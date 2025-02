Austrija dobiva dosad najveću i najskuplju vladu. Čelnici vladajuće trojke predstavili program

Nakon rekordnog čekanja od preko pet mjeseci od posljednjih parlamentarnih izbora, Austrija konačno dobiva vladu. I to, prvu trostranačku nakon Drugog svjetskog rata. Riječ je o tri najveće stranke u parlamentu, Narodnoj stranci (ÖVP), socijaldemokratima (SPÖ) i liberalima Neosa, koji su u drugoj rundi pregovora uspjeli postići dogovor o sastavu trostranačke koalicije. Čelnici tih triju stranaka, konzervativac Christian Stocker, socijaldemokrat Andreas Babler i šefica Neosa Beate Meinl-Reisinger u petak su prijepodne na konferenciji za novinare u austrijskom parlamentu objavili svoj zajednički radni program vlade od 210 stranica.

Kako je uvodno rekao Stocker, budući austrijski savezni kancelar, geslo Vladinog radnog programa je “Učinite sada pravu stvar. Za Austriju”. Pritom je naglasio važnost “konstruktivnih snaga”, koje su oblikovale austrijsku povijest. Bilo da se radi o ulasku Austrije u EU ili rješavanju kriza, poput bankarske prije mnogo godina. “Ovo su možda dosad najteži vladini pregovori u povijesti Austrije”, istakao je čelnik narodnjaka. Dodao je kako je ipak postignuto suglasje da “svi u Austriji daju svoj pošten doprinos ovom Vladinom paketu”. “Radi se o crveno-bijelo-crvenom (opp. boja austrijske zastave), radi se o devet milijuna ljudi”, poručio je Stocker. Dodao je kako je važno bilo formirati “stabilnu i učinkovitu” vladu.

Prije svega, kako je rekao, zbog mnogih međunarodnih izazova kao što su rat u Ukrajini, geo-političke prijetnje, teška gospodarska situacija, nedozvoljena migracija, za koju su također potrebna rješenja. Stocker je posebno naglasio da se trostranačka koalicija nije u pregovorima povodila “minimalnim kompromisima” i da je postignuti rezultat 'vrlo dobar'. U predstavljanju Vladinog radnog programa Stocker je rekao kako nova Vlada uvodi stroge mjere po pitanju azila. Između ostalog, uvodi zabranu nošenja marama za maloljetne djevojčice (do navršene 14. godine života). Zatim godinu dana obvezne integracije za izbjeglice, i to od prvog dana dolaska u Austriju, te STOP za spajanje obitelji azilanata.

Uvode se Centri za povratak azilanata

“Radi se o privremenom obustavljanju, s trenutnim učinkom”, pojasnio je šef ÖVP-a. Najavio je uvođenje Centara za povratak azilanata kojima nije odobren zahtjev za ostanak u Austriji, u njihove zemlje. Kako se ne bi odjednom nestali, kao što je dosad bio slučaj, ili protuzakonito ostali u zemlji. Također je naglasio kako koalicijski partneri zadržavaju pravo “zamrzavanja” azila, u slučaju povećanja broja zahtjeva za azil. Stocker je u nastavku obrojao neke od glavnih Vladinih odrednica: poticanje učinkovitosti rada, uvođenja bonusa za zaposlenike, učiniti rad u starijoj dobi privlačniji Austrijancima, prekovremeni rad osloboditi od dodatnih nameta itd. “Rad i odgovornost su pokretači našeg blagostanja, i moraju uvijek biti nagrađeni”, naglasio je šef ÖVP-a. Primjerice, po novom će poduzetnik moći svom zaposleniku dati premiju, oslobođenu poreza do visine od 1.000 eura. Budući austrijski kancelar je istaknuo kako je trostranačka koalicija predana jačanju gospodarskog položaja zemlje i želi što je prije moguće, smanjiti troškove rada koji nisu vezani uz plaću.

Buduća vladajuća “trojka” se je također dogovorila o dodatnom jačanju i proširenju skrbi za djecu, smanjenju siromaštva među djecom i mladima, obaveznom besplatnom “zdravom” obroku u dječjim ustanovama, te niz drugih odluka i mjera. Od ukidanja klimatskog bonusa, ostanka CO2 poreza, učešća Austrije u Sky Shieldu i jačanju savezne vojske do zabrane povećanja naknade za javni radio i televiziju ORF (15,30 eura mjesečno), do 2029. godine. Između je još cijela paleta raznih odluka, o kojima će više detalja biti sljedećih dana. Ne iznoseći ime, Stocker je kritizirao čelnika krajnje desne Slobodarske stranke (FPÖ) Herberta Kickla koji je u pregovorima s narodnjacima, kako je rekao “izbjegao odgovornost” i vratio mandat za sastav vlade predsjedniku države. Kicklov FPÖ je inače bio izborni pobjednik, s kojim prvotno nitko nije htio koalirati, a naknadno su se s njim u pregovori ipak upustili, ali neuspješno, Stockerovi narodnjaci. Šef socijaldemokrata (SPÖ), budući potkancelar Babler rekao je na današnjoj Pressici kako je “sretan i ponosan” da je između koalicijskih partnera postignuto suglasje. Naglasio je kako je najvažnije da je čelnik FPÖ-a, krajnji desničar Kickl spriječen da postane kancelar.

Minimalni rok najma stanova povećan je s tri na pet godina

Time su prema Bablerovom mišljenju zaštićene demokratske institucije u Austriji. Što je posebno važno u ova teška vremena u kojima i Austrija ima dovoljno problema, dodao je. “Ova vlada daje odgovore na te probleme”, uvjereno je kazao Babler. Uz napomenu: “Šira ramena moći će nositi veće terete” i konstataciju da “ljudi više neće morati brinuti o politici. Nego obrnuto, politika o ljudima, o njihovim potrebama i životnom standardu”. Vezano uz Vladin program Babler je rekao kako će Fond za transformaciju učiniti da će domaće gospodarstvo postati klimatski prihvatljivijim i modernijim. Šef SPÖ-a je posebno Izrazio zadovoljstvo da äe se “zamrzavanjem stanarina na godinu dana “konačno rasteretiti Austrijance”. Naime, naredne dvije godine stanarine smiju samo neznatno rasti: 2026. za 1 posto, a 2027. za 2 posto.

Osim toga, minimalni rok najma stanova povećan je s tri na pet godina. Babler je također rekao kako je važno pitanje kvalificirana radna snaga, u koju će Vlada uložiti znatna sredstva, kako bi se poboljšalo stanje u zapošljavanju. Poboljšanja su predviđena i u zdravstvenom sustavu uvođenjem “tele-medicine”, koja će rasteretiti bolnice. Na dnevnom redu nove vlade, prema Bablerovim riječima je i jačanje medija i zdravog medijskog okruženja. Ali i borba protiv radikalizacije, posebice na društvenim mrežama, te sustavna integracija stranaca, već od prvog dana. Ono što mu je bilo posebno važno je, da je usaglašeno da konačno i banke, energetski divovi i nekretninska branša mora dati svoj doprinos sanaciji deficitarnog austrijskog državnog proračuna. Čelnica Neosa, Beate Meinl-Reisinger, koja bi trebala biti buduća ministrica vanjskih poslova Austrije, je rekla kako “kako Vladin radni program daje odgovore”, na brojna sporna pitanja i austrijske probleme.

Naglasila je važnost “ravnoteže i kompromisnosti”, među koalicijskim partnerima, koji su zajedno izradili Vladin program za sljedećih pet godina. “Obećavam vam, ovaj program daje odgovore. Jer znamo da to moramo provesti”, poručila je Meinl_Reisinger. Vezano uz “rupe” u državnom proračunu i veliku zaduženost Austrije, ustvrdila je kako su pred Austrijom “dvije teške godine”. Čelnica Neosa je napomenula kako je pao dogovor da njeni Liberali dobiju, uz Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo obrazovanja. Prema njenim riječima obrazovanje djece i mladih je “ glavna sirovina” Austrije, važna za njen boljitak i prosperitet, i u nju treba ulagati. Javnost je također izvijestila da se uvodi druga, obavezna godina za pohađanje Dječjeg vrtića za predškolsku djecu.

Meinl-Reisinger je također izvijestila javnost da je pao dogovor da se osnuje savezno Državno odvjetništvo, nadležno svim ostalima, koje će djelovati u sklopu Ministarstva pravosuđa. Spomenula je da će se Vlada baviti i iznalaženjem “održivog modusa” za mirovinski sustav, koji je mjesecima bio “kamen spoticanja” među koalicijskim partnerima. Kako je u petak objavljeno nova austrijska Vlada odnosno prva trostranačka vladajuća koalicija trebala bi u ponedjeljak prisegnuti pred austrijskim predsjednikom Alexanderom Van der Bellenom.

Preduvjet je da da dvije trećine liberala Neosa, prethodno u nedjelju daju “zeleno” svjetlo, danas predstavljenom Vladinom programu. Kako pišu neki austrijski mediji, to će biti “dosad najveći i najskuplji vladin kabinet, odnosno XXL vlada. S kancelarom, potkancelarom, 12 ministara ( ÖVP i SPÖ svaki po 6, Neos 2), te čak 7 državnih tajnika (po 3 ÖVP i SPÖ i Neos 1) List “Österreich” navodi kako će “nova vlada, austrijske porezne obveznike stajati čak više od 5 milijuna eura godišnje, odnosno znatno više od one dosadašnje”. I to bez popratnih troškova, kao što su glasnogovornik, uredski troškovi, osobni automobil itd. Dosadašnja austrijka “narodnjačko (ÖVP) - Zelena” vlada imal je 13 resora i “samo” tri državna tajnika. Neki se pitaju, navodi list, “tko će sve to platiti?” S obzirom na “rupičasti” državni proračun i 6,4 milijarde eura, od ukupno 18 milijardi duga, koje Austrija mora ove godine uštedjeti. Ako ne želi da je Bruxelles procesuira i njene financije padnu pod kontrolu EU-a.