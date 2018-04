Bez Živog zida neće biti moguće sastaviti većinu

Da su danas parlamentarni izbori, sastavljanje nove parlamentarne većine bilo bi poprilično zahtjevan posao. Pokazuje to zadnje redovito mjesečno istraživanje Dnevnika Nove TV prema kojemu dvije najjače stranke – HDZ i SDP – mjesecima, malo-pomalo, gube potporu među biračima. Pa je tako HDZ na potpori od 27,6 posto, a SDP ima svega 18 posto, a treća najjača opcija u zemlji Živi zid raste iz mjeseca u mjesec i trenutačno je na zavidnih 13,8 posto.

Repriza 2015. godine

Iako je nezahvalno te postotke preračunavati u mandate jer je istraživanje rađeno na pretpostavci da je Hrvatska jedna izborna jedinica, kada bi se ovakvi rezultati preslikali u mandate koje bi potencijalne koalicije (najavljene ili one koje su se već okušale na ranijim izborima) mogle osvojiti u Saboru, vladajući HDZ i partneri mogli bi dobiti do 55 mandata. SDP s HSS-om i HSU od 41 do 49 mandata, a Živi zid čak 21 do 25 mandata. To znači da bi se mogla ponoviti situacija iz 2015. godine, a to je da, ovog puta bez Živog zida, a ne Mosta, neće biti moguće sastaviti parlamentarnu većinu. Osim u slučaju dogovora o velikoj koaliciji.

Foto: VL

Da zadnje istraživanje vodi upravo u tom pravcu, smatra i politički analitičar Žarko Puhovski.

– Ne vidim druge opcije osim velike koalicije u svim situacijama u kojima Živi zid osvaja između 12 i 13 posto, a kamoli ako prijeđe 15 posto. U tom slučaju u Sabor bi ušli ljudi koji ne žele suradnju i nisu spremni funkcionirati u koaliciji – smatra Puhovski.

Sve druge opcije, dodaje, a pogotovo opciju u kojoj bi novu većinu činio SDP s HSS-om, HSU, Amsterdamskom koalicijom, Mostom i manjinama drži potpuno nerealnima. Jer, kaže, takva koalicija ne može funkcionirati.

– Da dođe na vlast SDP na taj način, s tankom većinom, desnica bi opsjedala ljude plinskim bocama svaki dan. To se meni čini potpuno nerealnim – kaže Puhovski.

S druge strane, dodaje, ako se HDZ doista odluči na buduće izbore ići bez desnih stranaka, sve će one, predviđa Puhovski, ostati ispod praga i neće ući u Sabor.

– Postat će izvanparlamentarna opozicija vezana na ulicu, na javnost i to će se također moći amortizirati jedino velikom koalicijom – kaže Puhovski.

Glave u pijesku

Zadnji rezultati Crobarometra posebno su loše primljeni u SDP-u što i ne čudi s obzirom na to da im je rezultat za travanj najlošiji od prosinca 2017. godine.

– Tada je izbila u stranci poprilična panika, ali se za pad moglo optužiti sve one koji su htjeli rušiti Bernardića. Sada to više ne mogu pa sumnjaju u točnost istraživanja. To se zove zabijanje glave u pijesak i to će se događati i kada padnemo ispod 15 posto.