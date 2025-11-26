Naši Portali
STANJE NA TRŽIŠTU RADA

Bez posla 81 tisuća radnika, brže se zapošljavaju nižeobrazovane osobe

Autor
Ljubica Gatarić
26.11.2025.
u 19:38

Najtraženiji su prodavači, a najveća je potražnja za visokoobrazovanima u obrazovanju i zdravstvu. Iduće bi godine u Hrvatskoj moglo biti otvoreno nešto manje od 30 tisuća novih radnih mjesta

Gotovo je kraj studenog, a u evidenciji Zavoda za zapošljavanje manje je od 81 tisuće nezaposlenih, što su u osnovi povoljne brojke za tražitelje posla, no ne i poslodavce jer im je bazen radne snage i dalje uzak. No, struktura nezaposlenosti pokazuje da je potražnja za radnicima nejednaka, najbrže se zapošljavaju osobe bez ikakva obrazovanja ili samo s osnovnom školom, dok se najsporije smanjuje nezaposlenost za visokoobrazovane kadrove. Gotovo da i nema promjene u redoslijedu najtraženijih zanimanja na državom Zavodu za zapošljavanje u odnosu na proljeće – najviše je oglasa za trgovce, čistače, medicinske sestre, konobare, kuhare, skladištare, vozače, čuvare, njegovatelje i odgojitelje. Ekonomski institut Zagreb navodi da je na portalu Mojposao za prvih pet najtraženijih zanimanja u godinu dana bilo dosta promjena. Prodavač je ostao na poziciji najtraženijeg zanimanja, skladištari su se s trećeg popeli na drugo mjesto, knjigovođe s petog na četvrto, a referenti s osmog na peto mjesto. Istodobno, konobari su s drugog pali na treće mjesto.

