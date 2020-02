Bandić: Ja svojim suradnicima vjerujem, a iako sam imao pet iz kemije ne znam što je suhi led

- Što vi kao gradonačelnik znate o tome? - bilo je pitanje koje je sutkinja Rahela Valentić postavila Milanu Bandiću, koji se jučer pojavio u velikoj sudnici zagrebačkog Županijskog suda.

Ovaj put, pred sutkinjom Valentić pojavio se kao svjedok, a ne optuženik. Naime, upravo je ona sutkinja koja vodi suđenje za aferu Agram u kojoj je Bandić prvooptuženi. A zagrebački gradonačelnik na klupu za svjedoke sjeo je u aferi Suhi led, u kojoj USKOK Zvonimira Šostara, ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, te još tri osobe - Mirtu Lončar, Davora Ljubića i Gorana Žonju tereti za zlouporabu kojom je Grad Zagreb oštećen za oko 40 milijuna kuna. Kada je optužnica podignuta, bilo je optuženo još šest osoba, no u međuvremenu, te su osobe priznale krivnju te su se nagodile s USKOK-om.

Prema optužnici, Šostar, koji je u vrijeme inkriminirano optužnicom bio pročelnika zagrebačkog Ureda za zdravstvo i Mirta Lončar terete se da su napravili sve što su trebali kako bi Ekotours, poduzeće Gorana Ljubića, dobilo poslove na čišćenju klimatizacijskih i ventilacijskih sustava u zagrebačkim sportskim dvoranama. Da bi taj posao dobio, Ljubić je bio spreman plaćati Šostaru mnoge troškove uključujući i egzotična putovanja. USKOK smatra da su ta čišćenja bila fiktivna, a Šostar se u istrazi branio da se to moralo napraviti jer je prijetila opasnost od legionarske bolesti.

Njegov tadašnji šef Bandić, sjedeći na klupi za svjedoke, jučer je na pitanje Svena Miškovića, zamjenika ravnateljice USKOK-a, koji je usput budi rečeno tužitelj u aferi Agram, te sutkinje, uglavnom odgovarao:

- Ne znam. Ne sjećam se. Nisam siguran...

Konkretnije, pojasnio je da je u to vrijeme sanitarna inspekcija naredila da se očiste sve ventilacijske i kanalizacijske cijevi u sportskim objektima, jer je prijetila opasnost od legionele.

- O tome sam informiran, no detalje oko te javne nabave ne znam. Ne sjećam se ni kada je provedeno to čišćenje, a ne znam ni da se ta metoda zove suhi led iako sam iz kemije imao pet. Mislim da me je o postupku čišćenja izvijestio pročelnik, a to je u to vrijeme bio Šostar. Ja sam suradnicima vjerovao i nisam ih provjeravao, a dokumente koji su mi davali čitao sam samo dijagonalno. Dovoljan mi je bi njihov potpis - opisao je Bandić kako se “dela” u Zagrebu.

Opetovano je ponovio da o svemu tome ne zna ništa, a te se priče držao i nakon što je Mišković tražio da se Bandiću predoče dokumenti koji su iz njegovog stana izuzeti tijekom pretrage prilikom uhićenja u aferi Agram. Riječ je o dopisima Mira Lace, u kojima ovaj traži Bandića da naloži pročelnici da osigura sredstva za nabavku suhog leda. Obrana se protivila tome da to uđe u spis jer su ti dokumenti sastavni dio spisa za aferu Agram. Problematizirali su i način na koji su izuzeti, no njihove prigovore sutkinja je odbila. Kada su mu dokumenti predočeni, Bandić nije znao pojasniti kada i kako su završili kod njega, te je tvrdio da je na to već odgovorio.

- Niste - rekla mu je sutkinja.

Na koncu je Bandić ustvrdio da mu je dokument koji je nađen u njegovom stanu dao bivši pročelnik, no nije znao reći koji.

- Ne sjećam se od kada su ti dokumenti kod mene. Na tim dokumentima je moj potpis, ja bih to nazvao promemorijom. Radnim dokumentom - kazao je Bandić.

Inače, kako je Bandić u istrazi tvrdio da je on s pročelnicima pričao oko smanjenja ili povećanja proračuna, a ne financiranja projekata, a iz dokumenta se vidi da se spominje projekt, upitan da to pojasni Bandić je ponovio da je riječ o radnom dokumentu.

Osim njega još su svjedočili Miro Laco i Gzim Redžepi, a Bandić je sa suda otrčao na konferenciju za novinare na kojoj je potom pričao i GUP-u, umjetnom snijegu koji se radi na temperaturi od 15 stupnjeva, ubodima komaraca...

U svom iskazu, Miro Laco, koji je bio pročelnik Ureda gradonačelnika potvrdio je da je Bandića informirao o dopisima iz Ureda za zdravstvo i potrebi daljnjeg ugovaranja poslova čišćenja. Kazao je i da mu je ostavio pisanu poruku da nadležne osobe trebaju osigurati 5,5 milijuna kuna za čišćenje suhim ledom. - Ja o tome nisam imao daljnjih saznanja - kazao je Laco.

No zato je potvrdio da je sa Zvonimirom Šostarom i direktorom Ekotoursa Davorom Ljubićem bio na dva putovanja, u Ugandi i u Norveškoj.

- Troškove oba putovanja platio sam, sam i to u gotovini. U Norveškoj sam bio sa Šostarom na službenom putu, a tamo smo doznali da je u Norveškoj Ljubić. Kada smo završili s privatnim obvezama pridružili smo se Ljubiću, s kojim smo bili dva dana u ribolovu. Nije to bilo nikakvo mondeno mjesto, nego neka mala kuća. Ja sam za ta dva dana sam snosio svoje troškove. Ne mogu se sjetiti koliko sam platio – izjavio je Laco.

Tužitelji su mu potom predočili dokumentaciju pribavljeno putem međunarodne pravne pomoći iz Norveške iz koje proizlazi da je Ljubić, odnosno osobe iz Ekotoursa, tri mjeseca prije putovanja za tri osobe rezervirao sedmodnevni ribolov u Norveškoj koji je zajedno sa smještajem i vodičem stajao nepunih 14.000 eura. Iz dokumentacije proizlazi, naveli su tužitelji, da je Ekotours podmirio sve troškove norveškom ribičkom klubu.

Nakon što mu je ta dokumentacija predočena, Laco je ostao kod tvrdnje da je svoje troškove sam platio. Negirao je da je s istim osobama bio u ribolovu na Bahamima, a ustvrdio je da je put u Ugandu platio oko 2000 eura.