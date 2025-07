Arapski milijarder Alabbar nakon Sunčanog Hvara i Sunce hotela želi i Liburnia Riviera Hotele

Šest godina otkako je većinski udjel u Liburnia Riviera Hotelima kupnjom dionica od nekoliko tvrtki pod kontrolom Darka Ostoje stekla tvrtka Gitone Adriatic, opatijska je turistička kompanija ponovno na vlasničkom raskrižju. Putem Zagrebačke burze obavijestila je investicijsku javnost o pokretanju postupka moguće prodaje većinskog udjela. Kako se navodi u priopćenju Uprave LRH koju predvodi Ante Barić, od Gitonea koji drži 71,24% dionica društvo je zaprimilo obavijest da “razmatra svoju investiciju nakon što je zaprimio neformalne indikativne prijedloge trećih strana”.

Većinski dioničar je, kažu, angažirao profesionalne savjetnike za uspostavu strukturiranog procesa i pozivanje većeg broja potencijalnih investitora radi procjene svih strateških opcija, uključujući i prodaju cijelog ili dijela njegova udjela u LRH-u. Hoće li se prodaja i dogoditi, tek će se vidjeti, no među sektorskim poznavateljima neslužbeno doznajemo da je na Liburniju “bacio oko” milijarder iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamed Alabbar, čija Eagle Hills grupacija u Hrvatskoj već posjeduje nekoliko turističkih bisera.

Brojne kontroverze

Prije četiri godine od Jake Andabaka preuzeo je grupaciju Sunce hoteli koja posluje pod brendom Bluesun Hotels&Resorts, a krajem pretprošle godine Eagle Hills je postao i vlasnikom Sunčanog Hvara. Nakon što je glavnu upravljačku palicu u Sunce hotelima nedugo po preuzimanju predao “svom čovjeku” Shaikhu Mubaraku Ali Abdulli Hamadu Alkhalifi, prošli tjedan istu mu je funkciju povjerio i u Sunčanom Hvaru, umjesto dugogodišnje čelnice Gordane Tomičić. Usto, Alabarrovo ime proteklih je godina predmetom medijske pažnje bilo i zbog nekretninskih mega projekata tvrtke Emaar Properties kojoj je također osnivač. U Hrvatskoj je zagrebački projekt Manhattan na Savi na kraju ispao “nesuđeni”. Kontroverze su pratile i mega developerske inicijative na nekim okolnim tržištima, od Beograda na vodi ili razvoja luke Drač na albanskoj obali, pa do najrecentnijih Grand Budapest (tzv. mali Dubai) ili Velike plaže na crnogorskoj obali, u Ulcinju.

Kod velikih developerskih poslova arapskog investitora oponenti su se uglavnom pozivali na to što se takvi projekti netransparentno dogovaraju s vlastima. Kod preuzimanja tvrtki u turizmu stvari su nešto drukčije; uglavnom se radi o privatnim kompanijama i odluke su na njihovim dioničarima. No, u slučaju Liburnia Riviera Hotela drugi najveći dioničar, s 25 posto plus jednom dionicom u vlasništvu, zapravo su lokalne vlasti – uz grad Opatiju to su još općine Lovran, Matulji, Mošćenička draga. Njihovi udjeli objedinjeni su u tvrtki Nova Liburnija osnovanoj svojedobno kako bi se koordinirano upravljalo tim kontrolnim paketom dionica LRH.

Uz pretpostavku da Eagle Hills želi punu kontrolu (kao u Sunce hotelima i Sunčanom Hvaru), očito je važno kako bi se prema toj priči postavila Nova Liburnija. Do zaključenja današnjeg izdanja iz te tvrtke nismo dobili komentar. Međutim, u ovoj fazi - kad se tek sprema poziv većem broju mogućih interesenata i odvagivanje strateških opcija na temelju pokazanog interesa, teško da bi mogli iznijeti više od načelnog stava. Posebice s obzirom na to da je većinski dioničar, Gitone Adriatic, očito sklon izlasku iz te investicije, premda je istodobno (prije dva i pol mjeseca) Nadzorni odbor jednoglasno dao odobrenje kapitalnih investicija za razdoblje od 2025. do 2027., i to iznosa od gotovo 50 milijuna eura.

Tom je prilikom najavljeno da investicijski ciklus obuhvaća tri strateški definirana smjera ulaganja: rekonstrukciju i repozicioniranje hotelskih objekata, provedbu investicijskih programa usmjerenih na unapređenje kvalitete i sadržaja hotela, te implementaciju digitalnih i infrastrukturnih rješenja koja podupiru dugoročnu konkurentnost. No, prema svemu sudeći, u to vrijeme već su zapravo otpočeli i razgovori o mogućoj prodaji. Inače Gitone Adriatic je tzv. projektna tvrtka iza koje stoji njemačka grupacija Lürssen u vlasništvu istoimene obitelji s dugom tradicijom proizvodnje luksuznih mega jahti, ali koja proizvodi i vojne te brodove specijalnih namjena.

Stanje objekata

LRH je prošlu godinu zaključio sa 64,4 milijuna eura odnosno devet posto više nego godinu prije, a pritom je iskazao 4,1 milijun eura neto dobiti, što je gotovo trostruko više nego prethodne godine, dok je dvije godine prije toga (2021. i 2022.) poslovao s gubitkom. U kompaniji ističu kako LRH sada ima osiguranu financijsku i operativnu stabilnost te ulazi u novu fazu rasta koja zahtijeva jasno usmjerenu strategiju temeljenu na ugostiteljstvu, a s ciljem učvršćivanja pozicije Opatijske rivijere kao vrhunske destinacije za posjetitelje. “Vođeni tim načelima i predani dugoročnom uspjehu tvrtke, trenutno procjenjujemo ulaganje u LRH razmatrajući potencijalna partnerstva i odgovarajući na iskazan interes vodećih svjetskih investitora u turizmu”, poručuju iz Gitonea.

Međutim, dobri poznavatelji situacije u hotelsko-turističkom sektoru drže da LRH nije baš najuspješnije pratila tempo iskoraka kakve su proteklih godina bilježili glavni konkurenti na domaćem tržištu. Pripisuju to umnogome pristupu njemačkih vlasnika u odabiru upravljačkog tima. Isto tako, lokalni mediji u novije su vrijeme isticali nezadovoljstvo lokalne zajednice stanjem hotelskih objekata pod upravljanjem LRH. Iako su prije nekoliko godina bila najavljivana značajna ulaganja i podizanje razine ponude od strane Petera Lürssena, mnogi hoteli i vile ostali u zapuštenom stanju, a potencijal destinacije kakva je Opatija i njena rivijera time je ostao nedovoljno iskorišten, kažu. Hoće li Eagle Hills biti onaj koji će dobiti priliku da ga iskoristi, ostaje vidjeti.