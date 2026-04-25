HLK: Zatražit ćemo službenu dokumentaciju zbog smrti 35-godišnjeg pacijenta u Zadru

Hrvatska liječnička komora (HLK) najavila je u subotu da će njezino povjerenstvo od nadležne zdravstvene ustanove zatražiti službenu medicinsku dokumentaciju o slučaju smrti 35-godišnjeg pacijenta u Zadru, koji je prema medijskim navodima preminuo 17. travnja, nedugo nakon što je zatražio liječničku pomoć. Izražavajući iskreno žaljenje zbog smrti 35-godišnjeg pacijenta, istaknuli su da svaki smrtni ishod nakon pružanja zdravstvene skrbi zahtijeva ozbiljno, stručno i nepristrano utvrđivanje svih okolnosti.

"Budući da je, prema dostupnim informacijama, pokrenut interni stručni nadzor, Hrvatska liječnička komora upozorava da se zaključci o mogućim propustima ili odgovornosti ne smiju i ne mogu donositi prije završetka nadležnih postupaka. Nadležno povjerenstvo HLK-a zatražit će od zdravstvene ustanove službenu dokumentaciju o ovom slučaju", priopćili su u subotu. Iz HLK su poručili da razumiju zabrinutost javnosti i bol obitelji te potrebu za odgovorima.

Ističu da se odgovori o svakom smrtnom slučaju nakon liječničkog zbrinjavanja mogu dati samo na temelju činjenica, medicinske dokumentacije i stručnih standarda, a ne na temelju pretpostavki, medijskih interpretacija ili huškačkih komentara na društvenim mrežama. Iz HLK-a su posebno upozorili na neetičnost i neodgovornost medijske objave punog imena i prezimena liječnika.

"U medijskoj praksi u Hrvatskoj i u Europskoj uniji se, radi poštovanja presumpcije nevinosti, zaštite dostojanstva i sprječavanja javnog linča, čak i kod osoba osumnjičenih i optuženih za teška kaznena djela objavljuju samo inicijali. Krajnje je neprihvatljivo da se objavljuje puno ime i prezime liječnika u slučaju u kojem je tek pokrenut interni stručni nadzor", naveli su.

Time se, upozorili su, liječnik izlaže javnom linču koji je u tom slučaju već započeo na društvenim mrežama. U onim slučajevima kada se i dogode stručni propusti, oni moraju biti utvrđeni i dokazani u skladu sa zakonom i pravilima struke. Liječnici, kao niti drugi građani, ne smiju biti mobingirani na društvenim mrežama, poručili su. Pozvali su medije i javnost na suzdržanost, odgovornost u izričaju i poštivanje presumpcije nevinosti.