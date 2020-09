Biden: Klaun si; Trump: A ti glup

Prva debata u utorak navečer između američkih predsjedničkih kandidata, sadašnjeg predsjednika Donalda Trumpa i bivšeg potpredsjednika Joea Bidena, pretvorila se u međusobno nadvikivanje u kojem su birači mogli čuti vrlo malo novih ideja, a “kaos” je riječ koju se u američkoj javnosti najčešće koristilo kao opis rasprave. Izbori su 3. studenoga pa održavanje prve od tri predviđene debate znači da je kampanja, koja traje gotovo dvije godine, došla do vrhunca.

Preduga kampanja u SAD-u

Prema mišljenju većine analitičara, Trump je bio preagresivan te je oduzimanjem vremena izazivaču i stalnim upadicama zbog kojih je morao reagirati i moderator rasprave i voditelj Fox Newsa Chris Wallace, ostavio gorak okus među još uvijek neopredijeljenim biračima. Biden, iritiran tim upadicama, trenutačnog je predsjednika nazvao klaunom, rasistom i najgorim predsjednikom dosad. Trump ga je ismijao rekavši mu da pridjev “pametan” nikad ne bi trebao stavljati uz svoje ime.

– Ne postoji ništa pametno vezano za vas – rekao je Trump kad je Biden kazao da SAD-u treba pametniji pristup koronavirusu.

Američke su izborne kampanje neopisivo duge: za predsjednika one praktički i ne prestaju, a demokrat Biden kao izazivač kandidirao se još u travnju 2019. Javnosti su zato stavovi obojice kandidata dobro znani. Nekim su građanima nijanse vrlo važne, ali na ovoj debati o njima nije moglo biti riječi.

Teme debate bile su: koronavirus, gospodarstvo, Vrhovni sud, pitanja rase i nasilja u SAD-u, integritet izbora te dosadašnja ostvarenja dvojice političara. Već tijekom prvog dijela razgovora, o Vrhovnom sudu, Biden je, zbog stalnog Trumpova upadanja u riječ, svome suparniku rekao: “Hoćete li već jednom zašutjeti, čovječe!”.

Pri raspravi o gospodarstvu, Biden je rekao da je zemlja pod Trumpom postala slabija, bolesnija, siromašnija, podjeljenija i nasilnija. Predsjedniku je kasnije rekao i da je rasist te najgori predsjednik kojeg je Amerika dosad imala. “Ja sam u 47 mjeseci napravio mnogo više nego vi u 47 godina”, rekao je Trump Bidenu referirajući se na njegov dugi staž u washingtonskoj politici. Trump se ponovno nije htio izjasniti hoće li prihvatiti rezultate izbora ako izgubi.

S druge strane, Biden se distancirao od krajnje ljevice te na Trumpove kritike da su Demokratsku stranku preuzeli ekstremisti rekao: “Sada sam ja Demokratska stranka”. Takve riječi mogle bi udaljiti dio birača ljevice, pogotovo mladih, od Bidena. No, bivši potpredsjednik, a tomu su se nadali Trumpovi pristalice, nije ispao “senilni starac” kakvim ga republikanci predstavljaju posljednjih 18 mjeseci. Nije napravio nijedan ozbiljniji gaf, što je prije često radio. Također, iako je Biden nazivao Trumpa pogrdnim riječima, zbog predsjednikove verbalne agresije to je nekako palo u drugi plan.

Milanović: Trump huška

Neki analitičari istaknuli su da je moderator Chris Wallace izgubio kontrolu nad debatom, najviše zbog Trumpovih upadica, ali mnogi su isto tako zaključili da je se “nije ni moglo spasiti”. Ugledni konzervativni dvotjednik National Review nazvao je debatu “vjerojatno najgorom u američkoj povijesti”. Wallace je nekoliko puta pozvao Trumpa da poštuje pravila na koja je pristao prije debate, ali je predsjednik svom suparniku omogućio neprekinuto govorenje tek potkraj razgovora.

Isto tako, neki su cinično, poput novinara New York Timesa, ukazali na to da je Wallace, iako 72-godišnjak, bio najmlađi na pozornici. Trump ima 74, a Biden 77 godina. Neke gledatelje, ovisno o stranačkoj opredijeljenosti, sigurno je nasmijalo i nekoliko uboda koje su glavne zvijezde večeri imali. Tako je Trump, na kritiku da se u vrijeme koronavirusa na njegovim političkim skupovima okuplja 30 tisuća ljudi, rekao da bi i Biden htio takve skupove kad bi netko na njih htio doći. Biden je pak za Trumpa rekao da ne bi nikada vidio predgrađa da nije slučajno krivo skrenuo, referirajući se na kritike da predsjednik milijarder ne dijeli sudbinu običnih Amerikanaca.

Debatu je komentirao i hrvatski predsjednik Zoran Milanović koji je rekao da Trump potiče na mržnju.

– Bez SAD-a ovaj svijet ne bi bio isti, i to u lošem smislu. Donald Trump je sve upropastio. Potiče na mržnju, huška i to je to. To (o Trumpu) nećete čuti od hrvatskog premijera ili od ministra vanjskih poslova, ali to se mora reći – rekao je Milanović.