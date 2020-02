Milanovićevi savjetnici: Na Pantovčak ide i bivša SDP-ovka koja je kritizirala Bernardića

Predsjednik države Zoran Milanović objavio je imena svojih dužnosnika i savjetnika. Na listi odabranih 11 je imena, većih iznenađenja nema, no ne nedostaje negativnih reakcija. I to na izbor savjetnice za odgoj i obrazovanje Jadranke Žarković protiv koje su obrazovni krugovi iskazali nezadovoljstvo i prije nego što je imenovana na dužnost. No Milanović od savjetnice nije odustao. Štoviše, izvori koji su mu bliski kažu da smatra da je se neutemeljeno napada i da je mnogo neistina u onome što joj se stavlja na teret.

Bernardićeva kritičarka

No kritičari su jednoglasni – iza nje kao ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje nema rezultata. Kritike dolaze i od SDP-ovaca. Tako je Peđa Grbin kazao da nije sretan zbog tog odabira jer o Milanovićevoj savjetnici nema dobro mišljenje. Kad je riječ o novoj savjetnici, bez riječi je i ministrica obrazovanja Blaženka Divjak, štoviše obrazovni krugovi ističu da su upravo njih dvije u svađi još iz vremena kada je Žarković vodila agenciju koja je ostala izvan svih zbivanja u “Školi za život”.

Rezultat svađe je, kako neslužbeno doznajemo, činjenica da je nakon isteka mandata Ministarstvo za v. d. ravnatelja predložilo drugu osobu, ne i Žarković, što bi bilo logično, barem do izbora nove ravnateljice. Žarković o svim optužbama, ali i neodobravanjima za sada šuti. Nezadovoljstvo njezinim imenovanjem iskazali su i članovi LGBTIQ udruge Zagreb Pride.

– Prepuštanjem tako važnog mjesta osobi koja je dokazano saveznica desnog klerikalnog pokreta, novi predsjednik Republike pokazuje ne samo da ne možemo računati na to da će braniti demokratske vrijednosti i ljudska prava, nego da će nas i nakon istrpljenog mandata Kolinde Grabar-Kitarović političari i dalje varati i ostavljati na cjedilu – poručili su iz Udruge Zagreb Pride.

Iako Žarković kao predsjednikova savjetnica nema nikakva utjecaja na obrazovnu politiku, njezinim imenovanjem i predsjednik Milanović iskazuje odnos prema obrazovanju. A najveće zamjerke za njezino imenovanje dolaze zbog tri stvari – činjenice da je učitelje slala na edukacije na konferenciju udruge “U ime obitelji”, da je u prvim potezima na čelu agencije ukinula nagradu “Oskar znanja” pa je zbog pritiska javnosti vratila i da je izabrana jer je dobra prijateljica prve dame.

U Milanovićevu se timu pojavilo i jedno novo ime, i to ono Melite Mulić koja će u Uredu predsjednika države biti savjetnica za ljudska prava i civilno društvo. Mulić je bivša članica SDP-a i bivša saborska zastupnica te stranke te supruga SDP-ova zastupnika Igora Dragovana, koji je u vrijeme dok je Milanović bio predsjednik SDP-a bio glavni tajnik stranke.

Dragovan je Milanoviću kao iskusni operativac pomagao i u kampanji za predsjednika države. Mulić je u Sabor ušla krajem 2011. godine kada je SDP na čelu s Milanovićem osvojio vlast, a ostala je upamćena i kao kritičarka šefa SDP-a Davora Bernardića, za što je imala i osobni razlog.

Naime, 2017. godine, nakon što je Zoran Milanović zamrznuo svoj mandat, u Sabor umjesto njega nije ušla Mulić, iako je bila prva na listi u tom trenutku u prvoj izbornoj jedinici za ulazak u parlament. Po izboru Davora Bernardića, Mulić, koja je u tom trenutku bila na rodiljskom dopustu, tada je preskočena, a kao Milanovićeva zamjena izabran je Alen Prelec. Mulić je tada Bernardiću spočitnula da je od četvero kandidata s liste, od kojih su tri bile žene i tek jedan muškarac, on izabrao kolegu Preleca.

– Iako su dvije žene na listi plasirane ispred tog muškarca. Iako su obje političarke ispred tog političara bivše saborske zastupnice. Iako je jedna vršiteljica dužnosti predsjednice SDFŽ-a SDP-a te potpredsjednica, a druga potpredsjednica tog istog unutarstranačkog foruma – poručila je Melita Mulić.

Savjetnik za veterane

Predsjednik je imenovao i Orsata Miljenića predstojnikom Ureda i savjetnikom za vanjsku i europsku politiku, a Dragana Lozančića savjetnikom za obranu i nacionalnu sigurnost. Imenovana su i tri posebna savjetnika koja u Uredu neće biti na plaći, i to Velibor Mačkić za ekonomiju, Julije Domac za energiju i klimu i Marijan Mareković, koji je imenovan savjetnikom za veterane Domovinskog rata. U timu je i Mirjam Katulić, i to kao glavna tajnica Ureda predsjednika Republike Hrvatske, što je bila i u mandatu bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Glasnogovornik Ureda je Nikola Jelić koji je bio i glasnogovornik Milanovićeve kampanje za predsjednika, dok je Bartol Šimunić, u kampanji zadužen za društvene mreže, postao pomoćnik glasnogovornika. Dragana Podner, koja je u Ministarstvu unutarnjih poslova bila zadužena za protokol, postala je nova šefica protokola u Uredu predsjednika. Osim imenovanja svojih najbližih suradnika predsjednik je jučer imenovao i viceadmirala Roberta Hranja na dužnost načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga, koji stupa na dužnost 1. ožujka 2020. Predsjednik je donio i Naredbu o uporabi i dodjeljivanju OS RH u misiji potpore miru „RESOLUTE SUPPORT“ u Afganistanu upućivanjem do 110 pripadnika OS RH u ožujku 2020. godine na rok do sedam mjeseci, osim pripadnika medicinskog tima koji se upućuju na rok do četiri mjeseca.