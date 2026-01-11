Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 50
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
NJE SVE IŠLO PO PLANU

Putinov strateški promašaj: Izgleda da rat u Ukrajini traje duže od Drugog svjetskog rata

Vladimir Putin
Foto: Reuters/Pixsell/Ilustracija
1/4
Autori: Danijel Prerad, Tea Tokić
11.01.2026.
u 10:04

Jedan od najvećih paradoksa ovog rata jest činjenica da je doveo do jačanja upravo onoga što je Kremlj želio spriječiti. NATO se proširio, vojno konsolidirao i povećao obrambena izdvajanja

Kada je Rusija 24. veljače 2022. započela invaziju na Ukrajinu, Kremlj je očekivao brzu i odlučujuću pobjedu. Gotovo četiri godine kasnije, rat je postao simbol strateškog promašaja bez presedana u modernoj ruskoj povijesti. Upravo je taj rat s današnjim danom dostigao brojku od 1.417 dana. Usporedba s Drugim svjetskim ratom, koju ruska propaganda rado priziva, danas djeluje ironično. Dok je Crvena armija nakon 1.416 dana bila pred Berlinom, današnja ruska vojska nakon istog vremenskog razdoblja nije uspjela ostvariti ni osnovne ratne ciljeve. 

Rusija nije postigla nadzor nad zračnim prostorom, izgubila je velik dio Crnomorske flote, a kopnene snage pretrpjele su katastrofalne gubitke u ljudstvu i tehnici. Nekadašnja prednost u količini oružja pretvorila se u slabost, skladišta su ispražnjena, a simboli improvizacije od stare sovjetske tehnike do vojnika na konjima, sve su češći. Unatoč masovnoj mobilizaciji i prisilnoj regrutaciji, ruska vojska ne uspijeva nadoknaditi gubitke. Ukrajina, s druge strane, razvila je sposobnosti dalekometnih udara koji pogađaju ključne točke ruske industrije i logistike duboko u pozadini.

Jedan od najvećih paradoksa ovog rata jest činjenica da je doveo do jačanja upravo onoga što je Kremlj želio spriječiti. NATO se proširio, vojno konsolidirao i povećao obrambena izdvajanja, dok je Rusija ostala međunarodno izolirana i suočena s gubitkom saveznika u Siriji i Latinskoj Americi. Rusko gospodarstvo, snažno ovisno o izvozu energenata, trpi posljedice sankcija, gubitka tržišta i oštećenja infrastrukture. Obrambena industrija, jedini sektor koji je bilježio rast, sada stagnira, dok civilna proizvodnja rapidno pada. Istodobno, socijalni troškovi rata rastu, a država sve teže održava iluziju normalnosti.

„Specijalna vojna operacija“ pretvorila se u dugotrajan rat iscrpljivanja koji Rusija vodi bez jasne strategije izlaska. Umjesto demonstracije moći, rat u Ukrajini razotkrio je strukturne slabosti ruskog vojnog, političkog i gospodarskog sustava. Povijest, koju je Kremlj pokušao instrumentalizirati, na kraju se pokazala kao nemilosrdan sudac.
Ključne riječi
Vladimir Putin Drugi svjetski rat rat u Ukrajini Ukrajina Rusija

Komentara 9

Pogledaj Sve
SA
saudinus
10:31 11.01.2026.

Autor krivo računa. Ugrubo 5 i pol godina je trajalo WW2 Od toga 20 mjeseci je SSSR napao Poljsku ,Finsku, ultimatumom uzeo dio Rumunjske. Tek izdajom RibenMolotov pakt od strane Njemačke se SSSR uključio u rat. Prije toga obuka njemačkeke vojske, opskrba gorivom i rudama.

BM
branko.mikulcic
11:46 11.01.2026.

Glavo da je nato, eu i ukrajina procvala

AL
alojzvodic
10:45 11.01.2026.

Jedan od najvećih paradoksa ovog rata jest činjenica da većina ljudi ima dojam da Rusija nije ta koja je napravila stratešku pogrešku. Trebalo je vremena da se gospodarstva zemalja BRICS-a, uz pomoć jeftinih ruskih izvora energije, približe onima Zapada, pa smo usred činjenice da će Europu u budućnosti hraniti zemlje Južne Amerike. Malo dalje na Zapadu imamo činjenicu koja prijeti urušavanjem dosadašnjeg hegemona. Sve akcije i prijetnje su povezane - petrodolar je ugrožen i branit će se svim silama. Javno je izjavljena spremnost za rat onima koji ga žele. Ako pokažu strpljenje, doći će do ishda u kojem će Rusija vratiti Ukrajini sve što je bilo potrebno za njezine postignute strateške ciljeve.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!