Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 161
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
PREMIJER I PRIJE KRITIZIRAO

Armenija: Za naš nacionalizam kriv je SSSR

Autor
Dino Brumec
25.08.2025.
u 22:10

Premijer Pašinjan odriče se pretenzija prema Gorskom Karabahu jer su one posljedica sovjetskog "kolektivnog patriotizma", a za Rusiju to znači svaljivanje krivice na Moskvu

Armenski premijer Nikol Pašinjan za prisutnost nacionalizma u svojoj zemlji okrivio je Sovjetski Savez. Armenija je bila članica SSSR-a do 1991., nakon čega je vodila više ratova protiv Azerbajdžana, također bivšeg dijela sovjetskog carstva, i to zbog regije Gorski Karabah koja se nalazi u Azerbajdžanu, ali su u njoj pretežno živjeli Armenci.

Pašinjan je izjavu dao u subotu, na 35. obljetnicu deklaracije o neovisnosti Armenije koju je usvojio armenski parlament. Tom je deklaracijom Armenija polagala pravo na Gorski Karabah, a uskoro je zbog nepomirljivih razlika izbio i rat između te zemlje i Azerbajdžana. Armenija je Karabah kontrolirala od ranih 1990-ih do 2023., kada je Azerbajdžan u munjevitoj ofenzivi zauzeo regiju, nakon čega je armensko stanovništvo izbjeglo u samu Armeniju.

Ključne riječi
SSSR Azerbajdžan Armenija Nikol Pašinjan

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još