Anušić otkrio velike planove za hrvatsku obranu: 'Ugroze prijete europskom tlu, ovo je naša strategija'

Potpredsjednik Vlade ministar obrane Ivan Anušić rekao je da će Hrvatska povećati ulaganje u obranu na 2,5 posto BDP-a do 2027., a do 2030. godine ulaganja u obranu dosegnut će će 3 posto BDP-a. ''Ove je godine Hrvatske dosegnula dva posto ukupnog iznosa BDP-a za obranu i nastavlja dalje. Do 2027. planirano dosegnuti 2,5 posto, do 2030. godine 3 posto'', istaknuo je ministar Anušić u uvodnom obraćanju na otvaranju Jadranske vojne i zrakoplovne konferencije i izložbi - ASDA 2025. u Zagrebu. Republika Hrvatska je osmi put domaćin izložbe Jadranske vojne i zrakoplovne izložbe i konferencije (Adriatic Sea Defense & Aerospace Exhibition and Conference) – ASDA, a po prvi put izložba se održava u prostoru Arene Zagreb.

Na njoj će biti prikazane nove tehnologije i naoružanje koje će biti u arsenalu Hrvatske vojske, kao što su tenkovi Leopard, topničko-raketni sustav HIMARS i bespilotne borbene letjelice Bayraktar. ''Broje europske i svjetske zemlje ozbiljno su počele razmišljati o sigurnosti i pripremi za eventualne ugroze koje u ovome trenutke prijete europskom tlu'', naglasio je hrvatski ministar obrane. Hrvatska intenzivno radi na razvijanju vlastite obrambene industrije, te intenzivno surađuje sa svojim saveznicima. Vojna konferencija i izložba prilika je za bilateralne razgovore i realizaciju suradnje, dodao je. ''Naša je strategija podupirati naše tvrtke koje razvijaju nove tehnologije i nova znanja. Također, želimo postati samoodrživi u nekom ili većem dijeli opreme i naoružanja koje će naša vojska koristiti'', poručio je potpredsjednik Vlade ministar Anušić. ASDA 2025. se održava od 8. do 10. travnja pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske i uz potporu Ministarstva obrane RH, a organizator izložbe je američka tvrtka TNT Productions LLC.

VEZANI ČLANCI:

Na ASDA 2025. izložbi svoja će naoružanja, opremu i tehnologije predstaviti 235 kompanije iz 27 država. ASDA Hrvatska postala je regionalni događaj i jedna od najvažnijih izložbi obrane, zrakoplovstva i sigurnosti u Europi, privlačeći sve veći broj kompanija sa svakim novim izdanjem. Među izlagačima, kako je najavljeno, bit će Lockheed Martin, Dassault Aviation, Thales, Rafael Advanced Defense Systems, KNDS, Kongsberg, Baykar, Saab, L3Harris, MBDA, Aselsan, Šestan Busch, HS Produkt, Cateks, Brodosplit, Insig2, ZTC i mnogi drugi, koji će predstaviti svoje najnovije tehnologije i obrambeni portfelj.

Na svečanom otvorenju ASDA 2025. se, uz potpredsjednika Vlade RH Anušića, obratio i direktor tvrtke TNT Productions LLC Justin Webb. Direktor Web zahvalio se Ministarstvu obrane RH i izaslanstvima ministarstva obrane iz jugoistočne Europe, zapadne Europe, SAD-a, Azije i Bliskog istoka. ''Organizacija ovako velike izložbe zahtijeva veliki rad i trud, toga želim službeno zahvaliti svim organizacijama koje su doprinijele održavanju ovog događaja'', kazao je Web. Na svečanosti otvorenja je i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid.

>>Pitali smo umjetnu inteligenciju koji bi narodi mogli nestati u sljedećih 100 godina, odgovor bi vas mogao zabrinuti>>