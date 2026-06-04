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POTAPANJE BRODICE

Poznato tko su žrtve tragedije kod pulskog lukobrana: Jedna osoba smrtno stradala, druga u kritičnom stanju

Pula: Miran dan na moru
Sasa Miljevic
VL
Autor
Daniele Sponza/Hina
04.06.2026.
u 15:49

Policija je jutros oko 7.20 sati zaprimila dojavu da je u Puli, u moru kod lukobrana, uočena potopljena brodica, dok je uz brodicu plutalo tijelo nepoznate osobe

Još uvijek se utvrđuju okolnosti koje su u četvrtak ujutro kod pulskog lukobrana dovele do potapanja brodice, gdje je pronađeno tijelo nepoznate osobe koje pluta u moru te teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku Opću bolnicu u kojoj su utvrdili da se nalazi u životnoj opasnosti. 

Riječ je o austrijskim državljanima, a po riječima ravnatelja pulske Opće bolnice dr. Andreja Angelinija osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu je u životnoj opasnosti, na anesteziji je i ima teške ozljede glave, prsa i trbuha.

Policija je jutros oko 7.20 sati zaprimila dojavu da je u Puli, u moru kod lukobrana, uočena potopljena brodica, dok je uz brodicu plutalo tijelo nepoznate osobe. Na lukobranu se nalazila i teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu. Policija u suradnji s nadležnim službama i u koordinaciji sa zamjenicom županijskog državnog odvjetnika utvrđuje okolnosti događaja
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Ključne riječi
potapanje Pula brodica

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