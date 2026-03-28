NASA-in astronaut objavio fotografiju "vanzemaljca" na svemirskoj postaji

Izvanzemaljski oblici rastu na međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS) ili su barem u to povjerovali korisnici interneta, piše Futurism. NASA-in astronaut Don Pettit objavio fotografiju jajolikog objekta koji lebdi u svemirskoj postaji, iz kojeg izbijaju ljubičaste izrasline nalik pipcima. Na fotografiji se čini da se unutra razvija nekakav izvanzemaljac, koji ima savršeno bijele dlačice. Ispostavilo sa da zagonetni predmet nije ništa drugo nego krumpir kojeg možete naći u vlastitoj smočnici. "Spudnik-1, krumpir u orbiti na @Space_Station!" napisao je Pettit uz snimku.

I flew potatoes on Expedition 72 for my space garden, an activity I did in my off-duty time. This is an early purple potato, complete with spot of hook Velcro to anchor it in my improvised grow light terrarium.



— Don Pettit (@astro_Pettit) March 20, 2026

Pojasnio je kako je krumpir ponio na misiju Ekspedicija 72 za svoj svemirski vrt, čime se bavio u slobodno vrijeme. "Ovo je rani ljubičasti krumpir, zajedno s komadićem čičak-trake za pričvršćivanje u mom improviziranom terariju sa lampama za uzgoj", napisao je. Pettitovo impresivno postignuće u svemirskom vrtlarstvu podijelilo je korisnike društvenih mreža. Dok su se jedni divili, drugi su iskazivali gađenje zbog uznemirujućeg izgleda povrća. Mnoge je podsjetilo na jaja iz filmskog serijala "Alien".

Reakcije su bile burne. "Spalite ga!!" napisao je jedan korisnik na društvenoj mreži X. "Već sam gledao ovaj film", rekao je korisnik Reddita. "To je vanzemaljsko jaje." Drugi je dodao: "Iskreno sam mislio da se radi o nekoj vrsti jajeta koje se izliježe." "Pipci" su samo klice krumpira, koje ponekad mogu izgledati pomalo jezivo, a u to se mogao uvjeriti svatko tko je predugo ostavio krumpir u smočnici. Pettit je rekao da će u bestežinskom stanju korijenje "rasti u svim smjerovima". To je dodatno uznemirilo one koji su već bili sumnjičavi prema krumpiru.

A bijele dlačice? Riječ je o komadiću čičak-trake koji je Pettit zalijepio na krumpir kako ne bi besciljno lebdio po njegovom terariju. Sudbina samog krumpira nije poznata, no fotografija je nastala tijekom Pettitove posljednje misije na ISS-u, Ekspedicije 72, koja je trajala od rujna 2024. do travnja 2025. godine.

Astronaut je pojasnio da se svemirskim vrtlarstvom bavio u slobodno vrijeme, hvaleći krumpir kao idealnu namirnicu za uzgoj u izvanzemaljskim uvjetima. Neka istraživanja čak sugeriraju da bi se krumpir mogao uzgajati i na Mjesecu. "Krumpiri su jedna od najučinkovitijih biljaka s obzirom na jestivu hranjivu vrijednost u odnosu na ukupnu masu biljke, uključujući korijenje. Kao što je prepoznao Andy Weir u svojoj knjizi i filmu 'Marsovac', krumpiri će imati svoje mjesto u budućem istraživanju svemira. Zato sam mislio da je dobro početi odmah!", napisao je Pettit.