Barban te zove: Doživi čaroliju Trke na Prstenac – viteškog spektakla Istre

U srcu sunčane Istre, među valovitim brežuljcima koji mirišu na masline i more, leži Barban – malo mjesto s velikim srcem i još većom tradicijom. Svake godine, pretposljednjeg vikenda u kolovozu, ovo tiho istarsko selo pretvara se u pravu pozornicu na otvorenom za jedan od najuzbudljivijih i najposebnijih tradicijskih događaja u Hrvatskoj – Trku na prstenac.

Nije to samo natjecanje. To je priča o ponosu, hrabrosti, preciznosti i zajedništvu. Manifestacija je to koja briše granice između prošlosti i sadašnjosti, povezujući generacije i stvarajući uspomene koje traju cijeli život.

Prvi spomen Trke na prstenac datira iz davne 1696. godine. I tada, kao i danas, prizor je bio jednako uzbudljiv – konjanici u raskošnim nošnjama u punom galopu jure stazom dugom 150 metara, držeći koplje čvrsto u ruci, s krajnjim fokusom na maleni metalni prstenac koji visi iznad staze.

U Trci na prstenac sudjeluje šesnaest konjanika, od kojih polovica dolazi iz samog Barbana, a svaki u tri vožnje galopira stazom dugom 150 metara, nastojeći kopljem pogoditi sićušni metalni prstenac i osvojiti bodove, dok njihove raskošne istarske nošnje dodaju čaroliju i povijesni štih cijelom spektaklu.

Od 2016. godine, Trka na prstenac zaštićeno je nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske, čime su njezina vrijednost i značaj dodatno osnaženi.

Dođite u Barban i doživite čaroliju istarske tradicije: ulice koje mirišu na pršut, sir, maneštru, fritule i dobro vino, dok se zvuci tamburaša i folklornih skupina miješaju s topotom konja i uzbuđenim povicima publike. Na svakom koraku susrest ćete ljude u prekrasnim narodnim nošnjama, djecu koja s osmijehom nose drvene replike koplja i turiste koji pokušavaju uhvatiti savršen trenutak za svoje društvene mreže.

