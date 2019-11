Bačić: Dogovoreno je da će Odbor za ratne veterane povući amandman

Klub zastupnika HDZ-a podržat će Vladin prijedlog zakona o blagdanima, a očekuju da Odbor za ratne veterane nakon vladinog odbijanja povuče svoje amandmane, kojima se među ostalim traži da Dan antifašističke borbe više ne bude blagdan već spomendan, rekao je čelnik tog kluba Branko Bačić. Iako je prijedlog Odbora posljednjih dana izazvao buru u javnosti, kao i predbacivanje tko je stvarni autor takve ideje, HDZ-ovi Josip Đakić i Stevo Culej iz tog odbora i dalje se zalažu za ideju da Dan antifašističke borbe više ne bude neradni dan.

Sabor danas raspravlja o vladinom prijedlogu zakona kojim se obilježavanje Dana državnosti vraća na 30. svibnja, a Klub HDZ-a odlučio je predložiti svoje amandmane koje će, najavljuje Vlada, prihvatiti.

- Zaključak Kluba zastupnika HDZ-a je da će podržati prijedlog zakona koji je Vlada uputila u proceduru, uz dva amandmana koja ćemo dati, koji se odnose na prvi članak samog zakona gdje ćemo pobrojati 14 datuma koji su blagdani i neradni dani, pa drugi članak postaje nepotreban i treći članak postaje drugim člankom. I drugi amandman koji se vezuje na rezoluciju odcjepljenja Međimurja od Mađarske, prijedlog je da se taj spomendan preimenuje u Dan sjedinjenja Međimurja s RH, to su prijedlozi amandmana Kluba HDZ-a i Vlada će ih prihvatiti. Što se tiče amandmana Odbora za ratne veterane, dogovoreno je da će oni povući amandman kad ga Vlada odbije – pojasnio je Branko Bačić.

Na opasku kako Stevo Culej ne odustaje od spomenutih amandmana Odbora za ratne veterane, Bačić kaže kako stignu još razgovarati do 14. studenog kada će glasovati o ovom prijedlogu.

- Gospodin Culej, koliko sam ja shvatio, želi da se izmijeni naziv blagdana, odnosno neradnog dana koji obilježavamo 18. studenog, pa da ne piše da je to dan u kojem se spominjemo svih žrtava Domovinskog rata, nego da piše žrtava velikosrpske agresije, ali mi smo na klubu ostali pri stavu kojega je Vlada predložila i na tome ćemo inzistirati – nastavio je Bačić. Nastavlja i kako je predsjednik Odbora za ratne veterane Josip Đakić vrlo jasno rekao kako je i na koji način došlo do prijedloga ovih amandmana te da su se dogovorili da će on podržati Vladin prijedlog zakona.

- Očito je dio članova tog Odbora, a čini mi se vanjskih, predložio izmjenu samog zakona. Mi u HDZ-u samo jasno rekli što mislimo i kako nastupamo prema 22. lipnju kao Danu antifašističke borbe i pri tome ostajemo. Ovaj prijedlog zakona je harmoniziran s izvorišnim osnovama hrvatskog Ustava u kojemu je jasno predsjednik Tuđman napisao da su temelji državne suverenosti RH u odlukama ZAVNOH-a nasuprot uspostavi NDH i u događanjima u Domovinskom ratu. Iz tih izvorišnih osnova nastao je prijedlog ovog zakona i to je politički stav i program HDZ-a. Oni koji to ne razumiju očito ne shvaćaju ni izvorišne Ustava ni program HDZ-a. Prema tome, Klub HDZ-a, a i poslije podne Predsjedništvo i Nacionalno vijeće još će jednom osnažiti tu politiku ovog vodstva HDZ-a koje ostaje čvrsto na doktrini dr. Franje Tuđmana – naglašava Bačić.

Očekuju od svakog člana HDZ-a, nastavlja, pogotovo dužnosnika i zastupnika HDZ-a da tu doktrinu i program HDZ-a provode u onim odlukama kada stranka to na svojim tijelima zahtijeva i očekuju od svakog svog dužnosnika. Josip Đakić samo je kratko prokomentirao kako će još razmišljati i razgovarati, te pitati kolege na Odboru pa na koncu i odlučiti o ovoj ideji da povuku svoje amandmane.

Stevo Culej pak kaže da još ne zna hoće li povlačiti amandman.

- Na Klubu je bila rasprava o tome, ali za mene još nije završena. Moj stav je jasan – da Hrvatska još nije dovoljno sazrela država u kojoj bi cijela nacija mogla slaviti određeni datum. Dok pola naroda jaduje, pola će blagovati – rekao je Culej te dodaje kako prije nije mogao tražiti ukidanje blagdana Dana antifašističke borbe jer nije bio zastupnika u Saboru.

- Izjašnjavam se sada zato što sam sada u Hrvatskom saboru, a tko nas je do sada pitao i tko nas uopće išta pita. Ja se u životu bojim jedino dragog Boga i suda moje obitelji i moga naroda. Nisam spreman izaći iz stranke. Ja sam ušao sam u tu stranku, i ja ću odlučiti hoću li, kada ću i kako ću izaći – tvrdi Culej, a na pitanje što ako ga izbace, odgovara s "od volje im k'o Šokcu post".

Branko Bačić osvrnuo se i na objavu Davora Ive Stiera u kojoj je poručio kako se slaže s određivanjem 30. svibnja kao Dana državnosti, a ne slaže s idejom o ukidanju Dana antifašističke borbe podsjetivši kako je upravo Franjo Tuđman uspostavio 22. lipnja kao državni praznik. Stier je napisao i kako bi bilo krivo šutjeti i dozvoliti nekima da zlonamjerno manipuliraju s imenom Franje Tuđmana kako bi pod krinkom antifašizma rehabilitirali jugoslavensku komunističku diktaturu.

- Obavio sam razgovor s Davorom i on nije mislio ni na koga iz HDZ-a nego na neke druge na političkoj sceni koji se na Tuđmana pozivaju onda kada im odgovara. Nije mislio na Plenkovića, a pitajte Davora na koga je mislio kada je govorio o pozivanju Tuđmana i njegov antifašizam kad im to odgovara, a kada ne, onda bo ga optužili za korupciju – zaključio je Bačić.

