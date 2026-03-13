Nestala 15-godišnja djevojka u Zagrebu: Policija traži pomoć građana

Policija traga za maloljetnom Nikom Puđa koja je nestala 25. veljače u Zagrebu. Prema podacima iz Nacionalne evidencije nestalih osoba, djevojčica se udaljila s adrese u Ulici svetog Mateja, a od tada joj se gubi svaki trag. Nika Puđa rođena je 2010. godine u Zagrebu i hrvatska je državljanka. Visoka je oko 164 centimetra, srednje tjelesne građe, ima smeđu kosu i smeđe oči. U trenutku nestanka bila je odjevena u bijelu trenirku i bijele tenisice.
Nestanak se vodi u Policijskoj upravi zagrebačkoj, a policija poziva građane koji imaju bilo kakve informacije o djevojčici da se jave. Sve informacije mogu se prijaviti najbližoj policijskoj postaji ili na broj 192. Podaci se mogu dostaviti i putem e-mail adrese nestali@nestali.hr.FOTO Moderna vila iz snova u Istri: Ima grijani bazen, veliku terasu i četiri spavaće sobe, nalazi se samo kilometar od Poreča
PRODAJE SE ZA VIŠE OD MILIJUN EURA
FOTO Grijani bazen, četiri spavaće dobe: Pogledajte što sve ima ova moderna vila, a ovo joj je cijena
GOSPODIN SAVRŠENI
FOTO Otkriveno koliko je visok Petar iz 'Gospodina Savršenog'! Njegovi centimetri žene ostavljaju bez daha
UPOZORENJE STRUČNJAKA
Neurolog upozorava na 3 uobičajene navike koje vam mogu uzrokovati moždani udar: 'Prestanite ih raditi!'
SVE IH JE VIŠE