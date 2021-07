Austrijski Kronen Zeitung: Bečanke dobile batina na Zrću

Dok neki austrijski mediji u subotu izvještavaju o preko 300 korona zaraženih Austrijanaca nakon povratka s festivala „Austria goes Zrće“, održanog od 17. do 24. srpnja na plaži Zrće na otoku Pagu, dnevni list Kronen Zeitung piše o novim teškim optužbama pet mladih Bečanka o nasilnom ponašanju jednog od zaštitara na glavnom ulazu na plažu. Isti izvor navodi kako je jedna od Bečanki dobila batina, a da njoj i njenim prijateljicama nitko nije htio priskočiti u pomoć. Kronen Zeitung cijelu priču počinje izvješćem kako se je Bečankama, koje su se prvi put posjetile festival „Austria Goes Zrće“ tjedan dana boravka u domicilu partijanja Zrću pretvorio u pravi „horor“.

Prema njihovim navodima one su 20. srpnja poslijepodne u 15,45 sati htjele ući na plažu, kada ih je u tome spriječio jedan od zaštitara na glavnom ulazu jer su u torbi imali boce s vodom, koje navodno nisu dozvoljene. Kada je došlo do rasprave zaštitar je prema pisanju lista jednoj od Bečanki izlio cijelu bocu vode na glavu, a kada ga je njena 25-godišnja prijateljica zbog toga napala navodno ju je „počeo daviti“. Prema njenim izjavama od nasilnog zaštitara oslobodila se je udarivši ga u predjelu pojasa, nakon čega ju je on navodno udario u lice, te je pala na pod. Jedna od njenih prijateljica je, barem kako piše Kronen Zeitung, počela s leđa zaštitara vući za majicu i tako je uspjela „spriječiti još gore scene“.

U nastavku se navodi kako su Bečanke potom otrčale na obližnji Info-štand po pomoć. Kada su ispričale jednom od tamo zatečenih djelatnika što im se je dogodilo, on se prema njihovim riječima nije ni pomaknuo, savjetovavši im neka napišu pritužbu. „Nitko nam nije pritekao u pomoć, ni sigurnosno osoblje niti organizator“, tvrde djevojke. Napomenule su kako su naprotiv obasute pogrdnim riječima ostalih zaštitara koji su ih optužili da su agresivne. Bečanke tvrde da im pomoć nje htio pružiti ni vlasnik plaže „Darko“. Njega su, kako se rekle, zamolile da pozove policiju ili pregleda snimke na tamo postavljenoj video kameri kako bi se uvjerio da govore istinu, a što je on navodno odbio.

Napomenule su da su dva puta zvale i EU – pomoć za one koji se nađu u nevolji, no da im se nitko nije javio. Kronen Zeitung na kraju članka navodi i reakcije organizatora na optužbe o nasilju pri pokušaju ulaska Bečanki na plažu Zrće i svoju verziju istine koja glasi: „Djevojke nisu imale -3 G potvrdu - da su cijepljenje, testirane ili da su preboljele zarazu koronavirusom i stoga im nije dozvoljen ulaz na plažu“. Organizator je također istaknuo kako je već pregledan i video materijal, opovrgnuvši sve optužbe o nasilju. I što na kraju reći osim da već danima i tjednima austrijski mediji pišu o nemilim događajima, uglavnom mladih Austrijanaca na partijanju u Hrvatskoj, prvo o drogiranju, silovanju i masovnoj korona zarazi na maturalcu na Poreštini, potom o preko 300 zaraženih povratnika u Austriju s festivala na Zrću na otoku Pagu, a sada i o horor scenama nasilja nad Bečankama pri pokušaju ulaza na plažu Zrće, tako da se sve više ljudi pita da li je to sve doista moguće i stvarno.

I zašto već netko u Hrvatskoj i Austriji ne reagira i istinom, bez obzira kakva bila i kome ona odgovarala ili ne odgovarala konačno ne prekine taj lanac blamaže naše zemlje u inozemstvu, koja isto kao i Austrija živi od turizma. I zašto hrvatska strana već jednom ozbiljnije ne priupita tko su i odakle su svi ti organizatori partijanja u Hrvatskoj i da li su dorasli tom odgovornom zabavno-sigurnosnom zadatku na tlu naše zemlje? I ako nisu, reći im da ih ne trebamo, da nas blate i da nije „sve u šoldima“. Naravno, uz uvjet da prethodno počistimo i smeće u našem, vlastitom dvorištu.

Jer dugoročno gledano stalno spominjanje turističke Hrvatske u negativnom kontekstu neće nam baš ići na ruku u ova sve teža vremena. A i konkurencija već zadovoljno „trlja ruke“. Na kraju možda nije ni nevažno spomenuti da mnogi u Austriji proteklih dana stalno slušaju o nemilim događajima u Hrvatskoj, ali relativno ih malo zna, jer austrijski mediji o tome pišu malo ili nikako, da su organizatori putovanja mladih Austrijanaca na maturalac na Poreštinu, kao i na festival „Austria goes Zrće“ iz Austrije, dakle austrijske agencije i tvrtke. Samo na znanje i ravnanje!