Beograd pod vodom: Nevrijeme izazvalo kaos u prometu i poplave po gradu

OBJAVIO AMERIČKI MINISTAR OBRANE

Nova ograničenja za novinare u Pentagonu: Evo koja su pravila

Trumpov kabinet naredio je tradicionalnim medijskim kućama, uključujući New York Times, Washington Post, CNN i NBC News, da napuste svoje urede u Pentagonu i uspostavio novi rotacijski sustav u okviru kojega su u Pentagon ušli drugi mediji, uključujući one koji su skloni američkom predsjedniku i njegovoj vladi, kao što su New York Post, Breitbart, Daily Caller i One America News Network.