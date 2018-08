Izbori na jesen samo ako je dogovorena velika koalicija

O ideji da se do kraja godine ide na prijevremene parlamentarne izbore sve se češće nagađa na političkoj sceni. Međutim, pitanje je koliko je ona realna i što bi njome, u ovom trenutku, premijer Andrej Plenković uopće dobio. Bilo bi to veliko kockanje s njegove strane jer sva dostupna istraživanja kažu da bi na novim izborima možda i dobio isti broj mandata, ali s obzirom na to da ne bi imao parlamentarnu većinu, pitanje je s kime bi to koalirao nakon tih izbora budući da bi novi izbori vjerojatno značili kraj za mnoge sadašnje HDZ-ove partnere.

Kujundžić i Uljanik utezi

Osim kad bi Plenković bio “darežljiv” pa neke od njih poput HNS-a, HSLS-a, Milana Bandića... primio na zajedničku listu.

U prilog prijevremenim izborima ne ide ni činjenica da je, kako se čini, podbacila turistička sezona, da se sprema i udar na turističke iznajmljivače, a još manje to da se ne zna što će se događati u Uljaniku. A ni aktualna situacija s ministrom zdravstva Milanom Kujundžićem ne ide u prilog tezi da su prijevremeni izbori za HDZ dobro rješenje.

Osim toga, ne treba zaboraviti ni da je premijer Plenković do sada imao nekoliko mnogo boljih i povoljnijih prilika za prijevremene izbore na kojima bi definitivno mogao računati na dobar rezultat. Primjerice na proljeće prošle godine kada je iz Vlade najurio Most, a uveo u prvi plan HNS koji je svoje mandate dobio na listi sa SDP-om ili, primjerice, prije ovog ljeta na krilima odrađenog posla u Agrokoru i nogometne euforije zbog osvajanja drugog mjesta na Svjetskom nogometnom prvenstvu. Ako u ta dva slučaja Plenković nije imao hrabrosti za jedan takav potez, postavlja se pitanje zbog čega bi imao sada.

No čak se i za izbore na jesen mogu naći razlozi ako se Plenković već boji da će mu u budućnosti biti samo gore i teže te da će svakim danom šanse za dobar rezultat biti sve manje počnu li napadi na Vladu zbog primjene novog Zakona o braniteljima, zbog okončanja ugovora o kupnji ratnih borbenih zrakoplova, kada se do kraja vidi što će se događati u Agrokoru, kada se počnu postavljati pitanja što je s Inom...

Jedan od razloga za prijevremene izbore može biti i velika koalicija, no to bi značilo da je Plenković sklopio pakt sa šefom SDP-a Davorom Bernardićem kojemu bi novi izbori možda bili i prilika da se spasi u fotelji šefa Partije jer bi mu bili prilika da slaže nove liste, a nove liste znače i nove ljude u saborskom Klubu.

Čak i ovako slab i nikakav SDP s podrškom od 18 posto mogao bi osvojiti samostalno oko 30-ak mandata, dakle gotovo isto koliko ih ima i sada, a Plenković bi s Bernardićevim SDP-om mogao riješiti svoj problem deficita koalicijskih partnera.

Rušio bi sam sebe

Argument za prijevremene izbore, kažu dobri poznavatelji političkih prilika, može biti i činjenica da će početkom iduće godine početi i kampanja za predsjedničke izbore. Nema sumnje da će svi protukandidati koji žele na Pantovčak žestoko napadati aktualnu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, a napadi na predsjednicu ujedno će biti i napadi na HDZ.

– Teško da će Andrej Plenković imati bolji trenutak za prijevremene izbore od ove jeseni. Iduće godine idu i EU izbori i na njima HDZ neće biti bolji nego što je bio na zadnjima.

Turizam je podbacio, tko zna što slijedi u škverovima i što će još doći na naplatu do kraja godine. U svakom slučaju malo je vjerojatno da će gospodarska situacija biti bolja nego je – kaže izvor blizak HDZ-u. I u samom HDZ-u mogu se čuti informacije da se doista razmatra opcija prijevremenih izbora na jesen, odnosno da se važu prednosti i nedostaci jednog takvog scenarija, a može se čuti i da su počele konzultacije po terenu s lokalnim vodstvima da bi se dobio uvid u to koliko je stranka spremna za takav pothvat.

Međutim, s obzirom na izvore bliske Plenkoviću koji kažu da od toga neće biti ništa jer u državi treba rješavati probleme, a ne planirati izbore, nije isključeno da priče o novim izborima dolaze od onih iz HDZ-a koji Plenkovića žele oslabiti.

– Nas, naravno, nitko o tome neće ništa pitati, ali ne vidim smisao prijevremenih izbora. Plenković u Vladi ima tanku većinu, ima još dvije i pol godine na vlasti. Novi izbori vrlo su mu nesigurni. Samo bi nerazuman čovjek išao rušiti sebe, a da ne zna što će poslije biti – kaže pak naš izvor iz HNS-a.

Kome bi odgovarali prijevremeni izbori Andrej Plenković (HDZ) HDZ-u se u ovom trenutku novi izbori i ne isplate previše jer ne može osvojiti više mandata nego ih ima, a pitanje je i s kime bi uopće koalirao da sastavi većinu. Davor Bernardić (SDP)

Podijeljenom SDP-u u kojem traje bratoubilački rat raniji izbori nikako ne odgovaraju, osim u slučaju da se Bernardić nije dogovorio o velikoj koaliciji. Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL Ivan Vrdoljak (HNS) HNS je na prošlim izborima osvojio mandate na listi sa SDP-om i unatoč tome otišao u Vladu s HDZ-om pa se može očekivati da bi na novim izborima bio kažnjen. Ivan Sinčić (ŽIVI ZID) Živi zid vjerojatno je jedina stranka kojoj izbori na jesen odgovaraju jer joj rejting raste i jer, prema anketama, osvaja više mandata nego što ih ima. Foto: Duško Jaramaz/Pixsell Božo Petrov (MOST) Most prema svim dosadašnjim istraživanjima ima svoje stabilno biračko tijelo, vjerojatno bi osvojio koliko i ima, ali pitanje je bi li i treći put koalirao s HDZ-om. Krešo Beljak (HSS) HSS je došao do pet mandata zahvaljujući darežljivosti Zorana Milanovića. Dio stranke otišao je zbog Beljaka, pitanje je koliko bi mandata ovaj put osvojio Foto: Borna Filić/PIXSELL

Plenković i Bernardić na Špancirfestu. Premijer: Sutra ćemo se sastati s upravom Uljanika