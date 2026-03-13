Drama oko Poljuda, Šuta bi referendum, Centar protiv rušenja: Ovo je barbarski napad

Splitski vijećnici Centra Marijana Puljak, Bojan Ivošević i Mario Lolić pred Spaladium Arenom održali su konferenciju za novinare o sudbini Poljuda. -Nalazimo se ispred simbola kako izgleda kada HDZ gradi velike sportske objekte, veliku sportsku infrastrukturu. Dobijete objekt koji je ruglo, 20 godina, i 20 godina građani ga plaćaju. I ovdje smo da kažemo kako želimo spriječiti da ista sudbina zadesi Poljud – rekla je Marijana Puljak, predsjednica stranke i saborska zastupnica.
-Jučer smo vidjeli viziju HDZ-a za Poljud. Vidjeli smo plan rušenja simbola Splita koji stoji uz bok Dioklecijanovoj palači i zvoniku Svetog Duje. Poljud je zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske. Dakle, nije lokalna neka građevina, već nacionalni simbol – simbol grada, ali i nacionalni simbol. Ono što želimo reći na početku vrlo jasno: mi smo za novi stadion. Split i Hajduk zaslužuju modern stadion, ali da bi ga dobili, ne treba rušiti Poljud. Naš plan bio je izgraditi novi stadion na Brodarici i to je jedini logičan put. U povijesti je bilo primjera kada su divlje horde upadale u civilizacije i rušile kulturne simbole, kulturni identitet te civilizacije, sve vidljive obilježja te civilizacije. Takve divlje horde nazivali smo barbarima. Ono što se danas događa i što se namjerava dogoditi Poljudu je upravo jedan barbarski napad na Poljud kao naše zajedničko kulturno dobro. Vođa tih barbara je danas Tomislav Šuta – poručila je Puljak i pozvala se na reakciju akademika Bašića, kao i vidjeli ste reakciju vlasnika autorskih prava, koji su šokirani viješću da se Poljud namjerava srušiti.
-Nećemo dopustiti da barbari izbrišu lice Splita. Želimo novi stadion, želimo ga na Brodarici; takav je bio naš plan i to je jedini logičan put. Mario Lolić je istaknuo kako je on proveo život na Poljudu, kao doživotni pretplatnik Hajduka. -Jučer smo svjedočili prezentaciji studije za Poljud koju je naručila jedna HDZ-ovka, a izradio drugi HDZ-ovac. Želim naglasiti da je sramotno da gradonačelnik Šuta na temelju takvih naručenih HDZ-ovskih šema predstavlja projekt skrivajući se iza građana referendumom. Mi smatramo da to nije u redu i kao klub vijećnika centra odlučili smo prikupiti potpise i danas ih predati na protokol za tematsku sjednicu o sudbini Poljuda, gdje želimo čuti struku. Neovisnu struku, a ne HDZ-ovsku – poručio je Lolić.
-Kada građani dobiju relevantne informacije od prave struke, moći će odgovoriti na pitanje: želimo li sanirati Poljud i izgraditi novi stadion na Brodarici, ili srušiti Poljud i graditi na njegovom mjestu drugi stadion? - zaključio je Lolić. Bojan Ivošević je naglasio kako žele novi stadion za Hajduk, ali isto tako i Poljud koji će sve nadživjeti. -Jučer smo imali prezentaciju studije koja je naručena od bivšeg savjetnika Andre Krstulovića Opare, bez natječaja, mimo zakona o javnoj nabavi, sve kako bi se toj studiji dalo pokriće protiv Brodarice, jer je Tomislav Šuta populistički napadao Puljkovu ideju, a to je projekt koji je nastao u suradnji struke grada Splita i Hajduka, prema potrebama Hajduka – rekao je Ivošević i naglasio kako je referendum bez opcije Brodarice izrugivanje demokraciji i građanima. -U ovo mračno doba, na čelu grada je čovjek koji želi rušiti identitet ovoga grada, barbarin koji se ne predaje ni pred čim i teško mu je priznati da je bio u krivu oko Brodarice. Brodaricu je moguće izgraditi, a Poljud je moguće sanirati – poručio je Ivošević.
Šuta će raspisati referendum o Poljudu
Nakon predstavljanja studije i najave vjerojatnog rušenja stadiona Poljud, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta na Facebooku je objavio kako će građani odlučiti o izgradnji novog stadiona. "S obzirom na značaj Poljuda i riječ koju sam građanima dao u kampanji, predložit ću dopunu dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća 17. ožujka i provedbu savjetodavnog referenduma kako bi građani odlučili o izgradnji stadiona na ovoj lokaciji.
Studija izvodljivosti pokazala je da je izgradnja novog stadiona na Poljudu financijski optimalna i proceduralno najbrža opcija. Ako građani podrže tu opciju, Split će najprije dobiti atletski stadion na Brodarici, a potom i novi nogometni stadion na Poljudu, uz već najavljenu izgradnju kampa u Stobreču", napisao je Šuta.FOTO 100 fotografija ratnog užasa na Bliskom istoku
Opg Puljak nebi rušila. Oni bi da ova stara Krama bude ruglo Splita. Umjesto da se sagradi novi stadion koji bude narednih 50 godina.