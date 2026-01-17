Bez lista čekanja: Niti jedno dijete u Biogradu više nije bez mjesta u vrtiću

Biograd na Moru, jučerašnjim otvaranjem novog objekta Dječjeg vrtića Ivana Brlić-Mažuranić u potpunosti rješava dugogodišnji problem listi čekanja. Vrtić je u povodu Dana Grada službeno otvorio ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, u nazočnosti gradonačelnika Biograda na Moru Ivana Kneza, župana Zadarske županije Josipa Bilavera, ravnateljice vrtića Paole Jurić.

– Želio bih uputiti iskrene čestitke u ime Vlade Republike Hrvatske, u ime predsjednika Vlade i potpredsjednika Vlade, gospodina Andreja Plenkovića, te prije svega čestitati vama na ovom prekrasnom događaju. Nema ništa ljepše od spoznaje da roditelji više neće morati obilaziti gradove i općine u potrazi za mjestom u vrtiću za svoju djecu. Ovo je najljepša čestitka za blagdan svete Stošije i za Dan grada Biograda, kraljevskog grada koji, gledajući sve mjere koje provodi za svoje sugrađane, doista djeluje kraljevski prema svome puku koji mu već toliko mandata daje povjerenje. Uz sav infrastrukturni napredak koji je Hrvatska ostvarila, od prometnica i povezivanja juga zemlje do velikih razvojnih projekata, ništa nije važnije ni zahtjevnije od opstanka hrvatskog naroda. A taj opstanak započinje upravo ovakvim mjerama, stvaranjem sigurnih i kvalitetnih uvjeta za djecu i obitelji već od predškolske dobi –istakao je ministar Šipić dok je župan Zadarske županije Josip Bilaver istaknuo kako je projekt izvrstan primjer uspješne suradnje svih razina vlasti.

– Želio bih čestitati svima koji su sudjelovali u realizaciji ovog projekta i istaknuti kako je ovo sjajan primjer suradnje između države i Europske unije, odnosno uspješnog korištenja sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Riječ je o više od 1,4 milijuna eura bespovratnih sredstava, što je zaista značajan iznos. Grad Biograd na Moru osigurao je preostala sredstva vlastitim doprinosom, zahvaljujući čemu danas imamo ovako moderan i impozantan objekt koji omogućuje da u Biogradu više nema nijednog djeteta bez mjesta u vrtiću. To je najvažnija poruka današnjeg dana i jedna od ključnih demografskih mjera koje se u ovom trenutku mogu provoditi. Zadarska županija nastavit će pomagati u radu ne samo ovog vrtića i Grada Biograda, već i svih gradova i općina na području naše županije – istakao ie Bilaver.

Ravnateljica Dječjeg vrtića Ivana Brlić-Mažuranić Paola Jurić istaknula je kako je riječ o trećem vrtićkom objektu otvorenom u posljednje tri godine, a čime se stvaraju uvjeti za kvalitetan i suvremen sustav predškolskog odgoja. Novi objekt omogućit će, kako navode iz Zadarske županije, provođenje punog pedagoškog standarda te smještaj šest odgojnih skupina i jedne skupine kratkog boravka, odnosno oko 80 djece.

Trenutačno je u gradskim vrtićima smješteno 260 djece, a otvorenjem ovog objekta sva djeca u Biogradu na Moru imaju osigurano mjesto u sustavu predškolskog odgoja, čime se rješava problem prisutan više od deset godina. Otvorenje novog vrtića još je jedna potvrda snažne usmjerenosti Grada Biograda na Moru, Zadarske županije i Vlade Republike Hrvatske prema demografskoj obnovi i podizanju kvalitete života obitelji i najmlađih.