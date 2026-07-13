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NA KARIBIMA

VIDEO Supruga našeg vatrenog u minijaturnom bikiniju potrčala plažom, komplimenti pljušte

Foto: Instagram
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VL
Autor
Vecernji.hr
13.07.2026.
u 19:31

Supruga hrvatskog reprezentativca Duje Ćaleta-Cara, Adriana, ponovno je oduševila pratitelje objavom s egzotične lokacije

Obitelj Ćaleta-Car ponovno je spakirala kovčege i uputila se na egzotičnu destinaciju. Nakon što je Duje završio s nogometnim obvezama na Svjetskom prvenstvu, odmor su potražili na Karibima, a Adriana nije propustila podijeliti djelić rajske atmosfere sa svojih više od 100.000 pratitelja na Instagramu.

Objavila je video u kojem bosa trči kroz kristalno čisto more, okružena tirkiznim plavetnilom i bijelim pijeskom. U minijaturnom cvjetnom bikiniju koji je istaknuo njezinu figuru, pokazala je koliko uživa u obiteljskom odmoru.

Osim idiličnih prizora, Adriana je odlučila i komunicirati s pratiteljima, postavivši im pitanje. "Bi li trčao/trčala sa mnom ili bi me samo gledao/gledala?" napisala je uz objavu, na što su uslijedili brojni komentari puni komplimenata na račun izgleda i lokacije. Njezini obožavatelji nisu skrivali oduševljenje prizorima nestvarno plavog mora i opuštenom atmosferom. 

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Ovakva putovanja postala su zaštitni znak para koji svaku pauzu koristi za istraživanje luksuznih destinacija. Na odmoru su i njihova dva sina, s kojima provode obiteljsko vrijeme. Dok Duje puni baterije za novu sezonu, Adriana, pravnica po struci, uspješno balansira majčinske obveze i karijeru jedne od najpoznatijih hrvatskih influencerica, čiji se svaki korak pomno prati.
*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
karibi Adriana Ćaleta - Car showbiz

Komentara 3

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GM
gmižić
20:28 13.07.2026.

Žena u bikiniju koja trči.... vijest dana.

JA
jama999
20:25 13.07.2026.

Ko da bacaš hrenovku niz hodnik

SK
skupiduša
21:07 13.07.2026.

Što bi svijet bez ove vijesti? Svaki dan netko razgolićen, oskudno odjeven, zapalio mreže i slične gluposti. Koga to može više fascinirati?

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