Beč trenira strogoću: U restorane i kafiće i dalje ne pušta necijepljene

Bečki gradonačelnik Michael Ludwig je danas rano poslijepodne na konferenciji za novinare predstavio nove mjere koje će od 5. veljače nadalje vrijediti u austrijskom glavnom gradu. One su nešto drugačije nego što je to odlučila austrijska savezna vlada, najavivši popuštanje mjera u tri koraka: 5., 12. i 19. veljače.

Iz onoga što je iznio bečki gradonačelnik vidljivo je da Grad i pokrajina Beč i ovaj put ide vlastitim putem i trenira strogoću.

“U većini točaka postupiti ćemo sukladno prijedlozima savezne vlade”, rekao je Ludwig dodavši: “Kao i ostale pokrajine i Beč od 12. veljače ukida 2G pravilo u trgovinama, ali ne i tjedan dana kasnije u ugostiteljstvu”.

Napomenuo je da što se tiče ugostiteljstva, Beč je suglasan da se od 5. veljače produži radno vrijeme ugostiteljskim objektima za dva sata odnosno s 22 sata navečer do ponoći. Dakle necijepljeni će u Beču od 12. veljače smjeti ulaziti u sve trgovine, a ne samo u prehrambene kao dosad. Ali neće moći odlaziti u bečke restorane, kafiće i ostale ugostiteljske objekte, jer Grad Beč ne želi ukinuti “2G” pravilo, kao što je to savezna vlada predložila. To znači da je ulazak u restorane i kafiće i nadalje dozvoljen samo cijepljenima i onima koji su preboljeli Covid-19. To vrijedi i za turiste.

Zašto je Beč opet nešto posebno i ne želi ukinuti “2G” pravilo i prijeći na “3G” kao što će to učiniti ostale pokrajine 19. veljače i u restorane, kafiće i ugostiteljske objekte pustiti i necijepljene ako predoče negativan PCT test ne stariji od 48 sati, Ludwig je rekao: “Popuštanje tog pravila bilo bi u suprotnosti s naporima kojem smo uložili da se poveća stopa cijepljenja. K tome bi se zdravlje Bečana nepotrebno dovelo u opasnost, s obzirom da se u ugostiteljstvu sve vrijeme ne nosi maska, kada se sjedi za stolom jede i pije”.

Foto: Zoran Cindrić

Bečki je gradonačelnik na novinskoj konferenciji, na kojoj je govorio i medicinski direktor KAV-a (Savez bečkih bolnica) Michael Binder, naglasio kako “pandemija još nije prošla”. “Mi se nalazimo u sredini omikron vala. A imamo i rastući broj zaraženih pacijenata u bolnicama, dakle nema govora o osjetnom rasterećenju”, poručio je Ludwig napomenuvši: “U bečkim bolnicama smo dostigli 6. od ukupno 8. mogućih stupnjeva. Opterećenje je naprotiv na nekim područjima u znatnom porastu. Ima više pacijenata, ali i osjetnih izostanaka zaposlenika””.

“Osim toga i nova varijanta BA.2 donosi određenu nesigurnost. “, rekao je Binder u ime medicinsko-prognostičarskog tima stručnjaka koji su danas razmijenili mišljenja s bečkim gradonačelnikom o aktualnoj epidemiološkoj situaciji u Beču i zemlji. Napomenuo je kako u nova BA.2 virusna varijanta u Austriji prisutna kod oko 15 posto zaraženih s “tjednim udvostručenjem broja oboljelih”.

Dodao je kako je 75 posto Austrijanaca cijepljeno, ali da je njih još 25 posto izloženo opasnosti od zaraze. “Cijepljenje ima vrlo veliki učinak. Sprječava ili smanjuje opasnost od zaraze, a oboljeli imaju blaži oblik bolesti. Smanjuje se i broj tzv. Long Covid oboljelih s teškim posljedicama, manje je smrtnih slučajeva”, obrazložio je Binder, istaknuvši prednosti cijepljenja.

Vezano uz cijepljenje bečki gradonačelnik Ludwig je naglasio kako je Gradska vlada Bečanima omogućio “široku ponudu cijepljenja i testiranja”. Ono što je Ludwig posebno istakao je značaj daljnje obveze nošenja FFP2 maske. Dakle prema novim mjerama od 5. veljače produžuje se radno vrijeme u ugostiteljstvu s 22 na 24 sata navečer. Od toga dana dozvoljeno je okupljanje najviše 50 osoba (dosad je bilo 25), ako prethodno nisu označena sjedeća mjesta. U suprotnom na priredbama i drugim kulturnim događajima može se okupiti do 2.000 osoba i to samo cijepljenih i preboljelih (2G pravilo), uz obvezno nošenje FFP2 maske.

Od 12. veljače ukida se “2G” pravilo u trgovinama i u njih mogu i cijepljeni i necijepljeni, uz obvezne FFP2 maske. Od 19. veljače “2G” pravilo se ukida u ugostiteljstvu svugdje u Austriji osim što ostaje u Beču, te na snagu stupa “3G” pravilo (cijepljen, prebolio ili negativan PCR test ne stariji od 48 sati). I turizam prelazi na “3G” pravilo uz obveznu FFP2 masku. To znači da hotelske i ostale turističke usluge mogu koristiti i necijepljeni ako imaju negativan PCR test.

I dok se lome koplja i propisi oko cijepljenih i necijepljenih samo da spomenemo da je danas u Austriji u samo 24 sata ponovno zabilježeno preko 38.000 novozaraženih koronavirusom (jučer gotovo 40.000), od čega njih 7.319 samo u Beču.