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Kotiraju na Luksemburškoj burzi

HPB se zadužio 150 milijuna eura izdanjem međunarodne obveznice

Zagreb: Marko Badurina, predsjednik Uprave Hrvatske poštanske banke
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
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Autor
Valentina Wiesner
13.07.2026.
u 16:33

Ističu da široka baza investitora iz Europske unije i Ujedinjenog Kraljevstva, koji su u cijelosti upisali izdanje, ukazuje na povjerenje razvijenih tržišta

Hrvatska poštanska banka zadužila se izdanjem svoje prve međunarodne obveznice, nominalnog iznosa 150 milijuna eura, uz kuponsku stopu od 4,125 posto. Od 13. srpnja uvrštena je u trgovanje na Luksemburškoj burzi (LuxSE), na tržištu EURO MTF. Kako pojašnjavaju u priopćenju, primarni cilj izdanja je ispunjavanje zahtjeva za regulatornim kapitalom i prihvatljive obveze (MREL). Ističu da široka baza investitora iz Europske unije i Ujedinjenog Kraljevstva, koji su u cijelosti upisali ovo izdanje, ukazuje na povjerenje razvijenih tržišta te smatraju da ono predstavlja važan doprinos dugoročnoj stabilnosti i otpornosti bilance banke. Povodom izdanja i uvrštenja obveznice, predsjednik Uprave HPB-a Marko Badurina je prokomentirao:

- Uvrštenje HPB obveznice na Luksemburšku burzu predstavlja povijesni trenutak za banku, koja se po prvi put pojavljuje na međunarodnom tržištu kapitala kao izdavatelj dužničkog instrumenta i tako značajno jača svoju vidljivost među međunarodnom investicijskom zajednicom te osigurava spremnost za daljnje iskorake u zemlji i inozemstvu. Snažan interes ulagatelja iz Europske unije i Ujedinjenog Kraljevstva koji su u cijelosti upisali izdanje potvrđuje dugoročno povjerenje institucionalnih investitora s najrazvijenijih tržišta u kreditnu snagu i poslovnu strategiju banke, a koja se očituje i u investicijskom kreditnom rejtingu dodijeljenom banci od agencije Moody's te prateći uzlaznu putanju kreditnog rejtinga Hrvatske u posljednjih nekoliko godina, zahvaljujući učinkovitoj fiskalnoj i gospodarskoj politici Vlade Republike Hrvatske.
Ključne riječi
Marko Badurina obveznice Hrvatska poštanska banka

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