Drama oko Poljuda, Šuta bi referendum, Centar protiv rušenja: Ovo je barbarski napad

Splitski vijećnici Centra Marijana Puljak, Bojan Ivošević i Mario Lolić pred Spaladium Arenom održali su konferenciju za novinare o sudbini Poljuda. -Nalazimo se ispred simbola kako izgleda kada HDZ gradi velike sportske objekte, veliku sportsku infrastrukturu. Dobijete objekt koji je ruglo, 20 godina, i 20 godina građani ga plaćaju. I ovdje smo da kažemo kako želimo spriječiti da ista sudbina zadesi Poljud – rekla je Marijana Puljak, predsjednica stranke i saborska zastupnica.

-Jučer smo vidjeli viziju HDZ-a za Poljud. Vidjeli smo plan rušenja simbola Splita koji stoji uz bok Dioklecijanovoj palači i zvoniku Svetog Duje. Poljud je zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske. Dakle, nije lokalna neka građevina, već nacionalni simbol – simbol grada, ali i nacionalni simbol. Ono što želimo reći na početku vrlo jasno: mi smo za novi stadion. Split i Hajduk zaslužuju modern stadion, ali da bi ga dobili, ne treba rušiti Poljud. Naš plan bio je izgraditi novi stadion na Brodarici i to je jedini logičan put. U povijesti je bilo primjera kada su divlje horde upadale u civilizacije i rušile kulturne simbole, kulturni identitet te civilizacije, sve vidljive obilježja te civilizacije. Takve divlje horde nazivali smo barbarima. Ono što se danas događa i što se namjerava dogoditi Poljudu je upravo jedan barbarski napad na Poljud kao naše zajedničko kulturno dobro. Vođa tih barbara je danas Tomislav Šuta – poručila je Puljak i pozvala se na reakciju akademika Bašića, kao i vidjeli ste reakciju vlasnika autorskih prava, koji su šokirani viješću da se Poljud namjerava srušiti.

-Nećemo dopustiti da barbari izbrišu lice Splita. Želimo novi stadion, želimo ga na Brodarici; takav je bio naš plan i to je jedini logičan put. Mario Lolić je istaknuo kako je on proveo život na Poljudu, kao doživotni pretplatnik Hajduka. -Jučer smo svjedočili prezentaciji studije za Poljud koju je naručila jedna HDZ-ovka, a izradio drugi HDZ-ovac. Želim naglasiti da je sramotno da gradonačelnik Šuta na temelju takvih naručenih HDZ-ovskih šema predstavlja projekt skrivajući se iza građana referendumom. Mi smatramo da to nije u redu i kao klub vijećnika centra odlučili smo prikupiti potpise i danas ih predati na protokol za tematsku sjednicu o sudbini Poljuda, gdje želimo čuti struku. Neovisnu struku, a ne HDZ-ovsku – poručio je Lolić.

-Kada građani dobiju relevantne informacije od prave struke, moći će odgovoriti na pitanje: želimo li sanirati Poljud i izgraditi novi stadion na Brodarici, ili srušiti Poljud i graditi na njegovom mjestu drugi stadion? - zaključio je Lolić. Bojan Ivošević je naglasio kako žele novi stadion za Hajduk, ali isto tako i Poljud koji će sve nadživjeti. -Jučer smo imali prezentaciju studije koja je naručena od bivšeg savjetnika Andre Krstulovića Opare, bez natječaja, mimo zakona o javnoj nabavi, sve kako bi se toj studiji dalo pokriće protiv Brodarice, jer je Tomislav Šuta populistički napadao Puljkovu ideju, a to je projekt koji je nastao u suradnji struke grada Splita i Hajduka, prema potrebama Hajduka – rekao je Ivošević i naglasio kako je referendum bez opcije Brodarice izrugivanje demokraciji i građanima. -U ovo mračno doba, na čelu grada je čovjek koji želi rušiti identitet ovoga grada, barbarin koji se ne predaje ni pred čim i teško mu je priznati da je bio u krivu oko Brodarice. Brodaricu je moguće izgraditi, a Poljud je moguće sanirati – poručio je Ivošević.

Šuta će raspisati referendum o Poljudu

Nakon predstavljanja studije i najave vjerojatnog rušenja stadiona Poljud, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta na Facebooku je objavio kako će građani odlučiti o izgradnji novog stadiona. "S obzirom na značaj Poljuda i riječ koju sam građanima dao u kampanji, predložit ću dopunu dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća 17. ožujka i provedbu savjetodavnog referenduma kako bi građani odlučili o izgradnji stadiona na ovoj lokaciji.

Studija izvodljivosti pokazala je da je izgradnja novog stadiona na Poljudu financijski optimalna i proceduralno najbrža opcija. Ako građani podrže tu opciju, Split će najprije dobiti atletski stadion na Brodarici, a potom i novi nogometni stadion na Poljudu, uz već najavljenu izgradnju kampa u Stobreču", napisao je Šuta.