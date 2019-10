Bačić smiruje tenzije. Pozvao na razgovor i toleranciju u Vukovaru

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić danas je, nakon incidenta na sjednici Gradskog vijeća u Vukovaru, pozvao na razgovor i smirenost jer, kako je kazao, "bez razgovora, snošljivosti i tolerancije bit ćemo svjedoci još takvih događanja u Vukovaru“.

„Današnja tema sjednice Gradskog vijeća Vukovara bila je ozbiljna i treba joj pažljivo pristupiti. Rečeno je da su još otvorene rane Domovinskog rata u Vukovaru, da su emocije preče i da je teško suzdržati se neodgovornih postupaka. Sjednica Vijeća je trebala ići u drugom smjeru i kada je u pitanju uručivanje Statuta gospodinu Penavi“, smatra Bačić.

Naime, nakon što je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava iznio na sjednici prijedlog zaključka po kojem se nisu stekli uvjeti za uvođenje posebnih prava i ravnopravnu uporabu ćirilice u tom gradu došlo je do incidenta, vijećnik SDSS-a mu je poklonio Statut Grada napisan na ćirilici, a Penava ga je bacio na pod nazvavši to činom agresije.

„Pozivam, kao što mi ovdje u Hrvatskom saboru svakodnevno raspravljamo s našim kolegama i zastupnicima iz srpske nacionalne manjine, da razgovor bude kontinuiran, trajan i da se ovako ozbiljne stvari ne mogu riješiti na samo jednoj sjednici Gradskog vijeća", apelirao je šef HDZ-ova saborskog kluba.

Potrebno je, kaže, suzdržanosti, smirenosti te ne treba produbljivati jaz koji je na današnjoj sjednici bio očit. "Pozivam da se nastavi s dijalogom između gradonačelnika i vijećnika kako većinskog hrvatskog naroda i HDZ-a i pripadnika srpske nacionalne manjine u Vukovaru i da se na tragu odluke Ustavnog suda u sljedećim danima nastavi s razgovorom. Bez razgovora, snošljivosti, tolerancije bit ćemo svjedoci još ovakvih događanja u Vukovaru“, apelirao je.

Ne treba žuriti s nečim ako to u ovom trenutku ne može proći

Kazao je i kako razumije kolegu Penavu, jer "očito postoje frustracije još uvijek neriješenim zločinima počinjenima u Vukovaru". Razumije, kaže, ponekad i nestrpljivost članova obitelji žrtava koje su prošle strašne patnje tijekom Domovinskog rata te poručuje kako toga "moramo biti svjesni svi, i sam gradonačelnik, i gradski vijećnici HDZ-a, ali i pripadnici srpske nacionalne manjine“.

„Ne treba žuriti s nečim ako to u ovom trenutku ne može proći. Zakon i Statut su jasni, moramo ići korak po korak, ne možemo lomiti preko koljena koliko god bismo htjeli da se neke stvari riješe odmah. Očito se to u ovom trenutku ne može, ali to ne znači da ćemo zbog toga stati. Da bismo išli korako naprijed i mogli realizirati odluku Ustavnog suda i provoditi zakon očito nam treba više razumijevanja i više povjerenja. Na žalost, ne vidim drugog načina. Dakle, smirimo tu situaciju, to nije dobro, nema razloga produbljivati taj jaz koji je očito na sjednici Vijeća danas iskazan i ti se treba riješiti u dogovoru“, poručuje Bačić.

Dodaje i kako će se i u Zagrebu također razgovarati.

"Već sam i sam razgovarao sa svojim kolegom Borisom Miloševićem. Naš je zajednički stav da trebamo smiriti situaciju. Ako nešto danas nije išlo, očito nisu uvjeti da se to može riješiti, ali će se riješiti, samo treba više vremena, povjerenja, razumijevanja. Još uvijek peku rane Domovinskog rata i ne možemo pred time zatvarati oči. Potrebno je da se neki procesi ubrzaju i riješe, a prije svega je potrebno razumijevanje i uvažavanje", smatra Bačić.

Na pitanje ima li Penava ljudske i političke volje da djeluje u pravcu smirivanja situacije, Bačić je kazao da misli da je bio nepotreban postupak i vijećnika koji je u ovakvom trenutku tako nastupio. Sigurno, kaže, taj postupak koji je prethodio bacanju Statuta na pod nije bio u cilju dogovora, razgovora, smirivanja situacije. Ne mogu ni to uručivanje Statuta na takav način pravdati, ustvrdio je.

Upitan imaju li Penavini postupci veze s najavom kandidature za predsjednika HDZ-a, Bačić kaže da na ovu situaciju ne gleda u tom kontekstu. Osobna ambicija je legitimna, bit će vremena kada ćemo raspravljati o kandidaturi za svaku dužnost u HDZ-u.