Potjera za napadačem koji je nožem napao nekoliko ljudi

U Beču trenutno traje potjera za čovjekom koji je nožem napao prolaznike. Napadač je teško ozlijedio najmanje četiri osobe koje su hitno prevezene u bolnicu.

Policija traga za napadačem koji je pobjegao s mjesta zločina. RT prenosi da je nasumično napadao prolaznike, a njegovi motivi za sada su nepoznati. Do napada je došlo u četvrti Leopoldstadt blizu zabavnog parka Prater. Austrijski portali prenose da su žrtve muškarac i dvije žene u dobi između 40 i 50 godina. Prema pisanju Kurier.at napadnut je bračni par i njihova odrasla kći, a napad se dogodio ispred japanskog restorana u istoj četvrti. Velike policijske snage tragaju za napadačem, a u potragu se uključila i specijalna policija.

Prema najnovijim informacijama iz policije doznajemo da je još jedna osoba izbodena na trgu Praterstern koji se nalazi veoma blizu mjestu prvog napada. Bečka policija istražuje jesu li ta dva slučaja povezana.

DETAILS: Praterstasse, a residential area next to Prater Park and just a few miles from Hofburg Castle, remains closed off following the attack. As of now, motive has not been found https://t.co/Yz8dWj8nBC #Vienna #Austria pic.twitter.com/RAZiOWPAWM