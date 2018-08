Bernardić napao Vladu: Nećemo dopustiti da uvozni lobiji uništavaju hrvatske poljoprivrednike

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u subotu je optužio Vladu da se neodgovorno ponaša prema strateškim granama hrvatske industrije, prije svega, brodogradnji, turizmu i poljoprivredi, priopćeno je iz SDP-a.

Obilazeći zajedno s predsjednikom HSS-a Krešom Beljakaom poznatu turističko-kulinarsku manifestaciju „Kaj su jeli naši stari?“, na kojoj se predstavljaju tradicijske gastronomske delicije vrbovečkog kraja, Bernardić je ocijenio da je iznimno važno da se Hrvatska odgovorno odnosi prema strateškim granama industrije, te izjavio da su SDP i HSS zajednički radili na prijedlozima mjera za te grane.

"Nećemo dopustiti da uvozni lobiji uništavaju hrvatske poljoprivrednike, da ih ucjenjuju i da oni praktički za 'ništa' prodaju svoje proizvode ili da ih ne mogu plasirati na tržište“, kazao je predsjednik SDP-a i dodao kako će se SDP zalagati za smanjenje PDV-a na proizvode koji se dominantno proizvode u Hrvatskoj, košaricu domaćih proizvoda.

„To je nešto što smo najavljivali 2015. i to je nešto što moramo provesti i o čemu govorimo posljednjih godinu dana. Najvažnije je da našim poljoprivrednicima omogućimo da ne budu poljoprivrednici drugog reda, da im se poticaji, koje još nisu dobili, redovito isplaćuju, kao i to da ti poticaji u Hrvatskoj ne budu manji za 30 posto od onih u Europskoj uniji. To Vlada treba riješiti. Čim SDP preuzme odgovornost za Hrvatsku, omogućit ćemo da hrvatski poljoprivrednik ima isti status kao i onaj europski“, kazao je Bernardić.

Još je jednom ponovio stav SDP-a da je za hrvatski turizam nedopustivo povećanje cijena vezova, odnosno nameta za vezanje brodica, kao i povećanje cijena paušala za iznajmljivače.

„Kroz povećanje PDV-a u turizmu, Vlada je zapravo udarila na turizam. Iako izravno nisu odgovorni za povećanje ili smanjenje noćenja, njihova je odgovornost i dužnost imati dugoročnu strategiju i određenje prema turizmu. Mogu donositi mjere koje će našim ljudima koji rade u turizmu olakšati posao. No, Vlada zapravo radi sve kako bi im otežala. Dižu cijene paušala za iznajmljivače, dižu PDV u turizmu i cijene nameta za vezanje brodica. To ne može biti tako ako želimo biti jedna od najpoželjnijih turističkih destinacija u Europi“, kazao je Bernardić.

SDP je ranije iznio prijedlog smanjenja PDV-a za ugostiteljstvo na 13 posto i smanjenje PDV-a koji se odnosi na usluge smještaja u turizmu na 10 posto.

Također, predsjednik SDP-a je oštro osudio odnos Vlade prema problemu Uljanika, rekavši kako od Vlade očekuje da prema brodogradnji pokaže bar onoliko brige koliko je pokazala prema Agrokoru, a pohvalio je i potez istarskog SDP-a i gradonačelnika Umaga Vilija Bassanesea, koji su dali jednokratnu pomoći djeci radnika Uljanika.