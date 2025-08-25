Armenija: Za naš nacionalizam kriv je SSSR

Armenski premijer Nikol Pašinjan za prisutnost nacionalizma u svojoj zemlji okrivio je Sovjetski Savez. Armenija je bila članica SSSR-a do 1991., nakon čega je vodila više ratova protiv Azerbajdžana, također bivšeg dijela sovjetskog carstva, i to zbog regije Gorski Karabah koja se nalazi u Azerbajdžanu, ali su u njoj pretežno živjeli Armenci.



Pašinjan je izjavu dao u subotu, na 35. obljetnicu deklaracije o neovisnosti Armenije koju je usvojio armenski parlament. Tom je deklaracijom Armenija polagala pravo na Gorski Karabah, a uskoro je zbog nepomirljivih razlika izbio i rat između te zemlje i Azerbajdžana. Armenija je Karabah kontrolirala od ranih 1990-ih do 2023., kada je Azerbajdžan u munjevitoj ofenzivi zauzeo regiju, nakon čega je armensko stanovništvo izbjeglo u samu Armeniju.