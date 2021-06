Biden s Putinom: vrijeme je za kraj hladnog rata 2.0

Uvijek je bolje susresti se licem u lice - rekao je američki predsjednik Joe Biden ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu na početku njihova susreta jučer poslijepodne u Ženevi. To je barem bio dio izgovoren pred novinarima, koji su ih fotografirali, prije nego što su se dvojica lidera povukli na razgovore koji su, kako se očekivalo, trebali potrajati barem četiri-pet sati.

Bilo je predviđeno da najprije samo ministri vanjskih poslova, Antony Blinken s jedne i Sergej Lavrov s druge strane, budu prisutni uz svoje predsjednike u prvom dijelu razgovora. Uz prevoditelje, naravno. A potom se, kako je bilo predviđeno, krug ljudi prisutnih u sobi tijekom razgovora trebao proširiti i uključiti još nekoliko važnijih savjetnika američkog i ruskog predsjednika. Niti u jednom trenutku nije bilo predviđeno da Biden i Putin razgovaraju sami samcati, u četiri oka.

Ozračje nepovjerenja

Na kraju, bilo je predviđeno i odvojeno pojavljivanje dviju strana na press konferencijama. Najprije konferencija predsjednika Putina, potom predsjednika Bidena. I to je, tumači se, znak nepovjerenja i ne baš prijateljskog ozračja koje prati ovaj prvi razgovor ruskog predsjednika s novim američkim predsjednikom.

Putovanje u Ženevu na razgovore s Bidenom predstavlja prvo strano putovanje Vladimira Putina od izbijanja globalne pandemije koronavirusa.

Američki predsjednik Joe Biden stigao je, pak, u Ženevu u sklopu svog prvog inozemnog putovanja koje je započelo prošlog tjedna i dosad je uključivalo sastanak na vrhu neformalne skupine G7 u Velikoj Britaniji, summit NATO-a u Bruxellesu i summit na razini EU-SAD. Na svim tim postajama američki predsjednik imao je za cilj pokrenuti svojevrsno zbijanje redova najvažnijih svjetskih demokracija sa svrhom oponiranja vodećim autokratskim režimima svijeta, poput Kine i Rusije.

I nakon tih postaja Bidenovih razgovora s prijateljima i saveznicima po Europi, sve je odlučio završiti razgovorom s neprijateljem, cijenjenim i vrijednim poštovanja, ali ipak neprijateljem kojemu Bidenova Amerika želi poručiti da će snažno i bolno odgovoriti ako Rusija nastavi s provokativnim ili agresivnim ponašanjem od kibernetičkih napada na ciljeve u Americi do okupacije dijela teritorija suverenih država koje su prije 1990. godine s Rusijom zajedno tvorile Sovjetski Savez.

Službeno su kao teme razgovora Putina i Bidena najavljene strateška stabilnost (što se, u prijevodu, odnosi na kontrolu nuklearnog naoružanja), kibernetička sigurnost, klimatske promjene, COVID-19, Iran sa svojim nuklearnim programom, Afganistan, Libija, Sirija i Ukrajina. Očekivalo se da će Biden naglasiti i slučaj Alekseja Navaljnog, blogera koji se pretvorio u predvodnika ruske oporbe, samo da bi ubrzo završio u zatvoru, pa bio praćen i napadnut vojnim otrovom novičokom u režiji Putinova režima, pa slučajno preživio, pa se vratio u Rusiju s liječenja u Njemačkoj i bio bačen ponovo u tamnicu, gdje navodno umire.

Kao što se vidi iz najave tema, tu ima i područja na kojima bi Amerika i Rusija trebale surađivati, kad bi samo pronašle načina da to mogu. Jer, puno je područja oko kojih su dvije zemlje ozbiljno sukobljene. Kibernetička sigurnost je važna tema jer, kako piše New York Times, na ovakvim sastancima na vrhu dviju svjetskih sila u pravilu je nuklearno naoružanje bilo vruća tema, ali ovaj put ta vruća tema su kibernetički napadi. Nuklerano naoružanje bilo je nešto što su obje zemlje pomno pratile kod protivnika, ali što su obje zemlje znale da zapravo nikad neće upotrijebiti protiv tog protivnika. Dok se oružje kibernetičkog ratovanja sada upotrebljava praktički svaki dan. S tom razlikom da onaj tko ih upotrebljava - a Biden i Amerikanci su uvjereni da iza kibernetičkih napada poput nedavnih na američku infrastrukturu stoji Rusija kao država, a ne nekakvi zaigrani tinejdžeri u službi kriminala - može lako to negirati, jer je teško prikupiti dokaze o tome tko je zapravo zapovijedio, a tko izveo napad.

Ruski predsjednik Putin tvrdi da su optužbe za kibernetičke napade organizirane iz Rusije potpuno neosnovane i da ih treba gledati kao nastavak kampanje blaćenja Rusije i njega osobno, Putina, na zapadu.

Predsjednik Biden je, svejedno, planirao prenijeti oštru poruku Putinu na tu temu tijekom njihova jučerašnjeg razgovora u Ženevi. Poruku koja glasi: prekinite s takvim napadima, dovedite u red kibernetičke kriminalce koji operiraju s ruskog teritorija (ciljajući mete na zapadu i znajući da ih rusko tužiteljstvo i policija neće goniti sve dok ne napadaju mete unutar Rusije), ili ćete se suočiti s moćnim američkim i zapadnim odgovorom, koji neće prezati od upotrebe sličnih alata protiv Rusije.

Politika od tri elementa

U trenucima zaključenja ovog izdanja sastanak u Ženevi još je trajao i ishod još nije bio poznat. U međuvremenu, jučer je i Europska komisija objavila svoj prijedlog strategije za izgradnju boljih odnosa Europske unije s Rusijom. I to je, očito, bilo koordinirano s Amerikancima na prekjučerašnjem summitu EUSAD u Bruxellesu. Komisija u dokumentu navodi da Rusija pokušava destabilizirati Europsku uniju i njezine države članice, te predlaže da EU vodi politiku koja se sastoji od tri elementa: otpor (takvom ponašanju Rusije), ograničavanje (područja na kojima Rusija može naškoditi Europi, što primjerice znači energetsku diversifikaciju ili jačanje europske kibernetičke sigurnosti), i angažman (suradnja s Rusijom na područjima od zajedničkog interesa, poput borbe protiv klimatskih promjena ili pandemije bolesti COVID-19). Ideja Komisije je da EU u svom ponašanju prema Rusiji ima sva tri elementa istodobno. I otpor, i ograničavanje, i angažman.

