U ovoj županiji je samo 3 posto ljudi bez posla, radnici se vraćaju iz inozemstva, no jedno ih i dalje muči

Zlatnu kunu u kategoriji velikog poduzeća u Varaždinskoj županiji ove je godine osvojila tvrtka Knauf Insulation iz Novog Marofa, i to treću godinu zaredom. Direktor Stjepan Mršić rekao je da su zaposlenici temelj tog uspjeha. – U tijeku je investicija od 120 milijuna eura u najmoderniju proizvodnju kamene vune, čime ćemo biti još konkurentniji i održiviji. Zapošljavamo nove ljude – rekao je direktor Mršić. U kategoriji srednjeg poduzeća nagrađena je tvrtka Atinel, a za malu tvrtku Zlatna kuna otišla je tvrtki Burai software.

Predsjednik HGK - Županijske komore Varaždin Tomislav Cesarec prošlu je poslovnu godinu ocijenio dobrom. Prerađivačka industrija dominantna je grana gospodarstva Varaždinske županije i nosi gotovo polovicu ukupnih prihoda, 70 posto izvoza i 44 posto ukupnog broja zaposlenih. Prema riječima varaždinskog župana Anđelka Stričaka, u županiji djeluje više od 17.000 pravnih subjekata koji zapošljavaju više od 70.000 ljudi. Stopa nezaposlenost iznosi svega oko tri posto. Dobit razdoblja je rasla za oko 8,6 posto, izvoz za 0,4 posto, a plaće su porasle za oko 13 posto. Gradonačelnik Neven Bosilj podsjetio je da je Varaždin bio proglašen najboljim gradom za gospodarstvo u Hrvatskoj.

– Opravdavamo taj status. Provodimo tranziciju s radno intenzivne djelatnosti na visokotehnološku djelatnost, a raste broj kvalitetnih tvrtki. Po prihodu poduzetnika naš grad je na 6. mjestu. Idući tjedan potpisujemo veliki ugovor za dogradnju vile Oršić gdje će biti novi Regionalni centar za predinkubaciju u pametnoj industriji. Idućih mjeseci u Varaždinu se otvaraju novi veliki pogoni, MIV-a, Variosystemsa. Jedino nam nedostaje radna snaga. Dobra vijest je da u županiji bilježimo i povratnike iz inozemstva – rekao je Bosilj.