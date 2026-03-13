Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 133
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NESTALA DJEVOJČICA

Nestala 15-godišnja djevojka u Zagrebu: Policija traži pomoć građana

Foto: nestali.gov.hr
VL
Autor
Šimun Ilić
13.03.2026.
u 12:35

Nestanak se vodi u Policijskoj upravi zagrebačkoj, a policija poziva građane koji imaju bilo kakve informacije o djevojčici da se jave. Sve informacije mogu se prijaviti najbližoj policijskoj postaji ili na broj 192

Policija traga za maloljetnom Nikom Puđa koja je nestala 25. veljače u Zagrebu. Prema podacima iz Nacionalne evidencije nestalih osoba, djevojčica se udaljila s adrese u Ulici svetog Mateja, a od tada joj se gubi svaki trag. Nika Puđa rođena je 2010. godine u Zagrebu i hrvatska je državljanka. Visoka je oko 164 centimetra, srednje tjelesne građe, ima smeđu kosu i smeđe oči. U trenutku nestanka bila je odjevena u bijelu trenirku i bijele tenisice.

Foto: nestali.gov.hr

Nestanak se vodi u Policijskoj upravi zagrebačkoj, a policija poziva građane koji imaju bilo kakve informacije o djevojčici da se jave. Sve informacije mogu se prijaviti najbližoj policijskoj postaji ili na broj 192. Podaci se mogu dostaviti i putem e-mail adrese nestali@nestali.hr.

FOTO Moderna vila iz snova u Istri: Ima grijani bazen, veliku terasu i četiri spavaće sobe, nalazi se samo kilometar od Poreča
1/11
Ključne riječi
Zagreb djevojčica nestali

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!