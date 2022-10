Benčić: Koja je vjerojatnost da nema boljeg i pametnijeg savjetnika za Končar od ministra koji je morao otići zbog kaznenog postupka?!

Mnogi oporbeni zastupnici danas su se osvrnuli i na vijest da je bivši ministar Darko Horvat, koji je u trenutku dok je bio ministar završio u pritvoru, dobio novo radno mjesto. I to ni više ni manje nego kao savjetnik u Končaru.

- To je još jedan pokazatelj da premijer ne vidi i nema problema s najvećim problemom u Hrvatskoj, a to su kriminal i korupcija. Oni u HDZ-u svojim poslušnicima brzo nađu zaposlenje i uhljebničko mjesto. To čak više i ne kriju. Tu je sve apsolutno jasno. I toliko o tome što Andrej Plenković govori kako će se obračunati s korupcijom. On se zapravo želi obračunati s onima koji upozoravaju na korupciju - kazao je Božo Petrov (Most). Upitan misli li on da je premijer posredovao pri tom novom Horvatom zapošljavanju. Petrov reče:

- Pa to je čovjek kojeg je policija odvela u pritvor za vrijeme dok je bio ministar, da bi on danas bio zaposlen u firmi u kojoj su većinski vlasnici mirovinski fondovi. Čovjek je iz zatvora smješten tamo. Vladajući će pokušati svim mogućim obećanjima i puštanjem raznih dimnih bomba, pa i vrijeđanjima, skrenuti pozornost s katastrofalne situacije da su državne tvrtke postale njihova mjesta za lopovluk. Kadrovi koje oni postavljaju, postaju glavni lopovi u Hrvatskoj.

Petrov se istodobno, na novinarski upit, osvrnuo i na činjenicu da se hrvatski plin, unatoč najavama i obećanjima vlasti, ipak neće moći prodavati isključivo u Hrvatskoj.

- Vladajući su obećavali i izgradnju stadiona, i da će hrvatski plin ostati u Hrvatskoj, a na kraju se otkrije da je sve to notorna glupost. Sve su to njihova obećanja ne bi li ugasili štetu koja je nastala tako što su posvuda instalirali lopove. Mene jedino zanima, hoće li građani Hrvatske imati mogućnost grijanja ove zime, i to po uvjetima po kojima je to bilo definirano. Vladajući su to definirali i oni to trebaju omogućiti - poručio je Petrov.

O istim dvjema temama govorio je i čelnik SDP-a Peđa Grbin.

- Vijest o Horvatu samo pokazuje da Vlada o pojedinim radnicima ipak brine. Doduše, da bi Vlada o njima brinula, oni moraju zadovoljavati određene uvjete. Moraju biti lojalni i usko povezani s vladajućom strankom. Ali eto, Vlada će dobiti jedan kvalitetni kadar koji će biti u Končaru i tamo će, bez obzira na to što se protiv njega vodi kazneni postupak jer je zloupotrijebio ovlasti, savjetovati Končar kako da posluje s HEP-om. Očito za to ima kvalifikacije. Sukus svega toga je - sramota. To je pokazatelj kako HDZ smatra da država treba funkcionirati. To je nastavak iste priče. Ako se pojavi mogućnost da se mazne željezo ili milijarda kuna iz Ine, maznut će se i željezo i milijarda kuna. Maznut će se sve što se ponudi na stolu. To je smjer u kojem HDZ vodi Hrvatsku - s početnom dozom ironije kazao je Grbin koji je pak, vezano uz najnoviju vijest da se hrvatski plin neće moći prodavati samo u Hrvatskoj, premijeru nadjenuo novi nadimak.

- Obećanović. Jedan dan gradimo stadion, drugi dan ne gradimo. Jedan dan kažemo da ćemo uvesti promjene Zakona o radu vezano uz zabranu rada nedjeljom, a onda odjednom odustajemo od toga. Jedan dan kažemo da ćemo hrvatski plin zadržati u granicama Hrvatske, drugi dan, hm, malo smo se zatrčali, nismo znali. Jedan dan kažemo promijenit ćemo način upravljanja Inom, a drugi dan, uh, ne možemo to bez Mađara. Eto, to je taj Obećanović koji vodi Vladu. Interesi ove zemlje i ljudi u njoj potpuno su podređeni stranačkim interesima HDZ-a i onih koji su u nekom trenutku s njima na ovaj ili onaj način povezani. U sadašnjem trenutku to je MOL koji je u toliko povlaštenom statusu u odnosu na Inu i Hrvatsku i naše potrebe da je to nevjerojatno - kazao je Grbin.

Na njega se nadovezala i Sandra Benčić (Možemo!).

- U posljednjih desetak dana Vlada je iznijela niz najava koje onda povlači, što samo pokazuje da u javnost izlaze s nizom mjera koje nisu dobro promislili niti odlučili kako će ih provesti. Ključna stvar koju je ministar Davor Filipović dobio u zadatak jest sigurnost opskrbe plinom u Hrvatskoj. Zadatak mu je bio da to mora osigurati, i da je cijena plina takva da ne uzrokuje inflaciju, i da građani koji se griju na plin, taj plin mogu koristiti. Postoje načini kako da se plin proizveden u Hrvatskoj koristi za hrvatske potrebe. To se radi ugovora između eksploatatora i HEP-a. A zašto se ono što je rečeno i najavljeno sad povlači, to se mora pitati premijera. Premijer i ministar su jasno rekli da ćemo hrvatski plin koristiti kako bismo prebrodili ovu krizu i da će plin ostati u Hrvatskoj. Ako to nije tako, onda se nešto što je ključno iznevjerilo - ustvrdila je Benčić koja se u nastavku referirala i na novo radno mjesto bivšeg ministra Horvata.

- To je dokaz da HDZ u tvrtke u kojima država ima udio, ali i ne samo te tvrtke nego i neke koje su posve privatne, ali ovise o državi, koristi za smještaj svojih otpisanih kadrova ili onih koji više ne mogu biti na funkcijama jer su predmet kaznenog progona. Dakle, država je posve zarobljena od HDZ-a, od razine Vlade i državnih institucija do razine kompanija, pa i onih privatnih koje zbog ovisnosti o koječemu zapošljavaju HDZ-ove kadrove jer ne mogu drugačije opstati na tržištu. I zato u Hrvatskoj niti imamo državu, jer je ona rastočena od HDZ-a, niti imamo tržište jer je ono zarobljeno od HDZ-a - reče Benčić. Na opasku novinara kako se navodi da je Horvatovo zaposlenje išlo po zakonu, Benčić je uzvratila:

- Kod nas je uvijek sve po zakonu. I privatizacija je bila po zakonu. Na kraju će reći da je i Ina bila po zakonu. Najgore pljačke u Hrvatskoj napravljene su po zakonu. Naravno, uvijek postoji presumpcija nevinosti, ali recite vi meni - je li slučajnost da Končar, kao ozbiljna kompanija, bivšeg ministra koji je bio uhapšen kao aktivni ministar, zapošljava na mjestu savjetnika jer u Hrvatskoj i cijeloj EU na tržištu nema boljeg i pametnijeg savjetnika od osobe koja je s ministarskog mjesta morala otići jer se protiv njega vodi kazneni postupak?! Koja je vjerojatnost da u cijeloj EU nema boljeg od Horvata?! No, možda mu je baš sve to bila i prednost jer, eto, čovjek zna kako se radi - ironično je zaključila Benčić.