Zelenski: Okupatori su već počeli bježati s Krima. To je pravi izbor za njih

Danas je 193. dan ruske invazije na Ukrajinu. Čečenski vođa Ramzan Kadirov najavio je kako planira preuzeti stanku sa svoje dužnosti, istovremeno kada i Ukrajina izvještava kako je napala neprijateljsku zapovjednu bazu i oslobodila tri naselja.

Kremlj krivi EU za obustavu isporuke plina kroz Sjeverni tok 1 zbog ''apsurdnih odluka'', dok je Njemačka najavila dodatnih 200 milijuna eura pomoći ukrajinskom narodu.

Tijek događaja:

9:14 - U nedjeljnom večernjem obraćanju, predsjednik Zelenski je zahvalio svojim snagama što su zauzele dva mjesta na jugu i treće na istoku, pozivajući se na "dobra izvješća" svojih vojnih zapovjednika i šefa obavještajne službe. Kirilo Tomošenko, zamjenik predstojnika ureda predsjednika, ranije je objavio sliku vojnika koji podižu ukrajinsku zastavu nad selom za koje je rekao da se nalazi u južnom području koje je glavni fokus protuofenzive.

"Visokopilja. Regija Herson. Ukrajina. Danas", napisao je Timošenko na Facebooku iznad fotografije trojice vojnika na krovu, od kojih jedan pričvršćuje ukrajinsku zastavu na stup.

Ukrajina je prošlog tjedna započela protuofenzivu na jugu, posebno u regiji Herson, koju je Rusija zauzela na početku sukoba. Nakon intenzivnog granatiranja po ruskim snagama, Rusi su zabranili kretanje stanovnicima, zabranivši im prijelaz rijeke Dnjepar, priopćio je ukrajinski glavni stožer u ponedjeljak. Rusija je u posljednja 24 sata izvela 25 raketnih napada i više od 22 zračna napada na vojne i civilne ciljeve u Ukrajini, dodaje se u priopćenju, zadržavajući fokus na uspostavljanju potpune kontrole nad regijom Donjeck.

Zelenskijev komentar došao je dan nakon što je upozorio Europljane da Rusija priprema "odlučujući energetski udar" tijekom hladnih mjeseci koji dolaze. Moskva je kao uzroke energetskih poremećaja navela zapadne sankcije i tehnička pitanja. Europske zemlje, koje su podržale Kijev diplomatskom i vojnom potporom, optužile su Rusiju da koristi opskrbu energijom kao oružje. Neki analitičari kažu da nestašice i porast životnih troškova, kako se zima približava, ugrožavaju potporu Zapada Kijevu dok vlade pokušavaju umiriti nezadovoljno stanovništvo.

Prošlog tjedna Moskva je rekla da će držati zatvoren plinovod Sjeverni tok 1, svoj glavni plinski kanal prema Njemačkoj, dok su zemlje G7 najavile planirano ograničenje cijena ruske nafte. Kremlj je rekao da će prestati prodavati naftu zemljama koje su prihvatile ograničenje.

Njemački kancelar Olaf Scholz rekao je u nedjelju da je njegova vlada planirala potpuni prekid isporuke plina u prosincu, obećavajući mjere za snižavanje cijena i vezivanje socijalnih naknada za inflaciju. "Rusija više nije pouzdan energetski partner", rekao je Scholz na konferenciji za novinare u Berlinu. Kao odgovor, bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev optužio je Njemačku da je neprijatelj Rusije. “Drugim riječima, objavila je hibridni rat Rusiji”, rekao je. U nedjelju su Finska i Švedska objavile planove da ponude milijarde dolara energetskim tvrtkama kako bi izbjegle prijetnju nesolventnosti usred krize.

U međuvremenu, američko veleposlanstvo u Moskvi priopćilo je da je John Sullivan, veleposlanik kojeg je imenovao bivši predsjednik Donald Trump 2019., napustio svoju dužnost i odlazi u mirovinu. Dužnosnik State Departmenta rekao je da je Sullivan odslužio standardni mandat.

Ruske vlasti rekle su da je situacija mirna oko nuklearne elektrane Zaporižja južnoj Ukrajini, koju su okupirali Rusi, nakon što su inspektori UN-a u subotu rekli da je ponovno izgubila vanjsko napajanje strujom. Tri snažne eksplozije čule su se u Energodaru, gradu u blizini elektrane u kojem je uveden policijski sat, ali za sada nema detalja o šteti i žrtvama, objavila je u ponedjeljak ruska službena novinska agencija TASS. Ukrajinske snage su u dva navrata pokušale rasporediti jurišne timove u blizini grada, navodi se, dodajući da su koristile dronove, teško topništvo i sustave za lansiranje raketa. Posljednji glavni vanjski električni vod je prekinut, i rezervni vod održava opskrbu mreže strujom, priopćila je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).

Samo je jedan od šest reaktora ostao u funkciji, rečeno je.

Na drugim ratištima, ukrajinski Telegram kanali izvijestili su o eksplozijama na Antonivskom mostu u blizini grada Hersona, koji su okupirale ruske snage. Ukrajinski projektili ozbiljno su oštetili most proteklih tjedana, ali su ga ruske snage pokušavale popraviti i postaviti pontonski prijelaz za održavanje opskrbe svojih jedinica na desnoj obali rijeke Dnjepra.

8:46 - Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva objavilo je svoje najnovije obavještajno izvješće o krizi u Ukrajini.

Ministarstvo kaže da je glavni napor Rusije "gotovo sigurno" njena ofenzivna operacija u istočnom Donbasu. Iako su imali najviše uspjeha u ovoj regiji, snage Kremlja još uvijek napreduju samo oko 1 km tjedno prema Bakhmutu i "vrlo vjerojatno" su više puta propustile rokove za postizanje "oslobađanja" Donbasa.

Ukrajinske vlasti tvrde da ruske snage imaju naredbu da dovrše ovu misiju do 15. rujna, navodi se u izvješću. Međutim, ministarstvo kaže da je "vrlo vjerojatno da će ruske snage to postići" i da će to "dodatno zakomplicirati ruske planove da provede referendume o pripajanju okupiranih područja Ruskoj Federaciji".

8:00 - Kremlj je okrivio političare u Europi što su zatvorili jednu od svojih glavnih ruta opskrbe plinom - Sjeverni tok 1.

U izjavi za rusku državnu televiziju, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da su ekonomske sankcije nametnute Rusiji ometale Gazpromovo održavanje plinovoda. "Ako Europljani apsolutno apsurdno donesu odluku da odbiju servisirati svoju opremu, odnosno opremu koja pripada Gazpromu, ali koju su ugovorom dužni servisirati, to nije krivnja Gazproma", rekao je Peskov, prenosi Interfax. agencija.

"Krivi su oni političari koji su donosili odluke o sankcijama."

7:04 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u svom noćnom obraćanju u nedjelju da je postignut napredak u “oslobađanju svih zemalja i svih ljudi” nakon početka protuofenzive protiv Rusa na jugu.

"Oružane snage Ukrajine, naša obavještajna služba i specijalne službe već poduzimaju potrebne korake'', rekao je Zelenski u govoru objavljenom na Facebooku .

''Ovi se poduzeti koraci već mogu čuti. I svi vide da su okupatori već počeli bježati s Krima. Ovo je pravi izbor za sve njih”, dodao je.

Također je zahvalio borcima 63. bataljuna 103. brigade teritorijalne obrane koji su oslobodili naselje u regiji Donjecka.

“54. brigada na pravcu Lisičansk-Siversk također je napravila dobre korake, napredovala i vratila određene visine, kazao je te dodao kako su “zahvaljujući herojskim akcijama 42. odvojene motorizirane pješačke bojne oslobođena dva naselja na jugu zemlje”, kazao je.

7:35 - Rusi su tijekom noći granatirali južni ukrajinski grad Mikolajiv, oštetivši medicinsku ustanovu, rekao je gradonačelnik grada Aleksandar Senkevič.

Gradonačelnik nije precizirao ima li ozlijeđenih u noćašnjem napadu, za koji je rekao da je također oštetio neke stambene objekte.

Lučki grad i njegova okolna regija svakodnevno su tjednima pogođeni u sukobu, au subotu je jedno dijete ubijeno, a petero ljudi je ozlijeđeno u raketnim napadima u regiji, rekao je guverner Vitalij Kim.

