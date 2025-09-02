Naši Portali
LJUBAVNA PRIJEVARA IZ SVEMIRA

'Astronaut u nevolji' prevario Japanku za milijun jena: Tvrdio da je napadnut u svemiru i treba kupiti kisik

VL
Laura Volarić Horvat/Hina
02.09.2025.
u 11:47

Žena živi sama i, prema lokalnim medijima, zaljubila se tijekom njihovog dopisivanja

Starija Japanka prevarena je za milijun jena (5773 eura) zaljubivši se u muškarca kojeg je upoznala putem interneta koji joj se predstavio kao astronaut u nevolji u svemiru, priopćila je policija u utorak. Žena u osamdesetima, koja živi na sjevernom otoku Hokkaidu, u srpnju je na društvenim mrežama upoznala prevaranta koji se predstavio kao astronaut, rekao je pripadnik lokalne policije za AFP, nazvavši slučaj "prevarom na temelju osjećaja". Nakon nekoliko poruka, prevarant joj je jednog dana rekao da je "trenutačno u svemiru na svemirskom brodu", ali da je "pod napadom i da mu je potreban kisik", dodao je.

Zatim je na nju izvršio pritisak da mu pomogne kupiti kisik i tako od nje uspio izvući milijun jena. Žena živi sama i, prema lokalnim medijima, zaljubila se tijekom njihovog dopisivanja. U siječnju je u Francuskoj žena po imenu Anne, stara oko pedeset godina, u televizijskoj emisiji ispričala da je platila 830.000 eura prevarantu koji se predstavljao kao američki glumac Brad Pitt. Koristio je lažne selfije i krivotvorio identifikacijske dokumente, koristeći se umjetnom inteligencijom.

