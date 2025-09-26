Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 177
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
GOSPODARSTVO CVJETA

U ovoj županiji je samo 3 posto ljudi bez posla, radnici se vraćaju iz inozemstva, no jedno ih i dalje muči

Varaždin: Tvornica kamene vune Knauf Insulation u Novom Marofu
marko jurinec/Vecernji list
Autor
Ivica Beti
26.09.2025.
u 17:34

Predsjednik HGK - Županijske komore Varaždin Tomislav Cesarec prošlu je poslovnu godinu ocijenio dobrom

Zlatnu kunu u kategoriji velikog poduzeća u Varaždinskoj županiji ove je godine osvojila tvrtka Knauf Insulation iz Novog Marofa, i to treću godinu zaredom. Direktor Stjepan Mršić rekao je da su zaposlenici temelj tog uspjeha. – U tijeku je investicija od 120 milijuna eura u najmoderniju proizvodnju kamene vune, čime ćemo biti još konkurentniji i održiviji. Zapošljavamo nove ljude – rekao je direktor Mršić. U kategoriji srednjeg poduzeća nagrađena je tvrtka Atinel, a za malu tvrtku Zlatna kuna otišla je tvrtki Burai software.

Predsjednik HGK - Županijske komore Varaždin Tomislav Cesarec prošlu je poslovnu godinu ocijenio dobrom. Prerađivačka industrija dominantna je grana gospodarstva Varaždinske županije i nosi gotovo polovicu ukupnih prihoda, 70 posto izvoza i 44 posto ukupnog broja zaposlenih. Prema riječima varaždinskog župana Anđelka Stričaka, u županiji djeluje više od 17.000 pravnih subjekata koji zapošljavaju više od 70.000 ljudi. Stopa nezaposlenost iznosi svega oko tri posto. Dobit razdoblja je rasla za oko 8,6 posto, izvoz za 0,4 posto, a plaće su porasle za oko 13 posto. Gradonačelnik Neven Bosilj podsjetio je da je Varaždin bio proglašen najboljim gradom za gospodarstvo u Hrvatskoj.

– Opravdavamo taj status. Provodimo tranziciju s radno intenzivne djelatnosti na visokotehnološku djelatnost, a raste broj kvalitetnih tvrtki. Po prihodu poduzetnika naš grad je na 6. mjestu. Idući tjedan potpisujemo veliki ugovor za dogradnju vile Oršić gdje će biti novi Regionalni centar za predinkubaciju u pametnoj industriji. Idućih mjeseci u Varaždinu se otvaraju novi veliki pogoni, MIV-a, Variosystemsa. Jedino nam nedostaje radna snaga. Dobra vijest je da u županiji bilježimo i povratnike iz inozemstva – rekao je Bosilj. 

Ključne riječi
Varaždinska županija knauf insulation

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još