banić, Danijel Vekić, Janko Blažević, Petra Jerković, Dorina Jocopulosa, Ivan Crnički, Mladen Crnički, Luka Nikolić i Nikola Ivančić. I ovaj posljednji je također navodno bio u Dubaiju.

Prema USKOK-u, Palićeva kriminalna skupina je planirala prokrijumčariti oko 6,5 tona kokaina, vrijednog 198 milijuna eura, no većina poslanih pošiljki je pala, pa su prokrijumčarili samo 500 kilograma kokaina, vrijednog oko 15 milijuna eura. Što se tiče marihuane, bili su malo uspješniji. Planirali su krijumčarenje 2,5 tona marihuane vrijedne 4,7 milijuna eura, a prokrijumčarili su 1,7 tona marihuane koju su prodali krupnijim kupcima u Hrvatskoj za oko dva milijuna eura. A kako su Palić i ekipa krijumčarili tone kokaina i marihuane, otkrilo se nakon dekriptiranja SKY-a. Iz dokaza nađenih u mobitelima oduzetim optuženicima, rekonstruirana je primjerice plovidba broda koji je u prosincu 2019. plovio iz Brazila do talijanske luke La Spezia te je formalno prevozio granitnu građu. No među granitnom građom bilo je skriveno i 338 kilograma kokaina.

Kako je bila riječ o velikom teretnom brodu i velikom broju paleta, trebalo se točno znati gdje se kokain skriva: na paletama 7,8,9 i 10. Na njima je bilo skriveno 300 paketa u kojima je bilo 338 kilograma kokaina. Da je droga tamo skrivena, doznala je talijanska policija, koja je odlučila postaviti zamku "vlasnicima" kokaina. Ili barem onima koji će po kokain doći.

A po drogu je trebao doći Princ. Odnosno Juraj Martin Juričan koji je na SKY-u poznat kao Princ. Palićev nadimak na SKY-u je pak bio Boss i Bg Boss. Rekonstrukcijom razgovora iz SKY-a, doznalo se da su članovi kriminalne skupine nakon ukrcaja droge na brod Paliću poslali fotografije broda, ali i kontejnera te brojeve paleta na kojima je bio skriven kokain. Kretanje broda pratilo se cijelim putem i o tome se izvještavao Palić, a u međuvremenu Princ 9. siječnja 2020. odlazi u Italiju jer je njegov posao bio da nakon vađenja kokaina iz broda organizira kopneni transport kamionom.

- Bella je rekla da će kamion doći u skladište u 18.30 po talijanskom vremenu - piše Palić na SKY-u osobi čiji je identitet još neutvrđen. Ta osoba nakon toga Paliću šalje fotografije broja kontejnerske plombe. - Roba više nije u kontejneru i sada se radi o normalnom prijevozu paleta. Samo treba spustiti četiri palete, nakon toga kamion odlazi, a Bella će s ujakom preuzeti 30 - odgovara neidentificirani korisnik SKY-a Paliću.

No stvari su se zakomplicirale jer je talijanska policija doznala za transport pa je postavila zamku. U koju su upali Bella i Princ. Ovaj potonji je Palića izvještavao o tome gdje je i što radi, a kako se jedno vrijeme nije javljao, Palić se zabrinuo pa je poslao ljude da izvide što se dogodilo. Kada je doznao da su mu pali i čovjek i droga, Palić nakon toga, proizlazi iz SKY komunikacije, šalje Ivana Mutavdžiju, koji je u kriminalnoj organizaciji, prema USKOK-u, zadužen za sastanke s dobavljačima, u Italiju da Princu nađe odvjetnika i organizira mu obranu.

Dok Mutavdžija u Italiji traži odvjetnika za Princa, Palić mu šalje poruku koju je dobio od Dragana Ždravca, člana Palićeve kriminalne skupine, koji sudjeluje u organizaciji krijumčarenja tona marihuane. Po USKOK-u, ta se marihuana nabavlja iz Albanije od klana Dreshaj, a prema preciznim financijskim evidencijama kriminalne skupine klanu Dreshaj za marihuanu je isplaćeno milijun eura. Uglavnom, Ždravca muči to što se sastajao s Bellom koja je uhićena s Princem.

- Misliš li da postoji mogućnost da su me slikali u Italiji dok sam bio na večeri s Bellom? Jer to bi moglo naštetiti mojim poslovima u Zagrebu- piše Ždravac Paliću.

- Ne možemo to znati sada. Čekamo informacije oko toga. A sve da su te i slikali s Bellom to ništa ne dokazuje - umiruje Palić Ždravca.

No kako se posao treba nastaviti, svim preprekama usprkos, nakon što je u siječnju 2020. pala pošiljka s kokainom u Italiji, u ožujku 2020. novi transport droge iz Brazila je krenuo prema Portugalu. Ovaj put droga je bila skrivena među - sladoledom!? Palić tada, tvrdi USKOK, u Portugal šalje Marka Grabovca, koji se treba pobrinuti za izvlačenje kokaina i njegovu daljnju distribuciju. Međutim dolazi do neočekivanih problema.

- Kupio sam avionske karte, no ne mogu putovati jer Njemačka zbog COVID restrikcija ne dozvoljava ulazak u zemlju onima koji nemaju u Njemačkoj prijavljenu adresu - javlja Grabovac Paliću. Dan kasnije Palić pita nekog kakvo je stanje s COVID restrikcijama u Španjolskoj, pa nastavlja razgovor oko kokaina.

- Bila su tri kontejnera, no u samo jednom je bila roba, složena među komadima sladoleda od kilograma. U vrećama je. Ta tvrtka sa sladoledom je u vlasništvu Brazilca, a ja sam kod njega bio doma više puta. On je samo trebao robu uklopiti u svoj teret i prodati je u Portugalu. U Brazilu je robu pakirao sam drug osobno, a Europljana u ovom poslu nije bilo - pojašnjava Palić osobi s kojom komunicira preko SKY-a.

No ovakvo poslovanje ima svoje rizike pa se Palić žali nepoznatom sugovorniku, kojem šalje glasovnu poruku - Do travnja 2020. imali smo pet padova i samo jedan prolaz. Onaj granit u Italiji je bio start godine, pa onda jedan test, onaj bio dizel što smo radili, dva firma-firma, onaj jedan prah je prošao i sada ovo. Trebalo bi da nam u sljedećoj pošiljci proći 600 komada, da nam pokrije gubitke posla, svima zajedno...

Gubitak o kojem Palić govori sugovorniku odnosi se na akciju Ice Cube u kojoj je portugalska policija u travnju 2020. zaplijenila 2,3 tone kokaina, a USKOK tvrdi da je krijumčarenje te droge organizirao Palić. On i njegovi sugovornici u razgovorima oko krijumčarenja kokaina kažu i da "Europu treba napuniti prahom". Kokain su iz Brazila krijumčarili brodovima te su ga skrivali među transportima sladoleda, granitnih ploča, bio dizela... Iako se Palića ostale tereti za organiziranje krijumčarenja 6,6 tona kokaina, od te droge prošlo je samo 500 kilograma, jer je sve ostalo zaplijenjeno u policijskim akcijama po Europi.

Što se pak tiče krijumčarenja marihuane, USKOK tvrdi da se marihuana nabavljala od Viktora i Kristijana Dreshaja, iz crnogorskog klana Dreshaj. Zanimljivo je da je Palićeva kriminalna skupina vodila vrlo precizne financije koje u slengu zovu "matkom". Riječ je o tablicama u kojima se vode podaci o prihodima i rashodima, dugovanjima, plaćenom i neplaćenom. Osim toga, u tim tablicama se preciziralo i koliko se novca treba platiti vozačima kamiona u kojima se krijumčarila droga, a zapisano je i da je kriminalna skupina jednom morala platiti vlasniku skladišta koji je imao trošak jer zbog izvlačenja droge iz kamiona taj dan nije mogao raditi. Naime, njegova tvrtka, kojom se kriminalna skupina koristila za svoje poslove, je bila - legalna.

Odnosno obavljala je legalni posao, a vlasnik je sa strane zarađivao na "poslovima" s Palićem i ostalima. Što se tiče plaćanja milijun eura Dreshajima za marihuanu, u "matki" kriminalne skupine zapisano je kada je i koliko plaćeno u tranšama. Konkretnije, 4. prosinca 2020. Ždravac je, tvrdi USKOK, Kristijanu Dreshaju na parkiralištu hotela Swissotel u Sarajevu predao 250.000 eura, dok mu je 13. siječnja 2021. u hotelu Crown Plaza u Beogradu predao 169.000 eura. Kada Dreshaj sam nije mogao doći na sastanke, Ždravcu je po novce slao svoje izaslanike, a ti sastanci su se odvijali u nekim tvrtkama u Zagrebu ili i Herceg etno selu u Međugorju. Svi su održani od kraja 2020. do konca veljače 2021. i članovima klana Dreshaj na njima su predani iznosi od 70.000 do 250.000 eura. Novac je uvijek predavao Ždravac, koji je unutar Palićeve skupine, navodi USKOK, bio zadužen za vođenje financija.

Zahvaljujući komunikaciji optuženika putem SKY-a, istražitelji su doznali i kako se marihuana dostavljala kupcima. Nakon što bi preko SKY-a bila dogovorena cijena, koja se kretala od 1.900 do 2.400 eura po kilogramu, poslala bi se fotografija vozila i tablice tog vozila u koji bi se paketi s drogom ubacili. Uz to je išla i uputa da će ključ od vozila biti ostavljen na kotaču. Dogovorilo bi se mjesto sastanka i onda bi kupac, nakon što bi roba bila plaćena, došao po svoju robu. Pošto Palićeva skupina posluje kao prava korporacija, bile su moguće i - reklamacije.

U jednom do SKY razgovora, nakon primopredaje robe, prodavač pita kupca je li zadovoljan. - Droga im čudan miris - odgovara kupac. - Možeš je vratiti, a mi onda vraćamo novac, svih 30.000 eura - kaže prodavač.

I uistinu roba je vraćena, no to je onda stvorilo male probleme u organizaciji daljnje distribucije, no sve je brzo riješeno. Poslove oko kupovine i distribucije marihuane su, prema optužnici, vodili Ivan i Antun Palić, koji su rodbinski povezani s Kristijanom Palićem, a nakon što bi marihuana iz Albanije stigla u Hrvatsku, skladištila se u posebnim "štekovima". Ako bi netko od kupaca tražio novu robu prije no što bi platio staru, za odobrenje takvog posla pitalo se Kristijana Palića. U jednom takvom slučaju Hrvoje Kelić traži od Ivana Palića novu pošiljku droge, a Palić mu prvo kaže:

- Burke, ti si dao 35 hiljada... Sugerira mu da je platio manje no što je trebao, na što mu Kelić odgovara svojim izračunom u kojem zbraja i oduzima količine kupljene droge u više navrata, sume za koje je kupljena, sume koje je platio do tog trenutka te na kraju zaključuje da je Paliću još dužan 120.000 eura. Kada su raspravili financije, Kelić od Palića traži još droge:

- Ajde, trebat ćemo Zaprešić napunit - kaže Kelić. - Čekaj, moram provjerit koliko ima - odgovara Palić, pa naknadno javlja da ima još 27 kilograma marihuane i pita Kelića hoće li da mu sve to pošalje. - Da, sve šalji u Zaprešić, na ovu adresu gdje će biti parkiran bijeli Punto - odgovara Kelić.

Ta primopredaja je izrealizirana dan nakon tog razgovora, a da je realizirana, smatra USKOK, potvrđuje komunikacija između Palića i Ždravca u kojoj Palić kaže da "treba Medi u Zaprešić odfurat", a Medo je, inače, Kelićev nadimak.

- Ti javi burke kada je vulo spreman - piše Palić Keliću. - Sutra, kada promijenim u eure - odgovara mu Kelić - Samo molim te neka novčanice budu u apoenima od 500 eura - završava priču oko financija Palić. Što se tiče Maria Gavrića, suvlasnika Ritza, koji je 2024. osuđen jer je od skupine Viktora Milakovića kupovao kokain, ovaj put ga se tereti da je od Palića i njegovih kupovao marihuanu. Tereti ga se da je sa svojim poslovnim partnerom Petrom Jerkovićem, prema optužnici, dogovarao kupnju oko 200 kilograma marihuane za oko 400.000 eura.

- Platit ćemo u gotovini, a Mario ima keš - kaže Jerković Kristijanu Paliću dok dogovara taj posao. Marihuana je na Jerkovićevu adresu dostavljena u kombiju, a Jerković je, proizlazi iz SKY komunikacije, 400.000 eura platio u tri rate od 27. studenoga 2020. do 16. veljače 2021.