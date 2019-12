Australija napravila lažne, mračne horoskope kako bi prestrašili Šrilančane

Australsko Ministarstvo za unutarnje poslove napravilo je lažne, negativne horoskope u nadi kako će to uvjeriti tražitelje azila iz Sri Lanke da ne uđu u Australiju.

BuzzFeed News došao je do lažnih horoskopa i objavio ih, te otkrio kako sadrže predviđanja za one koji pokušavaju emigrirati u Australiju i u njima stoji kako je to 'poruka od australske Vlade'

- Ako pokušate ilegalno ući u Australiju morskim putem, očekujte da će krijumčari ljudi prevariti vas. Ti kriminalci će uzeti vaš novac i morat ćete se vratiti u Šri Lanku bez ičega - stoji u horoskopu za ovnove

Australia made a bleak horoscope chart to frighten asylum seekers out of leaving their home country https://t.co/VahPacHih7 — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) 18. prosinca 2019.

A ako odluče doći u Australiju, svi oni koji su Jarčevi u horoskopu riskiraju svoj život. Vage će ostati bez svojeg novca, Bikovi će biti osramoćeni pred cijelom svojom zajednicom, a Blizanci će izgubiti nakit svoje žene.

Na dnu postera namijenjenog mogućim migrantima, stoji kako je prošlo gotovo četiri godine otkada je itko iz Šri Lanke došao do Australije morskim putem, te da su australske vlasti zaustavile i vratile više od 160 državljanina Šri Lanke.

Nije poznato gdje su napravljeni plakati niti gdje su prikazani, no BuzzFeed News naveo je u svojem članku kako su dobili primjerke temeljem zahtjeva 'Pravo na informaciju' i kako plakati su najranije od 2013. godine. Naime, te godine je Australija zabranila ljudima koji su morskim putem ilegalno ušli u Australiju da se tamo nastane.