Bandić neće u predsjedničku utrku zbog narušenog zdravlja?

Unatoč špekulacijama da ga zanima Pantovčak, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić navodno ne namjerava ulaziti u utrku za predsjedničke izbore. Tvrdi to naš izvor iz Bandićeva saborskog Kluba zastupnika koji kaže kako je o tome nedavno razgovarao s Bandićem i kako mu je on decidirano kazao da se ne namjerava upuštati u tu političku bitku.

– Razgovarali smo, htio sam znati ide li ili ne kako bismo se i mi u Klubu mogli pripremiti, vidjeti treba li pomoć u prikupljanju potpisa za kandidaturu, ali je kazao da neće u utrku i iz razloga što mu je zdravlje lošije – kaže naš izvor iz Kluba Stranke rada i solidarnosti.

Treba nam novi Tuđman!

Da bi se Bandić mogao kandidirati špekulira se već dulje vrijeme. On sam javno nikada ih nije demantirao, ali ni potvrdio. A šuškanja su se povećala nakon što je s proslave Oluje u Kninu zagrebački gradonačelnik znakovito poručio da je Hrvatskoj potreban novi Tuđman, čovjek koji će lupiti šakom o stol i ujediniti ljude na tragu rada, znanja, demografske obnove i solidarnosti, te da predsjedničke kandidate zasad ne želi komentirati, ali da će nešto o tome reći potkraj rujna, “nakon čega više ništa neće biti isto”. Međutim, može li se vjerovati njegovim ljudima u Saboru, očito nije mislio na svoju novu kandidaturu.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Naši izvori iz Sabora kažu i da u ovom trenutku ne znaju planira li Milan Bandić stati iza nekoga od potencijalnih kandidata za predsjednika države te ne isključuju mogućnost da je Bandićeva izjava u Kninu dana zbog toga.

Nije tajna da bi Bandićevu potporu rado i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, ali i Miroslav Škoro.

– Bilo je kontakata i razgovora. Trenutačno, koliko znam, Bandić ne namjerava ići u utrku te je spreman podržati predsjednicu. No isto tako znam da ga vabe i drugi, poput Škore, i zato ponavljam da je u ovom trenutku situacija takva. No do prosinca se stvari mogu i promijeniti – kaže naš izvor iz HDZ-a blizak predsjednici i dodaje kako su netočne teze da bi se gradonačelnik Zagreba mogao kandidirati za predsjednika zato da bi pomogao predsjednici da u prvom krugu pobijedi Škoru, da u drugi krug uđe sa Zoranom Milanovićem.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ni politički analitičar Žarko Puhovski ne vjeruje da Bandića ovaj put zanima predsjednička kandidatura. Bilo bi to, kaže, potpuno iracionalno, da ne kažem ludo jer se iz te kandidature ništa ozbiljno ne može izroditi.

– Kao prvo, već se jednom kandidirao za predsjednika, čak je dobro i prošao jer je ušao u drugi krug s Ivom Josipovićem i na kraju izgubio. Tada je dobio oko 40 posto glasova, koliko nikad više ni približno neće osvojiti. I on to zna i sve što radi u zadnje vrijeme, uključujući i gomilanje zastupnika u svom Klubu, radi zbog jednog jedinog razloga – Grada Zagreba. On u parlamentu igra jednu igru kako bi se održavao na vlasti u Zagrebu. Njega ne zanimaju ni Pantovčak ni ulazak u Vladu, samo Zagreb – drži Puhovski.

Problem za problemom

A u tom Zagrebu ima puno problema u zadnje vrijeme. Stislo ga je sa svih strana, niže problem za problemom. Od mostova koji samo što se ne urušavaju, zapaljenog Jakuševca do neizvjesnosti što će biti s novim Generalnim urbanističkim planom.