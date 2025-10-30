Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 192
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
UPOZORENJE STRUKE

Arhitekti: Mobilne kućice trajno narušavaju obalu

storyeditor/2025-10-30/PXL_021024_121629592.jpg
Foto: Saša Miljević/Pixsell
1/2
Autor
Zoran Vitas
30.10.2025.
u 17:39

Hrvatska komora arhitekata oštro se usprotivila stajalištu Ministarstva turizma o mobilnim kućicama te podržala prijedlog novog Zakona o prostornom uređenju kojim se zabranjuje njihovo postavljanje unutar 100 metara od obale

Hrvatska komora arhitekata potaknuta, kako kažu, najnovijim javno iznesenim stajalištima Ministarstva turizma i sporta o mobilnim kućicama priopćenje u kojem koriste priliku javno iznijeti svoje izrazito neslaganje takvom nestručnom stajalištu. S druge strane, HKA podržava rješenje u Prijedlogu novog Zakona o prostornom uređenju koji je pripremilo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine prema kojemu se mobilne kućice ne smiju postavljati unutar 100 m od obalne linije u izdvojenim građevinskim područjima te 25 m u naseljima ugostiteljsko-turističke namjene, uz rok prilagodbe od osam godina. U očitovanju na prijedlog Zakona o prostornom uređenju HKA je, među ostalim, naveo kako se gradnja u prostoru ograničenja, a posebice izvan građevinskog područja, mora pažljivo ograničiti Zakonom i to isključivo na gradnju koja je po svojoj prirodi vezana uz tradicionalni način življenja, poljoprivredu i marikulturu, a što po svojoj prirodi i namjeni pripada neposrednom obalnom pojasu.

– Kako je i predviđeno odredbama Prijedloga Zakona, podržavamo stroga ograničenja za planiranje u prostoru ograničenja, osobito izvan građevinskog područja te smo predložili i još strože ograničavanje površina za takvu gradnju, kažu u HKA te osobito pozdravljaju i podržavaju odredbe Prijedloga Zakona koje onemogućavaju smještaj, odnosno građenje mobilnih kućica i prostora za glamping te drugih srodnih struktura, izvan odgovarajuće planiranih građevinskih područja, a i u njima uz dodatna ograničenja predviđena Prijedlogom Zakona. Naime, kažu, ove se strukture, po svom karakteru, mogu smatrati građevinama, odnosno predstavljaju promjenu stanja u prostoru. Sve se one, u naravi, sastoje od temeljne konstrukcije, odnosno nosive podloge i nosive konstrukcije, instalacija i opreme, proizvode potrebu prateće infrastrukture (prometne površine, parkirališta, recepcijske i prateće građevine) te imaju znatan utjecaj na prostor i okoliš na razini potpuno jednakoj kao i "masivno" izgrađene građevine. – Dapače, svjedoci smo da već postavljena naselja mobilnih kućica i glamping naselja predstavljaju trajan i nepopravljiv utjecaj na krajobraz i način korištenja prirodnih resursa, odudaraju od tradicionalnog načina korištenja obalnog pojasa te narušavaju kvalitetu i jedinstvenost hrvatskog nacionalnog prostora, navode.

FOTO Jazavac kojeg su zagrebački vatrogasci spasili oporavlja se u Zoološkom vrtu
storyeditor/2025-10-30/PXL_021024_121629592.jpg
1/10
Ključne riječi
glamping Ministarstvo turizma i sporta Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja mobilne kućice

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-10-22/Pohod_Tragom_vitezova_ivanovaca_-_kanjon_iznad_Seljanca_prema_Pokojcu.jpg
OBIŠLI SMO PARK PRIRODE U NASTAJANJU

'Kakav je to gušt otrčati na vrh za 45 minuta, a nisi vidio ni žuto lišće!'

Glavni cilj je zaštita prirode i krajobraza. Na navedenom području nalazi se velik broj endemskih, ali i rijetkih biljnih vrsta, mnoštvo starih gradina, a to područje ima i veliku geološku važnost. Što se tiče ljudi koji ovdje žive, za njih neće biti velikih promjena. Smatram da park mogu vidjeti kao prednost. Prije svega mislim na brojne poljoprivrednike, OPG-ove, obrtnike koji djeluju na tom području, i mogućnost bolje vidljivosti za njihove domaće proizvode.

Učitaj još

Kupnja