Arsano Medical Group je sa 59 milijuna eura ulaganja najveći investitor u privatno zdravstvo u Adria regiji

Arsano Medical Group (AMG), najveća grupacija privatnog zdravstva u Adria regiji, u nešto više od tri godine investirala je preko 59 milijuna eura u stvaranje mreže od devet zdravstvenih ustanova u Hrvatskoj i Sloveniji, uključujući specijalne bolnice, poliklinike i klinike, čime je postala najveći investitor u privatno zdravstvo u regiji. Grupacija ima preko 500 zaposlenih, a konsolidirani prihodi su u 2024. godini dosegnuli 33 milijuna eura.

Arsano Medical Group čine Poliklinika Aviva, Poliklinika Dijagnostika 2000, Poliklinika Urocentar, SB Dr. Nemec, SB Arithera, Poliklinika DSD iz Ptuja, Zdravstvena ustanova Latebra, Poliklinika Ritz Nova i Juventina Clinic iz Ljubljane.

Kroz ustanove Arsano Medical Group godišnje prođe više od 250.000 pacijenata, provedu više od 500.000 dijagnostičkih postupaka, 2.000 operativnih zahvata te više od 160.000 radioloških pregleda. AMG je danas lider u privatnoj ortopediji u Hrvatskoj jer sa timom od 15 ortopeda realizira 2000 ortopedskih zahvata godišnje, ima najveći urološki tim u privatnom zdravstvu u Hrvatskoj, a sa 6 MR uređaja ima najopremljeniji radiološki sustav u Hrvatskoj i široj regiji.

Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Okrupnjavanjem privatno zdravstvenih ustanova u Arsano Medical Group stvaraju preduvjet za podizanje kvalitete zdravstvene usluge u regiji za što su nužne značajne investicije u tehnologiju i u zaposlene. Osnivač AMG-a je fond privatnog kapitala Provectus Capital Partners koji omogućuje pristup potrebnom kapitalu, ali je upravo kroz AMG napravio jedinstvenu organizaciju u privatnom zdravstvu u Hrvatskoj, koja je standard organizacije privatnog zdravstva na razvijenijim tržištima. Naime, Arsano Medical Group služi za uvođenje najviše razine korporativnog upravljanja kroz osnaživanje menadžmenta pojedinih klinika, uspostavu kvalitetnih upravljačkih procedura, operativne učinkovitosti i upravljanja troškovima, osiguranju jedinstvenog standarda usluge tijekom liječenja u svim klinikama, strateškom pozicioniranju te održivom ulaganju u rast i razvoj poslovanja.

“U samo nešto više od tri godine napravili smo veliki iskorak u privatnom zdravstvu ne samo u Hrvatskoj nego i u regiji. Arsano Medical Group omogućava da se ravnatelji i zaposlenici bolnica i ustanova bave isključivo zdravstvom i pacijentima, jer kroz grupu osiguravamo sve potrebno da naši zaposlenici imaju najbolje moguće uvjete i tehnologiju, a pacijenti najvišu moguću kvalitetu zdravstvene usluge. Nastavljamo s ambicioznim rastom u narednim godinama, i organskim, ali i mogućim novim investicijama, jer vidimo još uvijek značajan prostor na tržištu i bilježimo sve veći interes privatnih ustanova”, izjavio je Boris Rivić, predsjednik Uprave i glavni izvršni direktor Arsano Medical grupe.

Foto: Goran Stanzl/Pixsell

"Investirali smo u svaku našu ustanovu nakon priključivanja grupi jer vjerujemo da je to jedini način rasta na tržištu. I danas je svaka od ustanova još jača i kvalitetnija no što je bila prije ulaska u AMG. Najviše smo pojedinačno nakon preuzimanja investirali u Polikliniku Aviva, i to oko 7 milijuna eura, u nove prostore, tehnologiju i zaposlenike. Svaka naša investicija podrazumijeva detaljnu analizu kako bi osigurala održivost, kvalitetu usluga i dugoročni rast. Želimo osigurati ispunjenje svih postavljenih ciljeva, onih važnih za zaposlenike, za pacijente, ali i za naše vlasnike", rekao je Alen Akšamija, glavni financijski direktor Arsano Medical grupe.

Foto: Goran Stanzl/Pixsell

"Radimo velike iskorake u prevenciji, edukaciji i liječenju pacijenata, i tu ćemo i dalje ulagati velike napore. Primjerice, pokrenuli smo Centar za glavobolje, kao prvi takav u Hrvatskoj, Centar za bol, Centar za prevenciju demencije, Centar za spolno zdravlje, Centar za aritmije, s ciljem da u našim ustanovama omogućimo sveobuhvatan pristup liječenju i rehabilitaciji, čime povećavamo kvalitetu života naših pacijenata. Želimo ići i korak dalje - napraviti centre izvrsnosti, a to bi mogli prvo napraviti za fizikalnu terapiju i ortopediju. Za nas je kvaliteta usluge uvijek na prvom mjestu. Osim vrhunske opreme, osiguravamo stalnu edukaciju našeg medicinskog osoblja kako bi se podigla kvaliteta liječenja i zadovoljstvo pacijenata. Naš cilj je biti najbolji poslodavac u privatnom zdravstvu u regiji", izjavila je Sandra Morović, glavna medicinska direktorica Arsano Medical grupe.

Arsano Medical Group planira daljnje širenje i rast u 2025. godini, s naglaskom na daljnje ulaganje u tehnologiju, digitalizaciju i profesionalni razvoj zaposlenika.