Nestala 15-godišnja djevojka u Zagrebu: Policija traži pomoć građana

Policija traga za maloljetnom Nikom Puđa koja je nestala 25. veljače u Zagrebu. Prema podacima iz Nacionalne evidencije nestalih osoba , djevojčica se udaljila s adrese u Ulici svetog Mateja, a od tada joj se gubi svaki trag. Nika Puđa rođena je 2010. godine u Zagrebu i hrvatska je državljanka. Visoka je oko 164 centimetra, srednje tjelesne građe, ima smeđu kosu i smeđe oči. U trenutku nestanka bila je odjevena u bijelu trenirku i bijele tenisice.

Foto: nestali.gov.hr

Nestanak se vodi u Policijskoj upravi zagrebačkoj, a policija poziva građane koji imaju bilo kakve informacije o djevojčici da se jave. Sve informacije mogu se prijaviti najbližoj policijskoj postaji ili na broj 192. Podaci se mogu dostaviti i putem e-mail adrese nestali@nestali.hr.