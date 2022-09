Gaf aviokompanije: Oca šokirali podatkom da već tjedan dana nije pokupio kćer s aerodroma

Američka aviokompanija Delta Air Lines obavijestila je Richarda Frizta, oca 13-godišnje djevojčice iz Michigana kako njihov sustav pokazuje da nije pokupio svoju kćer s aerodroma i da je ona tamo već tjedan dana. Na sreću, to nije bila istina.

Djevojčicu su pokupili s aerodroma kad su trebali, a greška u sustavu je dovela do nemile konfuzije.

"Kad smo došli na aerodrom tjedan dana kasnije, agent koji je radio check-in kazao nam je da njihov sustav još uvijek pokazuje da djevojčica čeka da je otac pokupi s aerodroma i to već tjedan dana", kazao je otac za Business Insider.

Fritz tvrdi kako ih je pitao zašto on ili majka djeteta nisu kontaktirani ako sustav pokazuje da ona sjedi na aerodromu već tjedan dana.

"Nasmijali su se i rekli da sustav ih ponekad ne obavijesti ako nitko ne pokupi dijete. Nitko mi nije dao objašnjenje. Nisam se čuo povratno od Delte, a pokušao sam podnijeti prigovor", kazao je i naveo kako su imali sličan incident prije dvije godine.

Otac je platio 150 dolara (oko 1139 kuna) s obzirom na to da djevojčica putuje kao maloljetnica bez pratnje i da je u više navrata putovala na letu Vermont-Michigan. On tvrdi da kompanija nije konzistentna sa sigurnosnim mjerama kad je on ide pokupiti na aerodromu.

"Ponekad će provjeriti broj na njezinoj narukvicu i tražiti me dokument sa slikom, a ponekad ona izađe iz aviona i možemo dopušteno mi je da je povedem. Uzrujava me što je netko mogao oteti moju kćer i nitko ne bi znao", tvrdi otac.

