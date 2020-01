Australski vatrogasci bore se s megapožarom

Snažan vjetar spojio je dva golema šumska požara u Australiji u jedan megapožar, a vlasti upozoravaju da najgore vrijeme tek dolazi, prenose u petak agencije.

Već se danima strahovalo da će vatra prijeći granicu između saveznih država Novog Južnog Walesa i Victorije na Snježnim planinama.

Meteorolozi idućih dana najavljuju još više temperature, snažne vjetrove i munje bez kiše. Vatrogasci se u južnoj Australiji također bore s vatrenom stihijom na otoku Kangaroo.

Vlasti su u petak na evakuaciju pozvale gotovo 250 tisuća ljudi.

Dosad je 27 ljudi poginulo, a tisuće su postale beskućnicima nakon što su čudovišni požari opustošili više od 10,3 milijuna hektara zemlje, ostavljajući za sobom spaljenu zemlju površine Južne Koreje.

U međuvremenu, tisuće ljudi sudjelovale su u klimatskim prosvjedima diljem Australije tražeći od premijera Scotta Morrisona brzu tranziciju s fosilnih goriva.

Australija je prošle godine smanjila svoje obaveze prema Pariškom sporazumu o klimi.

Glavne ulice u Sydneyu bile su blokirane dok su prosvjednici uzvikivali "ScoMo has to go" (ScoMo mora otići), referirajući se na premijera Scotta Morrisona, dok su drugi nosili transparente na kojima je pisalo: "Ne postoji klima B" i "Spasite nas iz pakla".

Slični prosvjedi održani su u australskoj prijestolnici Canberri i u Melbourneu koji su ovoga mjeseca među gradovima s najzagađenijim zrakom na svijetu.