Treba prestati s 'napucavanjem' i razmišljati o tome što je najbolje za Hrvatsku

Zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić je u srijedu, odgovarajući prije sjednice Predsjedništva stranke i Nacionalnog vijeća na pitanja novinara o odluci državnog vrha da se ne zaoštrava odnos prema Srbiji, rekao da treba prestati s "tim napucavanjem" prema susjedima i početi razmišljati što je najbolje za Hrvatsku i hrvatski narod.

Novinari su tražili komentare neslužbene informacije da je, nakon današnjih konzultacija premijera i ministrice vanjskih poslova i jušerašnjeg susreta premijera s predsjednicom Republike u Okučanima, odlučeno da Hrvatska neće ići u daljnje zaoštravanje odnosa sa Srbijom nakon što je ministar obrane Damir Krstičević proglašen nepoželjnom osobom u Srbiji, tako da, javljaju mediji, nema povlačenja hrvatskog veleposlanika iz Beograda.

Već jednom trebamo prestati s tim "napucavanjem iz vlastitog dvorišta prema našim susjedima" i početi se baviti ozbiljnim problemima i razmišljati što je najbolje za Hrvatsku i hrvatski narod, rekao je Brkić.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević ponovio je da je on fokusiran na svoj posao razvoja i jačanja pobjedničke hrvatske vojske. "Fokusiran sam na razvoj i jačanje pobjedničke hrvatske vojske. To je moja odgovornost i to radim", odgovrio je novinarima Krstičević.

Na isto novinarsko pitanje međunarodni tajnik HDZ-a i predsjednik saborskok Odbora za vanjsku politiku Miro Kovač je kratko rekao: "Treba puno više raditi na političkom obrazovanju i u Srbiji."

Bačić: Stier ostaje politički tajnik

Član Predsjedništva HDZ-a i predsjednik saborskog Kluba stranke Branko Bačić rekao je prije početka sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća, da će biti riječi o pripremama za Središnji odbor koji će se u petak održati u Šibeniku i za Izvještajni sabor HDZ-a, te o prijedlogu nacrta novog stranačkog statuta, koji bi se trebao usvojiti na Izvještajnom saboru HDZ-a 26. svibnja.

Vezano uz prijedlog novog statuta, Bačić je novinarima rekao da se najvažnije promjene odnose na način izbora predsjednika HDZ-a, njegovog zamjenika i potpredsjednika stranke. Tako će se po principu "jedan član – jedan glas" birati predsjednik HDZ-a, njegov zamjenik i četiri potpredsjednika, kojih je do sada bilo šest. Na istom principu će se birati predsjednici gradskih i općinskih organizacija. Uvest će se mogućnost savjetodavnog referenduma o bitnim političkim pitanjima, mogući predizbor kandidata na listama za Hrvatski sabor i dr.

Bačić je potvrdno odgovorio na novinarski upit ostaje li politički tajnik Davor Ivo Stier na svojoj funkciji. "Ostaje, nema rasprave na Predsjedništvu o njegovu položaju," rekao je.

Podsjetivši na svoju raniju izjavu kako politički tajnik treba u važnim političkim pitanjima biti na crti onoga kako odluči stranka, rekao je da je stav HDZ-a bio da o pitanjima kakve je rješavala Istanbulska konvencija zastupnici mogu glasovati po savjesti, kako je Stier i glasovao.

Upitan o odnosima Hrvatske i Slovenije odgovorio je da je arbitražni proces bio kontaminiran i da se stoga to pitanje mora rješiti bilateralno. Božidar Kalmeta, upitan o prijedlogu stranačkog statuta, rekao je da je "to moderan statut za moderno vrijeme i za pobjedničku stranku".