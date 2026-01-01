Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 44
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DOČEK NOVE GODINE
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
GUVERNER HERSONA

Rusi tvrde: Ukrajinski napad dronom ubio 24 osobe na proslavi Nove godine

FILE PHOTO: Aftermath of a Russian drone attack in Kherson
Ivan Antypenko/REUTERS/Ilustracija
VL
Autor
Kristina Gabrić/Hina
01.01.2026.
u 10:25

Herson je jedna od četiri regije u Ukrajini koje je Rusija 2022. godine proglasila svojima, što su Kijev i većina zapadnih zemalja osudili kao nezakonito otimanje teritorija

Guverner južne ukrajinske regije Herson, kojeg je postavila Rusija, u četvrtak je optužio Ukrajinu za ubojstvo najmanje 24 osobe u napadu dronom na hotel i kafić u kojima se održavala proslava Nove godine. Guverner Vladimir Saldo iznio je tu tvrdnju u izjavi na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram. Ukrajinska vojska nije odmah odgovorila na zahtjev za komentarom. Saldo je u svojoj objavi ustvrdio da su tri ukrajinska drona pogodila mjesto proslave Nove godine u Horliju, selu na obali, u "namjernom napadu". Ruske državne novinske agencije izvijestile su da je najmanje 24 ljudi poginulo, a 29 ozlijeđeno, pozivajući se na lokalnu podružnicu ruskog ministarstva za izvanredne situacije.

Herson je jedna od četiri regije u Ukrajini koje je Rusija 2022. godine proglasila svojima, što su Kijev i većina zapadnih zemalja osudili kao nezakonito otimanje teritorija. 

Ključne riječi
poginuli Nova godina Herson

Komentara 1

Pogledaj Sve
NK
Nad_kojom
10:32 01.01.2026.

Strava znaci Rusi tvrdde znaci nije istina.....A kad Ukrainci objave onda je istina ...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!