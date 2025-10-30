Arhitekti: Mobilne kućice trajno narušavaju obalu

Hrvatska komora arhitekata potaknuta, kako kažu, najnovijim javno iznesenim stajalištima Ministarstva turizma i sporta o mobilnim kućicama priopćenje u kojem koriste priliku javno iznijeti svoje izrazito neslaganje takvom nestručnom stajalištu. S druge strane, HKA podržava rješenje u Prijedlogu novog Zakona o prostornom uređenju koji je pripremilo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine prema kojemu se mobilne kućice ne smiju postavljati unutar 100 m od obalne linije u izdvojenim građevinskim područjima te 25 m u naseljima ugostiteljsko-turističke namjene, uz rok prilagodbe od osam godina. U očitovanju na prijedlog Zakona o prostornom uređenju HKA je, među ostalim, naveo kako se gradnja u prostoru ograničenja, a posebice izvan građevinskog područja, mora pažljivo ograničiti Zakonom i to isključivo na gradnju koja je po svojoj prirodi vezana uz tradicionalni način življenja, poljoprivredu i marikulturu, a što po svojoj prirodi i namjeni pripada neposrednom obalnom pojasu.

– Kako je i predviđeno odredbama Prijedloga Zakona, podržavamo stroga ograničenja za planiranje u prostoru ograničenja, osobito izvan građevinskog područja te smo predložili i još strože ograničavanje površina za takvu gradnju, kažu u HKA te osobito pozdravljaju i podržavaju odredbe Prijedloga Zakona koje onemogućavaju smještaj, odnosno građenje mobilnih kućica i prostora za glamping te drugih srodnih struktura, izvan odgovarajuće planiranih građevinskih područja, a i u njima uz dodatna ograničenja predviđena Prijedlogom Zakona. Naime, kažu, ove se strukture, po svom karakteru, mogu smatrati građevinama, odnosno predstavljaju promjenu stanja u prostoru. Sve se one, u naravi, sastoje od temeljne konstrukcije, odnosno nosive podloge i nosive konstrukcije, instalacija i opreme, proizvode potrebu prateće infrastrukture (prometne površine, parkirališta, recepcijske i prateće građevine) te imaju znatan utjecaj na prostor i okoliš na razini potpuno jednakoj kao i "masivno" izgrađene građevine. – Dapače, svjedoci smo da već postavljena naselja mobilnih kućica i glamping naselja predstavljaju trajan i nepopravljiv utjecaj na krajobraz i način korištenja prirodnih resursa, odudaraju od tradicionalnog načina korištenja obalnog pojasa te narušavaju kvalitetu i jedinstvenost hrvatskog nacionalnog prostora, navode.