Baka pitonka izlegla jaja iako partnera nije imala 15 godina

Jedan rekord i jedno čudo pojmovi su kojima bi se najlakše moglo opisati ono što je ove godine zaposlenicima zoološkog vrta St. Louis u američkoj saveznoj državi Missouri priredila jedna ženka kraljevskog pitona. Krenimo od rekorda, a to je da je ove godine ta “cura” s navršenih 50 godina starosti i službeno postala najstariji kraljevski piton na svijetu. Rekord je prije držao mužjak iz zoološkog vrta u Philadelphiji koji je uginuo u 49. godini.

Međutim, ne samo da je ta baka među zmijama ušla u peto desetljeće života, nego je u tim poznim godinama uspjela i izleći sedam jajašaca, što je doslovce šokiralo timaritelje s obzirom na to da u dodiru s drugim mužjakom svoje vrste nije bila već dulje od 15 godina.

Obično narastu do metra i pol

– Reproduktivni život kraljevskog pitona traje od 27. mjeseca do otprilike tridesete godine života, tako da je čudo da je ova ženka dvadesetak godina nakon što više ne bi trebala biti u stanju imati mlade izlegla sedam jajašaca. Te zmije mogu se, doduše jako rijetko, i aseksualno reproducirati, a je li to ovdje bio slučaj, znat ćemo nakon što provedemo još neke testove. Postoji još jedna opcija, a to je da je ženka pri posljednjem seksualnom odnosu s mužjakom u svom tijelu doslovce pohranila njegovu spermu koju je čuvala kako bi kasnije mogla oploditi jajašca. To je praksa koja nije neobična kod ove vrste, ali obično od parenja do lijeganja jajašaca prođe maksimalno nekoliko mjeseci, tako da bi ovo opet, ako je to slučaj, bilo jako neobično – kazao je jedan od timaritelja koji je u zoološkom vrtu St. Louis brine o gmazovima.

Cijeli proces čuvanja jajašaca nije bio ništa drukčiji nego što je to uobičajeno – nakon što ih je izlegla omotala se oko njih radi zaštite, a za vrijeme tog perioda nije se ni na trenutak micala od jajašaca, čak nije niti jela. Mlade zmije obično se izlegnu nakon tri mjeseca, baš kao što je to i ovdje bio slučaj.

Od sedam jajašaca iz njih pet izlegle su se više-manje zdrave male bebe pitona, dok posljednja dva nisu preživjela. Tri mladunca su za svaki slučaj bila smještena u inkubator, a na preostala dva će tim znanstvenika napraviti niz genetskih testova kako bi pokušali utvrditi kako je njihova majka, koju je zoološkom vrtu još 1961. godine poklonio jedan privatni uzgajivač, uspjela napraviti ovo čudo.

Inače, iako ljudi na sam spomen pitona često u glavi imaju sliku “beštije” dugačke više metara i teške preko stotinu kilograma, kraljevski pitoni jedni su od manjih u svojoj porodici, pa tako obično narastu do veličine od jednog do jednog i pol metra. U zadnje vrijeme su upravo zbog svoje ne pretjerano ogromne veličine i izuzetno lijepih boja sve popularniji kao kućni ljubimci.

Ovo ljeto je upravo jedna takva ljubimica po imenu Zoe pobjegla vlasnicima dok se sunčala u njihovu vrtu u zagrebačkom Markuševcu. Vlasnici su tada vijest o bijegu razglasili po društvenim mrežama, a priču su zatim prenijeli gotovo svi mediji nakon čega se hrpa ljudi uključila u potragu, ali uzaludno jer Zoe do dan-danas nije pronađena.

Kleopatrini modni dodaci

– Ako uočite Zoe, ne strahujte. Nazovite nas i mi ćemo je nježno preuzeti. Iako vam najvjerojatnije ne bi učinila ništa, budući da je riječ o životinji koju ne poznajete, nemojte je dirati – napisali su u objavi te dodali kako kraljevski pitoni nisu ni otrovni ni agresivni te da nikada ne napadaju ljude. Upravo iz tih razloga drevni Egipćani voljeli su ih nositi oko svojih vratova umjesto nakita, a to je činila i Kleopatra koja je, prema nekim zapisima, u svojoj kolekciji posjedovala preko stotinu kraljevskih pitona koje je mijenjala poput ogrlica.