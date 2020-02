Bernardić: 'Mi smo najkorumpiranija država EU, zbog čega nam je i Europska komisija udijelila packe'

Pod sloganom Ispiši budućnost SDP je u petak u Koprivnici počeo pretkampanju za parlamentarne izbore i predstavljanje glavnih smjernica izbornog programa.

Odgovarajući na pitanja novinara uoči početka skupa, šef SDP-a Davor Bernardić rekao je kako nema saznanja o tome je li netko od utjecajnih članova stranke mason. No, upozorio je kako se time samo skreće pozornost s ključnog problema.

"To je korupcija. Glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić odlazi zato jer je mason, a ne zato što se nije obračunavao s korupcijom u vrhu vlasti. Mi smo najkorumpiranija država Europske unije, zbog čega nam je i Europska komisija udijelila packe. Deset ministara otišlo je zbog sumnje u korupciju, a ova Vlada opstaje samo zahvaljujući na korupciji sazdanoj većini u Saboru.

Time se trebao baviti državni odvjetnik. Kao što se trebao baviti i grupom Borg koja je iz Agrokora izvukla stotine milijuna kuna. To je, na koncu, priznao i premijer Andrej Plenković smijenivši potpredsjednicu Vlade Martinu Dalić i povjerenika Antu Ramljaka te pozvavši borgovce da vrate novac. No, time se Jelenić nije bavio", naglasio je Bernardić.

Kampanju počinju u Koprivnici jer je riječ o naprednoj i uspješnoj sredini iz koje je i Zoran Milanović krenuo u svoj pobjednički izborni pohod.

"Krećemo iz Koprivnice koja slavi 100. rođendan profesorice Zlate Bartl, izumiteljice Vegete. Grada u kojem je sjedište uspješne kompanije Podravke i iz koje su otjerali našeg Zvonka... Ali, tu nepravdu ćemo ispraviti jer SDP uvijek ispravlja nepravde. Zvonimir Mršić je tu večeras s nama i ja vam molim da ga pozdravite", pozvao je Bernardić okupljene koji su bivšeg predsjednika uprave Podravke Mršića ispratili gromoglasnim pljeskom.

Skup u Koprivnici pozdravio je SDP-ov gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić naglasivši kako je korupcija jedino u čemu je HDZ uspješan. To se, kaže, mora zaustaviti i ne smije se dopustiti da HDZ cijelu državu povuče u beznađe.

"Noćas sam se vratio iz jedne zemlje koja je od pustinje napravila oazu blagostanja (bio je u Izraelu, op. a.). Ova Vlada i HDZ od oaze blagostanja žele napraviti pustinju. Ne smijemo im to dopustiti", bio je energičan Jakšić.

Okupljene SDP-ovce čelnik županijskog SDP-a Mladen Kešer jedini je pozdravio s "drugarice i drugovi, zdravo".

"Nemojte se sramiti tog pozdrava. Koliko ja znam, u doba dok smo se tako pozdravljali, gradile su se tvornice i otvarala nova radna mjesta. A danas naši mladi odlaze vani", rekao je Kešer.

Na skupu su bili i koordinator II. izborne jedinice dr. Rajko Ostojić te SDP-ov gospodarski strateg Branko Grčić.