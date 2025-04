Arhitekt: Cijene stanova u Zagrebu su visoke jer 35 godina nitko nije regulirao tržište i još će rasti

Tko danas može kupiti stan od 200 tisuća eura? Kolika je stvarna vrijednost tih stanova? Tko bi trebao graditi, a ne gradi, kvalitetne i jeftine stanove? Ovo su pitanja na koje su pokušali odgovoriti u HRT-ovoj emisiji Labirint.

- Cijene stanova su visoke jer 35 godina nitko nije regulirao tržište. Sve je pušteno poduzetnicima. Mi nemamo nikakav poseban model razmišljanja o stanogradnji osim onoga, a netko je napravio stan. Tko je taj netko, ja ne pitam, to je zatvoreni prostor na određenoj etaži određene zgrade. I ja sada moram u banku, moram dignuti kredit i moram taj stan plaćati 30 godina. To je jedini model koji mi kao društvo trenutačno imamo, koji smo uspjeli smisliti - kazao je arhitekt Janko Kralj. Sara je bila podstanarka i sve je bilo dobro do ljeta 2023. godine kada se morala vratiti baki jer su cijene počele naglo rasti. - Bilo mi je stvarno lijepo, bilo mi je lijepo dok sam bila sama u stanu. Uživala sam u svakom trenutku, i kuhajući i spremajući. Došlo je to ljeto 2023. kada su cijene stvarno krenule rasti. Tada sam shvatila da je vrijeme da se vratim baki. Sada ne moram davati 500-600 eura za stan, ali na neki način sam izgubila svoju slobodu i mir. Razmišljala sam o tome tko može priuštiti stan i tko može dignuti kredit jer to ne mogu uopće zamisliti. Mislim da to nitko ne može napraviti od mojih prijatelja. Svi pošteno rade i žive, svi čak imaju dobre plaće, ali jednostavno ne ide - rekla je Sara.

- Naš budžet za stan je oko 130-140 tisuća eura. Vjerojatno bismo kupili kuću. To bi po nama trebala biti useljiva nekretnina, a ne da se još treba uložiti u nju. Nemamo gotovinu, nemamo niti nasljedstvo, niti neku drugu nekretninu. Ja ne znam tko ima za zemljište i za gradnju kuće 200-300 tisuća eura. Pravedne su visoke cijene nekretnina, odnosno nove gradnje, cijenom građevnog materijala. Ali zašto su onda kuće iz 70-ih i 80-ih po 200 tisuća eura? - pita se Jelena koja već pet godina pokušava pronaći stan za kupnju u Zagrebu.

- Kvadrat stana u Novom Zagrebu ne bi smio premašivati 2500 eura. Ja ne pričam o stanovima koji se danas prodaju. Pričam o kvalitetno projektiranom stanu u kojem vi imate ormar, kuhinju i normalan životni prostor - rekao je Kralj koji je mišljenja kako će cijene stanova u Zagrebu još rasti. - Mislim da su cijene kvadrata u ovom dijelu Zagreba oko 4000 eura po kvadratu. Očekuje se da će još i rasti. Kvadrat takvog stana košta 6000 eura ako gledamo cijenu kredita. Nitko ne priča o cijeni kredita. Ne samo da vas netko vara za ogromnu lovu u početku, nego je cijena kredita ogromna. I ona raste - rekao je.

Svi pričaju o ponudi i o potražnji i kažu da je zato cijena stana visoka. To je laž, smatra arhitekt. Slaže se da postoji visoka ponuda i potražnja za skupim stanovima, međutim, potražnja za jeftinim stanovima je ogromna. - Nijedan poduzetnik nema dovoljno hrabrosti, ja ću to tako reći, da se bavi jeftinim stanovanjem, da kaže: „Idemo raditi jeftine stanove“, tvrdi.