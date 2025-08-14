Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 90
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
DAR UZ VEČERNJI

Barban te zove: Doživi čaroliju Trke na Prstenac – viteškog spektakla Istre

Srećko Niketić
VL
Autor
vecernji.hr
14.08.2025.
u 13:18

U četvrtak 21. kolovoza svim čitateljima Večernjeg lista darujemo poseban prilog - Trka na prstenac.

U srcu sunčane Istre, među valovitim brežuljcima koji mirišu na masline i more, leži Barban – malo mjesto s velikim srcem i još većom tradicijom. Svake godine, pretposljednjeg vikenda u kolovozu, ovo tiho istarsko selo pretvara se u pravu pozornicu na otvorenom za jedan od najuzbudljivijih i najposebnijih tradicijskih događaja u Hrvatskoj – Trku na prstenac.

Nije to samo natjecanje. To je priča o ponosu, hrabrosti, preciznosti i zajedništvu. Manifestacija je to koja briše granice između prošlosti i sadašnjosti, povezujući generacije i stvarajući uspomene koje traju cijeli život.

Prvi spomen Trke na prstenac datira iz davne 1696. godine. I tada, kao i danas, prizor je bio jednako uzbudljiv – konjanici u raskošnim nošnjama u punom galopu jure stazom dugom 150 metara, držeći koplje čvrsto u ruci, s krajnjim fokusom na maleni metalni prstenac koji visi iznad staze.

U Trci na prstenac sudjeluje šesnaest konjanika, od kojih polovica dolazi iz samog Barbana, a svaki u tri vožnje galopira stazom dugom 150 metara, nastojeći kopljem pogoditi sićušni metalni prstenac i osvojiti bodove, dok njihove raskošne istarske nošnje dodaju čaroliju i povijesni štih cijelom spektaklu.

Od 2016. godine, Trka na prstenac zaštićeno je nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske, čime su njezina vrijednost i značaj dodatno osnaženi.

Dođite u Barban i doživite čaroliju istarske tradicije: ulice koje mirišu na pršut, sir, maneštru, fritule i dobro vino, dok se zvuci tamburaša i folklornih skupina miješaju s topotom konja i uzbuđenim povicima publike. Na svakom koraku susrest ćete ljude u prekrasnim narodnim nošnjama, djecu koja s osmijehom nose drvene replike koplja i turiste koji pokušavaju uhvatiti savršen trenutak za svoje društvene mreže.

Ne propustite posjetiti Trku na prstenac, a uz Večernji list potražite poseban prilog o plemenitoj viteškoj igri iz srca Istre. Čitajte sve o povijesti, junacima i pravilima legendarne Trke na prstenac – od viteških početaka do današnjeg ponosa Barbana – te otkrijte što donosi njezino jubilarno 50. izdanje."

Generalni sponzor 50. Trke na prstenac je Fortenova grupa. 

Ključne riječi
Trka na prstenac

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još